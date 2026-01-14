Новинки ×
  • Ещё один новый кроссовер Mazda CX-5: прежний атмосферник и стандартный полный привод

Ещё один новый кроссовер Mazda CX-5: прежний атмосферник и стандартный полный привод

14.01.2026 649 0 0
Ещё один новый кроссовер Mazda CX-5: прежний атмосферник и стандартный полный привод

Компания Mazda раскрыла паркетник CX-5 новой генерации, адресованный Северной Америке. Там модель поначалу будет доступна с «проверенным» атмосферным мотором 2.5 и шестиступенчатым автоматом, позже появится гибридная версия.

Мировая премьера кроссовера Mazda CX-5 третьего поколения состоялась в июле прошлого года. Причем тогда марка продемонстрировала лишь евроверсию, прием заказов в Старом Свете открыли осенью. Теперь же объявлены цены и комплектации свежей модели в США и Канаде. Вдобавок жители Штатов уже могут воспользоваться конфигуратором новинки на местном сайте, хотя старт продаж ожидается «в течение ближайших месяцев».

Mazda CX-5 нового поколения для США, базовая версия
Mazda CX-5 нового поколения для США, базовая версия
1 / 5
Mazda CX-5 нового поколения для США, базовая версия
Mazda CX-5 нового поколения для США, базовая версия
2 / 5
Mazda CX-5 нового поколения для США, базовая версия
Mazda CX-5 нового поколения для США, базовая версия
3 / 5
Mazda CX-5 нового поколения для США, базовая версия
Mazda CX-5 нового поколения для США, базовая версия
4 / 5
Mazda CX-5 нового поколения для США, базовая версия
Mazda CX-5 нового поколения для США, базовая версия
5 / 5

В плане дизайна предназначенные для разных регионов версии в целом повторяют друг друга. Среди особенностей внешности – L-образные фары и растянутые задние фонари. Кроме того, в новом поколении паркетник подрос. Длина американского «третьего» Mazda CX-5 составляет 4689 мм против 4575 мм у локального предшественника. Колесная база новой модели для Штатов (согласно местному сайту) – 2814 мм вместо 2697 мм у прежнего кросса.

Mazda CX-5 нового поколения для США, базовая версия

В США и Канаде на старте продаж «третий» Mazda CX-5 предложат с «проверенным временем» бензиновым атмосферником Skyactiv-G 2.5. При этом американский офис Мазды отметил, что двигатель все же был модернизирован, но что именно изменилось – в компании не уточнили. Как и на предшественнике, мотор выдает 190 л.с. и 252 Нм, он работает в паре с шестиступенчатым автоматом. В Северной Америке Mazda давно предлагает свои кроссоверы только с полным приводом, вот и новый CX-5 не стал исключением. Отметим, в Европе «третий» паркетник сейчас доступен с атмосферным мотором e-Skyactive G 2.5 (141 л.с., 238 Нм), который имеет мягкогибридный довесок в виде 24-вольтового стартер-генератора и небольшой батареи. А еще там модель бывает и в переднеприводном исполнении. Через год на глобальном рынке появится полноценный гибрид, но подробностей о начинке этой модификации пока нет.

Топовый новый Mazda CX-5 для США
Топовый новый Mazda CX-5 для США
1 / 6
Топовый новый Mazda CX-5 для США
Топовый новый Mazda CX-5 для США
2 / 6
Топовый новый Mazda CX-5 для США
Топовый новый Mazda CX-5 для США
3 / 6
Топовый новый Mazda CX-5 для США
Топовый новый Mazda CX-5 для США
4 / 6
Топовый новый Mazda CX-5 для США
Топовый новый Mazda CX-5 для США
5 / 6
Топовый новый Mazda CX-5 для США
Топовый новый Mazda CX-5 для США
6 / 6

В Штатах новый Mazda CX-5 представлен в пяти комплектациях – S, S Select, S Preferred, S Premium и S Premium Plus. В списке оборудования базового кроссовера значатся: светодиодная оптика, 17-дюймовые диски, тканевая обивка, цифровая приборка на 10,25 дюйма, мультимедийная система с «прилепленным» к передней панели тачскрином диагональю 12,9 дюйма, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон. В следующей по старшинству версии появляются комбинированная обивка (ткань и искусственная кожа), безрамочное салонное зеркало с автозатемнением, вентиляционные отверстия для задних пассажиров и беспроводная зарядка для смартфона.

Топовый новый Mazda CX-5 для Европы
Топовый новый Mazda CX-5 для Европы
1 / 3
Топовый новый Mazda CX-5 для Европы
Топовый новый Mazda CX-5 для Европы
2 / 3
Топовый новый Mazda CX-5 для Европы
Топовый новый Mazda CX-5 для Европы
3 / 3

Комплектация S Preferred – это 19-дюймовые колеса и рейлинги на крыше, электропривод багажной двери, «память» настроек зеркал, проекционный дисплей, подогрев руля и передних кресел. Mazda CX-5 S Premium имеет обвес из глянцевого черного пластика, панорамную крышу, кожаную обивку, вентиляцию передних сидений, подогрев заднего дивана и аудиосистему Bose. Наконец, топ-версия Premium Plus получила функцию бесконтактного открывания багажника, планшет мультимедиа на 15,6 дюйма, камеры кругового обзора и расширенный комплекс водительских ассистентов.

В США Mazda CX-5 нового поколения без учета налогов и доставки обойдется в 29 990 – 38 990 долларов (около 2,36 млн – 3,07 млн рублей по текущему курсу). Предшественник там пока еще в строю, такой паркетник в Штатах можно купить не только с атмосферником, но и с турбомотором 2.5 (230 или 260 л.с.). Старый CX-5 стоит от 29 050 долларов (тоже без налогов и доставки; примерно 2,3 млн рублей).

кроссовер США авторынок новинки Mazda Mazda CX-5

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Само так получилось: кто виноват в ДТП на неочищенной дороге Каждую зиму в пабликах любого города можно встретить жалобы на некачественную уборку снега с дорог, который, по мнению авторов сообщений, часто становится причиной ДТП. Мол, нельзя так чисти... 652 10 3 12.01.2026
Статьи / История Суперкар-внедорожник и милые вуатюретки: французские производители, о которых почти не знают Французский автопром всегда был в некотором роде вещью в себе. И в момент своего рождения в конце ХIХ века, и в период своего наивысшего расцвета после Первой мировой войны, и через тридцать... 3153 4 3 11.01.2026
Статьи / Гаджеты Риск для нашей пользы: чем опасен литий-ионный бустер Поскольку мало кто читает инструкции, то даже такой, на первый взгляд, простой прибор, как портативное автомобильное литий-ионное пусковое устройство, способен преподнести неприятные сюрприз... 1551 1 1 10.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 75537 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46000 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18126 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
10 Само так получилось: кто виноват в ДТП на неочищенной дороге
6 Честный вездеход без глянца и с 60-летней биографией: тест-драйв BAW 2...
4 Суперкар-внедорожник и милые вуатюретки: французские производители, о...
Новые комментарии
Change privacy settings