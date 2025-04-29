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  • Течь масла и дюжина владельцев: ремонт и обслуживание Nissan Teana I (J31)

Течь масла и дюжина владельцев: ремонт и обслуживание Nissan Teana I (J31)

29.04.2025 448 0 0

Nissan Teana первого поколения пришла на смену довольно популярной модели Maxima QX в 2003 году. Название седана в переводе с одного из языков коренных американцев означает «рассвет», но если говорить про героя нашей статьи, то ассоциации возникают скорее с закатом. Ведь сегодня мы изучаем 18-летнюю Теану с длинным списком хозяев и пробуем найти запчасти для этого пожилого «японца».

В России седан окрестили «убийцей Камри», и понятно, почему: именно эту модель Тойоты с её иррациональной популярностью Ниссан надеялся догнать и перегнать в рейтингах продаж на российском рынке. Бессменного лидера сегмента бизнес-седанов победить так и не удалось, хотя автомобиль вышел и впрямь довольно неплохим. Teana была богато оснащена уже в базовой комплектации, стоила относительно недорого и выглядела весьма пафосно. Увы, этого было мало.

Конечно, у чёрной Теаны 2007 года выпуска, которая приехала на очередное обслуживание в сервис Caready Квазар в Москве на 26 километре МКАД, весь пафос давно пропал. Биография у бизнес-седана более чем насыщенная – 18 лет назад он был куплен у официального дилера в Санкт-Петербурге и работал служебным автомобилем в одной из местных фирм. Уже через год от него избавились, после чего Nissan отправился в путешествие по регионам: Тольятти, Самара, Пенза, Оренбург…

Caready Квазар в Москве

Как водится, по пути не обошлось без коррекции пробега. В сервисной истории машины отмечено, что в 2012 году на одометре было 155 065 км, а в 2018 году пробег вдруг уменьшился до 105 000 км. Последние несколько лет Teana обитает в столице, и сейчас на экранчике приборной панели светятся цифры 185 000 км. Пора делать очередное ТО! 

Диагностика и запчасти

Производитель рекомендует менять масло с фильтром раз в год или каждые 15 000 км, салонный фильтр – раз в год или 20 000 км, а воздушный фильтр – раз в два года или каждые 30 000 км. Нынешний владелец автомобиля – уже 12-й по счёту – меняет все фильтры и масло раз в год, что похвально. Хуже от этого уж точно не будет.

Жидкость в автоматической коробке передач  Ниссан советует обновлять каждые 50 000 км, топливный фильтр – раз в два года или 30 000 км, жидкость в ГУР – каждые 50 000 км, антифриз – раз в восемь лет или 120 000 км пробега. 

Начнём с диагностики. У седана неоднократно перекрашен капот, вторично окрашены передний бампер, все крылья, правые двери, крыша и правая стойка ветрового стекла, левый порог и крышка багажника. Список неисправностей тоже не радует: замены требуют лампочки габаритов и противотуманок, из мотора подтекает масло в районе развала блока цилиндров, клапанные крышки изрядно запотели. 

Caready Квазар в Москве

Подтекает сальник левого привода АКП, негерметичен радиатор системы охлаждения ДВС. Мультимедийная система в салоне давно не подаёт признаков жизни, сломан потолочный плафон, кое-где бросаются в глаза следы от сигарет. Давно стёртое с пластиковых дверных ручек «дерево» выглядит грустно. Тем не менее на эти неприятные нюансы владелец не обращает внимания – ведь машина остаётся «на ходу», несмотря ни на что. Благо с точки зрения техники она довольно незатейлива. По крайней мере, по меркам той эпохи и своего класса.

С первого взгляда на кузове заметны многочисленные очаги коррозии – на дверях, крыльях, капоте. Хватает и потёртостей, и вмятин, и царапин на ЛКП – краска и лак у Теаны не отличаются прочностью, равно как и металл кузова. Модель построена на платформе Nissan FF-L, которую седан делит с Murano первого поколения, Quest третьего поколения и Maxima шестого, так что с доступностью запчастей в случае чего проблем быть не должно. А расходники мы подберём из ассортимента Caready – все они есть в наличии на складе сервиса.

Масло и фильтры

Начнём, как водится, с масла и фильтра. Под капотом нашей потрёпанной Теаны прячется 2,3-литровый V6 с индексом VQ23DE (172 л.с.) – наиболее популярный выбор для этой модели. Выкручиваем крышку маслозаливной горловины и поднимаем «японца» вверх. Снизу любуемся на следы от утечки масла, откручиваем пробку и сливаем его остатки. Берём со склада масло – в нашем случае подойдёт Sintec Premium 9000 5W-30 C3 SN, а также масляный фильтр – это деталь C401010473 из каталога Caready.

Caready Квазар в Москве
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Caready Квазар в Москве
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Caready Квазар в Москве
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Caready Квазар в Москве
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Caready Квазар в Москве
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Берём съёмник для фильтра и открываем коробку с новой деталью. Выкручиваем старый фильтр и устанавливаем сливную пробку обратно, заодно прихватив со склада новое уплотнительное кольцо. Вкручиваем на место новый масляный фильтр и ставим Teana обратно на колёса. Вооружаемся воронкой и аккуратно заливаем новое масло. Согласно регламенту, ниссановскому двигателю нужно ровно четыре литра – заливаем примерно 3,2 литра и проверяем уровень по щупу. Убедившись, что масло ниже отметки МАХ, доливаем из канистры, пока уровень не достигнет заветной риски. Теперь можно закрутить пробку заливной горловины и запустить мотор.

Caready Квазар в Москве
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Caready Квазар в Москве
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Caready Квазар в Москве
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Ждём, пока мотор поработает несколько минут на холостых, и слушаем механика, который отмечает, что ДВС этой модели обычно страдает повышенным расходом масла. Виновата в этом и не особо продвинутая система вентиляции картера, и конструкция поршневой группы. А по-хорошему сервисмены советуют менять масло чаще заводского норматива – раз в 10 000 км. Глушим мотор и ждём пять минут, распаковывая по ходу дела воздушный фильтр – у нас это C402011159 от Caready. Проверяем уровень масла на щупе – он находится аккурат между отметками MIN и MAX. Это хорошо, поэтому приступаем к замене воздушного фильтра. Снимаем крышку, достаём старый фильтр, на его место ставим новый и защёлкиваем корпус обратно.

Caready Квазар в Москве
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Caready Квазар в Москве
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Caready Квазар в Москве
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Caready Квазар в Москве
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Советы и щётки

Кстати, топливный фильтр на Теане официально меняется лишь вместе с бензонасосом, отмечают сервисмены, поэтому многие ставят «колбу» от кроссовера X-Trail – потому что там фильтр как раз сменный, да и в продаже такой модуль встречается гораздо чаще. Коробку передач – четырёхступенчатый автомат Jatco – специалисты хвалят. При должном обслуживании АКП может проехать без единого ремонта пару сотен тысяч километров. Потом замены потребуют некоторые соленоиды, после чего можно смело кататься ещё столько же.

Переходим к замене салонного фильтра: присаживаемся на переднее пассажирское кресло, берём отвёртку и откручиваем шесть винтов, чтобы вытащить перчаточный ящик. Попутно отключаем разъём подсветки бардачка. Под CD-чейнджером видим белую крышку с надписью Push, снимаем её и достаём старый фильтр. Распечатываем новый – C402020908 от Caready. Не забываем про ориентацию фильтра – стрелкой вниз! Вставляем новую деталь, надеваем заглушку, подключаем подсветку и вставляем нижнюю часть перчаточного ящика бардачка на крепления у моторчика. Закручиваем винты, и готово! Теперь в салоне Теаны будет свежее.

Caready Квазар в Москве
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Caready Квазар в Москве
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Caready Квазар в Москве
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Caready Квазар в Москве
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Наконец, последний штрих – владелец седана захотел поменять щётки дворников. После зимы они существенно утратили свою работоспособность и стали скорее размазывать грязь, чем стирать её. Не проблема – на складе сервиса нашлись нужные бескаркасные щётки. Это AD-709C19 длиной 475 мм и AD-709C24 длиной 600 мм бренда Caready. Здесь всё максимально просто, а иначе и быть не могло, потому что тип крепления здесь элементарный – «крючок».

Caready Квазар в Москве
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Caready Квазар в Москве
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Caready Квазар в Москве
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Итоги

На этом всё. Напомним лишь, что на все детали и расходники Caready действует гарантия производителя. На фильтры, свечи зажигания, элементы питания, стёкла и зеркала, щётки стеклоочистителей – три месяца или 5000 км, на тормозные колодки и диски, аккумуляторные батареи и шины – год или 20 000 км. Главное, что с ремонтом и обслуживанием японских автомобилей, даже давно утративших свой лоск и потрёпанных жизнью бизнес-седанов, проблем нет. Детали и расходники есть в наличии, а выполнить регламентное техобслуживание вполне можно своими руками – при наличии эстакады или смотровой ямы. Кстати, по промокоду KOLESA10 наши читатели могут получить дополнительную скидку в 10% на всю продукцию Caready на маркетплейсе Ozon.

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