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  • Обновлённый Subaru Outback: передок с загогулинами и улучшенная активная безопасность

Обновлённый Subaru Outback: передок с загогулинами и улучшенная активная безопасность

14.04.2022 16 0 0

Компания Subaru представила на автосалоне в Нью-Йорке рестайлинговый кросс-универсал Outback для североамериканского рынка, но топовая оффроудная версия Wilderness продолжит выпускаться в прежнем самобытном кузове.

 

Нынешний Subaru Outback на модульной платформе SGP (Subaru Global Platform) дебютировал ровно три года назад здесь же, на автосалоне в Нью-Йорке. США — главный рынок сбыта для этой модели: в прошлом году Outback разошёлся здесь тиражом 154 623 шт., почти догнав традиционный кроссовер Subaru Forester (продано 154.723 шт.), но лидер сегмента — Toyota RAV4 — пока далеко впереди: в 2021 году продано 407 739 шт.

В 2023 модельный год американский Outback, собираемый на заводе Subaru в штате Индиана, вступает с заметно подретушированным передком: радиаторная решётка стала крупнее и получила более сложносочинённый рисунок, чёрная пластиковая накладка на переднем бампере тоже усложнилась и приобрела большие боковые загогулины, фары тоже обзавелись загогулинами в нижней части и новой светодиодной начинкой, изменился дизайн противотуманок.

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Пластиковые накладки на колёсных арках теперь выполнены в духе глобальной версии модели, что собирается в Японии, то есть стали более рельефными. На корме слегка скорректирован (упрощён) дизайн бампера. Все эти обновки не касаются хардкорной версии Wilderness для бездорожья, что дебютировала в марте прошлого года и имеет уникальный внешний декор.

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Единственная заметная обновка в салоне — это расширенный функционал топовой мультимедийной системы с вертикальным 11,6-дюймовым сенсорным экраном: она, наконец-то, поддерживает смартфонные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto с беспроводным подключением. В виде опции предлагается салонное зеркало заднего вида со встроенным монитором, на который транслируется картинка с кормовой камеры.

В дорогих комплектациях система помощи водителю EyeSight с двумя фронтальными камерами под лобовым стеклом дополнена третьей центральной широкоугольной камерой, улучшающей распознавание велосипедистов и пешеходов на перекрёстках. Внедрён более быстродействующий электрический усилитель тормозов и автоматическое аварийное подруливание в сочетании с системой мониторинга слепых зон (работает на скорости до 80 км/ч).

Силовые агрегаты прежние: 2,5-литровый бензиновый 4-цилиндровый атмосферный оппозитник (185 л.с., 239 Нм) либо 2,4-литровый турбомотор аналогичной конфигурации (264 л.с., 376 Нм). Коробка передач — только клиноцепной вариатор Lineartronic с восемью фиксированным передаточными отношениями для ручного режима переключений Привод — только полный, с работающей с преднатягом муфтой отбора мощности на заднюю осью.

У американских дилеров обновлённый Subaru Outback появится ближайшей осенью, цены пока не объявлены. В России кросс-универсал актуального поколения японской сборки дебютировал лишь летом прошлого года и пока останется без рестайлинга. В прошлом году Outback разошёлся у нас тиражом 859 экземпляров, что на 86,3% больше, чем в 2020-м.

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