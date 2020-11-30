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  • Рестайлинг принесёт паркетнику Changan CS35 Plus новый салон: первые фото

Рестайлинг принесёт паркетнику Changan CS35 Plus новый салон: первые фото

30.11.2020 248 0 0

По неофициальным данным, китайцы могут не ограничиться изменениями лишь внешности и интерьера — не исключено, что кроссоверу еще достанется новый турбомотор. На домашний рынок такой SUV, скорее всего, выйдет в следующем году.

 

В гамме Changan кроссовер CS35 Plus появился в 2018-м, он считается вторым поколением, а «фамилия» понадобилась для того, чтобы отличать его от предшественника – «просто» CS35, ведь тот до сих пор в строю. На родине продажи обеих моделей суммируются, и там семейство теряет покупателей: по данным местных СМИ, в январе-октябре 2020-го реализовано 78 933 штуки, что на 28% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подстегнуть спрос к Плюсу должен помочь рестайлинг, фото такого паркетника опубликовало издание Autohome.

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Итак, судя по шпионским кадрам, CS35 Plus достанутся иные бамперы, новые радиаторная решетка и светодиодные фары, по-другому оформят и противотуманки. Задние фонари по-прежнему в виде единой плашки, но при этом снизу добавили прозрачные секции. Пока неизвестно, изменились ли габариты модели. Длина актуального Плюса составляет 4335 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2600 мм. К слову, «обычный» CS35 компактнее.

Внутри Changan CS35 Plus преобразился гораздо существеннее, тут – новая передняя панель со спрятанными в одну линию дефлекторами обдува, другие рулевое колесо и блок управления «климатом», появилась полноценная виртуальная «приборка». Еще заменили центральный тоннель – со стороны переднего пассажира теперь красуется ручка.

Некоторые китайские профильные медиа также считают, что паркетник мог получить бензиновую «турбочетверку» 1.5. К примеру, на кроссе Changan Uni-T такой мотор выдает 180 л.с., этот паркетник доступен с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Дореформенный CS35 Plus оснащается «атмосферником» 1.6 и турбомотором 1.4 мощностью 128 и 158 л.с. соответственно. Первый двигатель работает в паре с 5МКП, 6АКП или вариатором, второму положена только 7DCT. Привод же в любом случае только передний.

На домашний рынок обновленный паркетник, вероятно, выйдет в следующем году.

Дореформенный Changan CS35 Plus
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Дореформенный Changan CS35 Plus
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Дореформенный Changan CS35 Plus
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Дореформенный Changan CS35 Plus
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Семейство Changan CS35 представлено и в России, причем у нас их результаты продаж считаются отдельно. По итогам января-сентября 2020-го кросс с приставкой Plus возглавляет личный рейтинг марки: дилерам было отгружено 2398 машин. Ну а «просто» CS35 за тот же период разошелся тиражом лишь в 208 экземпляров. Скорее всего, обновленный Плюс доберется до РФ, но о сроках говорить пока рано.

Кстати, в прошлом году Kolesa.ru испытал Changan CS35 Plus, все подробности – в нашем материале.

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