Рестайлинг ×
  • Паркетник Changan CS35 Plus изменился не только внутри: первые фото без камуфляжа

Паркетник Changan CS35 Plus изменился не только внутри: первые фото без камуфляжа

08.12.2020 567 1 0

После планового рестайлинга компактный китайский кросс стал выглядеть солиднее. Базовым мотором остался «атмосферник» 1.6, а вот турбодвижок могли заменить. На домашний рынок модернизированный паркетник, скорее всего, выйдет в начале следующего года.

 

Кроссовер CS35 Plus выпускают с 2018-го, он считается вторым поколением «просто» CS35 (дебютировал в 2012-м), который, тем не менее, до сих пор в строю. На родине продажи обеих моделей суммируются, и там семейство в «минусе»: по данным местных СМИ, по итогам января-октября текущего года реализовано 78 933 паркетника, что на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Подстегнуть спрос к Плюсу должен помочь рестайлинг: снимки такого SUV выложили в Сеть неделю назад, но на тех кадрах машина упакована в камуфляж. Теперь же, благодаря китайскому минпрому, облик обновленного CS35 Plus полностью раскрыт.

У паркетника полностью перекроили переднюю часть: модель обзавелась массивной радиаторной решеткой со «штрихами», новыми бампером и светодиодными фарами, по-другому оформили и противотуманки. Фонари все так же сделаны в виде единой плашки, но начинку заменили. Еще кросс получил новый задний бампер, плюс для него предусмотрены цветные декоративные вставки. В целом CS35 Plus теперь выглядит солиднее. При этом кроссовер слегка «усох»: длина обновленного «китайца» равна 4300 мм, что на 5 мм меньше, чем у предшественника. Остальные габариты прежние (ширина – 1825 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2600 мм).

Снимки интерьера сертификационный орган публикует редко, вот и салон рестайлингового CS35 Plus отдельной фотосессии не удостоился. Впрочем, его ранее рассекретили фотошпионы: внутри появились новая передняя панель со спрятанными в одну линию дефлекторами обдува, иные рулевое колесо и блок управления «климатом», а также полноценная виртуальная «приборка». Кроме того, на центральном тоннеле со стороны переднего пассажира теперь красуется поручень.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Двигатель в документах минпрома КНР пока обнаружен один – прежний бензиновый «атмосферник» JL478QEP 1.6 мощностью 128 л.с. А вот на смену 158-сильной «турбочетверке» 1.4, как полагают некоторые местные СМИ, мог прийти турбомотор 1.5. Мощность не уточняется. Полуторалитровый движок есть, например, у свежего кросса Changan Uni-T, на нем он выдает 180 л.с. Дореформенный CS35 Plus с базовым «атмосферником» доступен с пятиступенчатой «механикой», шестиступенчатым «автоматом» или вариатором – скорее всего, эти коробки сохранили и для обновленного SUV. Прежний кросс с 1.4T предлагается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, у Uni-T тоже имеется 7DCT. Привод же у «тридцать пятого» в любом случае только передний.

Дореформенный Changan CS35 Plus
1 / 3
Дореформенный Changan CS35 Plus
2 / 3
Дореформенный Changan CS35 Plus
3 / 3

В Китае продажи преобразившегося CS35 Plus, вероятно, стартуют в начале следующего года. Позже такой кроссовер, скорее всего, доберется и до России, ведь у нас дореформенный Плюс возглавляет личный рейтинг марки (в январе-сентябре 2020-го реализовано 2398 машин).

кроссовер авторынок новинки рестайлинг Changan Changan CS35

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
08.12.2020 19:13
RFR 17

Покрасивше стал по-любому...

Новые статьи

Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Toyota Highlander III (U50) Как известно, едва ли не главный «дрим-кар» для россиян – это Toyota Land Cruiser, цена на которой держится на совершенно заоблачном уровне, даже если речь идёт о старых и порядком поезженны... 235 0 0 08.12.2020
Статьи / Шины и диски Шина Toyo Observe GSi-6 демонстрирует высокий уровень управляемости, безопасности и надежности Японская компания Toyo Tires имеет большой опыт создания зимних фрикционных шин, простимулированный законодательным запретом на использование шипов в своей стране. Это обстоятельство побужда... 201 0 0 08.12.2020
Статьи / Популярные вопросы Договор цессии при ремонте машины по ОСАГО: что это и почему его опасно подписывать В разговорах о ДТП и ОСАГО мы касались множества важных тем: что делать при ДТП, как купить полис ОСАГО без навязанных дополнительных страховок, как доказать свою правоту при ДТП с обочеч... 1314 0 0 07.12.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 167706 9 98 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 58263 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 48236 8 58 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings