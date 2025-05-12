Деградация как прогресс: автомобили станут хуже, но это хорошо

Скажем прямо: не нравятся многим все эти тачскрины в салонах. Кнопки, конечно, удобнее. Да и вариаторы многие не переносят, потому что классический автомат намного роднее. А турбина на литровом моторе – зло. И вообще, машина должна быть с атмосферным пятилитровым V8, потому что всё остальное – это ненадёжно. Да, очень жалко, что таких машин больше не будет. Но это одновременно и хорошо. А новости про обещанный Euro NCAP заниженный рейтинг безопасности для машин с управлением всем подряд через экран мультимедийки – это очередная попытка выдать желаемое за действительное.

Начнём издалека. Наверняка многие помнят, как плакали немецкие таксисты, когда Mercedes вместо W123 начал выпускать более современный и совершенный W124. Уходящие W123 некоторые даже покупали впрок: лучше ездить на нём, чем на слишком сложном, а значит, ломучем W124 со страшной многорычажной задней подвеской и прочими перемудрёными вещами. Многие наши автовладельцы противились прогрессу не хуже немецких и упорно бегали за карбюраторными ВАЗами, потому что инжектор – это что-то непонятное и ненужное. Да и автоматическая коробка передач 30 лет назад – это тоже от лукавого, потому что непонятно, как она работает и что с ней делать. А что сейчас? А сейчас мы двумя руками хватаемся за распределённый впрыск и гидротрансформаторную коробку, потому что непосредственный впрыск, турбина и робот кажутся какими-то чрезмерно усложненными и мало приспособленными к обычной жизни техническими изысками. Думаю, тут что-то разжёвывать более тщательно смысла нет: прогресс – это не всегда плохо, и заслуживший со временем искреннюю любовь инжектор – яркое тому доказательство. Другое дело, что благородные порывы инженерных душ – это одно, а происки маркетологов – совсем другое .

Да, любая машина – это продукт, который должен приносить производителю деньги. Чем ниже будет его себестоимость, тем больше денег он принесёт. Поэтому жаловаться на обилие экранов в салонах бессмысленно: они дешевле, чем нормальные приборы и физические органы управления, а альтруистов и филантропов нет ни среди китайских производителей, ни среди европейских. Как им будет выгодно – так они будут делать. Помните древнюю мудрость про то, что когда носорог глядит на Луну, он напрасно тратит цветы своей селезёнки? То-то и оно: всем плевать на мнение автолюбителей, которые напрасно тратят свои нервы. Нужно расслабиться и получить удовольствие от всех этих экранов.

Похожая ситуация и с роботами, и с вариаторами. Они проще, дешевле в производстве, и, кроме того, у них выше КПД. А значит, их применение принесёт ведро счастья ещё и экологам. Можно, конечно, сделать достаточно эффективный 9-ступенчатый классический автомат, но он получится слишком дорогим и сложным, чтобы ставить его на бюджетную машину. Поэтому на автомобилях В-класса с такими коробками мы можем попрощаться – их там не будет. Что же, опять расслабляемся и получаем удовольствие второй раз. Третий раз мы его получим, приняв как данность малообъёмные турбированные моторы. Смысла объяснять причины нет, они всё те же – деньги, деньги и ещё раз деньги.

Да, руководство Euro NCAP буквально на днях пообещало убирать звёздочки в рейтингах за злоупотребление сложными меню, через которые приходится управлять многими функциями. Однако что конкретно не устроило директора по стратегическому развитию этой программы Мэтью Эвери? Отсутствие физических органов управления дворниками, указателями поворота и аварийкой. Всё. На фоне общей цифровизации автомобилей – это пыль. Всё равно что врачу всё бросить и экстренно приняться за лечение насморка у пациента с 90-процентным ожогом всего тела. Так что подобные новости оптимизма вызывать не должны – миром правят деньги, а не чувства каких-то там автолюбителей. Если последних поставить в безвыходную ситуацию, они будут вынуждены согласиться на всё.

А что может вызывать оптимизм? Ну, например, то, что у ВАЗовских машин первые инжекторные моторы действительно сводили с ума глюками ЭБУ, которых со временем почти не осталось. Или то, что лет 100 назад масло меняли каждую тысячу километров, а сейчас – 10-15 тысяч. Одним словом, прогресс иногда выглядит отвратительно, но он всё-таки прогресс, и его придётся принять. Конечно, тут нельзя не вспомнить анекдот про кошку, которая добровольно и с песнями ела горчицу, но лучше всё-таки расслабиться и получить удовольствие: хотя бы не будет так обидно и за себя, и за ту кошку.