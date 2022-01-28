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  • Новый Changan CS55 Plus готовится к старту продаж в России: мощнее предшественника

Новый Changan CS55 Plus готовится к старту продаж в России: мощнее предшественника

28.01.2022 197 1 0

У нас сертифицировали китайский паркетник второго поколения. Как и предыдущий кросс, Плюс будет доступен только с одним мотором, но техника новая.

 

В гамме Changan кроссовер под индексом CS55 появился в 2017-м, год спустя ему слегка подправили внешность, а в 2019-м провели полноценный рестайлинг, присвоив такому SUV приставку Plus. При этом кросс образца 2018 года все еще в строю, и именно его сегодня продают в России. В Китае же минувшей весной дебютировал совсем новый «пятьдесят пятый», но с той же приставкой: его в Changan официально называют CS55 Plus второго поколения (то есть на родине марки одновременно присутствуют сразу три версии модели). А скоро «второй» кросс предложат и российским клиентам: в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на свежий CS55.

Новый Changan CS55 Plus
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Новый Changan CS55 Plus
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Новый Changan CS55 Plus
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Новый Changan CS55 Plus
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Новый Changan CS55 Plus
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На то, что в нашей стране сертифицирован Плюс второй генерации, а не рестайлинговый «однофамилец», указывают габариты. Длина нового CS55 Plus составляет 4515 мм, ширина– 1865 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2656 мм. Размеры старого китайского Плюса: 4500/1860/1690 мм, расстояние между осями – 2650 мм (нынешний российский паркетник лишь на 5 мм у́же).

Новый Changan CS55 Plus

Внешность сделали в стиле флагмана Changan – кроссовера Uni-K. У младшего паркетника аналогичный «обтекаемый» силуэт, радиаторная решетка и фары похожей формы, а в спойлер встроен двухсекционный стоп-сигнал. Задние фонари разъединили (у предыдущего Плюса они в виде единой плашки). Интерьер полностью новый, тут иные передняя панель и карты дверей, двухэтажный центральный тоннель, приплюснутый руль, другие джойстик коробки и виртуальная «приборка». Приборный экран установлен чуть поодаль, тогда как у предыдущего CS55 Plus он визуально объединен с тачскрином мультимедиа. Отдельного блока управления «климатом» теперь нет, хотя под центральным планшетом остался ряд физических кнопок.

Новый Changan CS55 Plus
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Новый Changan CS55 Plus
2 / 5
Новый Changan CS55 Plus
3 / 5
Новый Changan CS55 Plus
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Новый Changan CS55 Plus
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В России новый Changan CS55 Plus предложат с бензиновой «турбочетверкой» JL473ZQ7 1.5, которая выдает 181 л.с. и 280 Нм. Мотор «питается» АИ-92. На родине этот двигатель чуть мощнее (188 л.с. и 300 Нм). В ОТТС заявлена только семиступенчатая роботизированная коробка. Прежний «просто» CS55 в РФ представлен с турбомотором JL476ZQCD 1.5 мощностью 143 л.с. (210 Нм), такой кроссовер предложен с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом» (АКП от Aisin). Полный привод модели не положен в принципе – только передний.

Предыдущий Changan CS55 Plus для Китая и актуальный Changan CS55 для России
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Предыдущий Changan CS55 Plus для Китая и актуальный Changan CS55 для России
2 / 6
Предыдущий Changan CS55 Plus для Китая и актуальный Changan CS55 для России
3 / 6
Предыдущий Changan CS55 Plus для Китая и актуальный Changan CS55 для России
4 / 6
Предыдущий Changan CS55 Plus для Китая и актуальный Changan CS55 для России
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Предыдущий Changan CS55 Plus для Китая и актуальный Changan CS55 для России
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По предварительным данным, в РФ продажи Changan CS55 Plus стартуют во второй половине 2022 года. О дальнейшей судьбе «просто» CS55 информации пока нет. Кроссовер первого поколения у нас сейчас по прайсу стоит от 1 599 900 рублей (без учета акций).

Между тем скоро Changan выведет на наш рынок другой новый паркетник – упомянутый выше Uni-K. А еще в этом году к нам привезут рестайлинговый CS35 Plus.

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1 комментарий
28.01.2022 21:55
RFR 17

Вот какого хр.на делать такой руль...Он всегда перекрывает видимость щитка приборов...Таким идиотизмом страдают только лягушатники со своим 3008...

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