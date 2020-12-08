Паркетник Changan CS35 Plus изменился не только внутри: первые фото без камуфляжа

После планового рестайлинга компактный китайский кросс стал выглядеть солиднее. Базовым мотором остался «атмосферник» 1.6, а вот турбодвижок могли заменить. На домашний рынок модернизированный паркетник, скорее всего, выйдет в начале следующего года.

Кроссовер CS35 Plus выпускают с 2018-го, он считается вторым поколением «просто» CS35 (дебютировал в 2012-м), который, тем не менее, до сих пор в строю. На родине продажи обеих моделей суммируются, и там семейство в «минусе»: по данным местных СМИ, по итогам января-октября текущего года реализовано 78 933 паркетника, что на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Подстегнуть спрос к Плюсу должен помочь рестайлинг: снимки такого SUV выложили в Сеть неделю назад, но на тех кадрах машина упакована в камуфляж. Теперь же, благодаря китайскому минпрому, облик обновленного CS35 Plus полностью раскрыт.

У паркетника полностью перекроили переднюю часть: модель обзавелась массивной радиаторной решеткой со «штрихами», новыми бампером и светодиодными фарами, по-другому оформили и противотуманки. Фонари все так же сделаны в виде единой плашки, но начинку заменили. Еще кросс получил новый задний бампер, плюс для него предусмотрены цветные декоративные вставки. В целом CS35 Plus теперь выглядит солиднее. При этом кроссовер слегка «усох»: длина обновленного «китайца» равна 4300 мм, что на 5 мм меньше, чем у предшественника. Остальные габариты прежние (ширина – 1825 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2600 мм).



Снимки интерьера сертификационный орган публикует редко, вот и салон рестайлингового CS35 Plus отдельной фотосессии не удостоился. Впрочем, его ранее рассекретили фотошпионы: внутри появились новая передняя панель со спрятанными в одну линию дефлекторами обдува, иные рулевое колесо и блок управления «климатом», а также полноценная виртуальная «приборка». Кроме того, на центральном тоннеле со стороны переднего пассажира теперь красуется поручень.



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Двигатель в документах минпрома КНР пока обнаружен один – прежний бензиновый «атмосферник» JL478QEP 1.6 мощностью 128 л.с. А вот на смену 158-сильной «турбочетверке» 1.4, как полагают некоторые местные СМИ, мог прийти турбомотор 1.5. Мощность не уточняется. Полуторалитровый движок есть, например, у свежего кросса Changan Uni-T, на нем он выдает 180 л.с. Дореформенный CS35 Plus с базовым «атмосферником» доступен с пятиступенчатой «механикой», шестиступенчатым «автоматом» или вариатором – скорее всего, эти коробки сохранили и для обновленного SUV. Прежний кросс с 1.4T предлагается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, у Uni-T тоже имеется 7DCT. Привод же у «тридцать пятого» в любом случае только передний.



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В Китае продажи преобразившегося CS35 Plus, вероятно, стартуют в начале следующего года. Позже такой кроссовер, скорее всего, доберется и до России, ведь у нас дореформенный Плюс возглавляет личный рейтинг марки (в январе-сентябре 2020-го реализовано 2398 машин).

