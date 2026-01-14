Ещё один новый кроссовер Mazda CX-5: прежний атмосферник и стандартный полный привод

Мировая премьера кроссовера Mazda CX-5 третьего поколения состоялась в июле прошлого года. Причем тогда марка продемонстрировала лишь евроверсию, прием заказов в Старом Свете открыли осенью. Теперь же объявлены цены и комплектации свежей модели в США и Канаде. Вдобавок жители Штатов уже могут воспользоваться конфигуратором новинки на местном сайте, хотя старт продаж ожидается «в течение ближайших месяцев».

Mazda CX-5 нового поколения для США, базовая версия 1 / 5 Mazda CX-5 нового поколения для США, базовая версия 2 / 5 Mazda CX-5 нового поколения для США, базовая версия 3 / 5 Mazda CX-5 нового поколения для США, базовая версия 4 / 5 Mazda CX-5 нового поколения для США, базовая версия 5 / 5

В плане дизайна предназначенные для разных регионов версии в целом повторяют друг друга. Среди особенностей внешности – L-образные фары и растянутые задние фонари. Кроме того, в новом поколении паркетник подрос. Длина американского «третьего» Mazda CX-5 составляет 4689 мм против 4575 мм у локального предшественника. Колесная база новой модели для Штатов (согласно местному сайту) – 2814 мм вместо 2697 мм у прежнего кросса.

Mazda CX-5 нового поколения для США, базовая версия

В США и Канаде на старте продаж «третий» Mazda CX-5 предложат с «проверенным временем» бензиновым атмосферником Skyactiv-G 2.5. При этом американский офис Мазды отметил, что двигатель все же был модернизирован, но что именно изменилось – в компании не уточнили. Как и на предшественнике, мотор выдает 190 л.с. и 252 Нм, он работает в паре с шестиступенчатым автоматом. В Северной Америке Mazda давно предлагает свои кроссоверы только с полным приводом, вот и новый CX-5 не стал исключением. Отметим, в Европе «третий» паркетник сейчас доступен с атмосферным мотором e-Skyactive G 2.5 (141 л.с., 238 Нм), который имеет мягкогибридный довесок в виде 24-вольтового стартер-генератора и небольшой батареи. А еще там модель бывает и в переднеприводном исполнении. Через год на глобальном рынке появится полноценный гибрид, но подробностей о начинке этой модификации пока нет.

Топовый новый Mazda CX-5 для США 1 / 6 Топовый новый Mazda CX-5 для США 2 / 6 Топовый новый Mazda CX-5 для США 3 / 6 Топовый новый Mazda CX-5 для США 4 / 6 Топовый новый Mazda CX-5 для США 5 / 6 Топовый новый Mazda CX-5 для США 6 / 6

В Штатах новый Mazda CX-5 представлен в пяти комплектациях – S, S Select, S Preferred, S Premium и S Premium Plus. В списке оборудования базового кроссовера значатся: светодиодная оптика, 17-дюймовые диски, тканевая обивка, цифровая приборка на 10,25 дюйма, мультимедийная система с «прилепленным» к передней панели тачскрином диагональю 12,9 дюйма, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон. В следующей по старшинству версии появляются комбинированная обивка (ткань и искусственная кожа), безрамочное салонное зеркало с автозатемнением, вентиляционные отверстия для задних пассажиров и беспроводная зарядка для смартфона.

Топовый новый Mazda CX-5 для Европы 1 / 3 Топовый новый Mazda CX-5 для Европы 2 / 3 Топовый новый Mazda CX-5 для Европы 3 / 3

Комплектация S Preferred – это 19-дюймовые колеса и рейлинги на крыше, электропривод багажной двери, «память» настроек зеркал, проекционный дисплей, подогрев руля и передних кресел. Mazda CX-5 S Premium имеет обвес из глянцевого черного пластика, панорамную крышу, кожаную обивку, вентиляцию передних сидений, подогрев заднего дивана и аудиосистему Bose. Наконец, топ-версия Premium Plus получила функцию бесконтактного открывания багажника, планшет мультимедиа на 15,6 дюйма, камеры кругового обзора и расширенный комплекс водительских ассистентов.

В США Mazda CX-5 нового поколения без учета налогов и доставки обойдется в 29 990 – 38 990 долларов (около 2,36 млн – 3,07 млн рублей по текущему курсу). Предшественник там пока еще в строю, такой паркетник в Штатах можно купить не только с атмосферником, но и с турбомотором 2.5 (230 или 260 л.с.). Старый CX-5 стоит от 29 050 долларов (тоже без налогов и доставки; примерно 2,3 млн рублей).