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  • Новый Land Rover Freelander на платформе Chery появится в 2026 году в виде гибрида

Новый Land Rover Freelander на платформе Chery появится в 2026 году в виде гибрида

14.05.2025 87 0 0

Британские СМИ обнародовали новые подробности от возвращении имени Freelander в модельный ряд JLR (Jaguar Land Rover): это имя получит новое семейство кроссоверов, разработанных специально для китайского рынка на платформе Chery, первую модель представят уже в следующем году.

В июне прошлого года британская компания JLR официально объявила о том, что вынет из архива имя Freelander и отправит его зарабатывать денежки в Китай. Напомним, что прежде имя Freelander носил чисто британский компактный кроссовер, выпускавшийся в двух поколениях в период с 1997 по 2015 год (на заглавной фотографии показан Freelander второго поколения), затем ему на смену пришёл ныне здравствующий кроссовер Discovery Sport.

У JLR с Chery есть работающее с 2012 года равнодолевое совместное предприятие CJLR (Chery Jaguar Land Rover) с собственным сборочным заводом в городе Чаншу провинции Цзянсу, сейчас он выпускает локальные версии кроссоверов Range Rover Evoque и Land Rover Discovery Sport, а также удлинённые седаны Jaguar XF и Jaguar XE. Спрос на эти модели стремительно падает: c января по апрель 2025 года, по данным CAAM, в Китае продано лишь 4762 Ленд Ровера местной сборки (-48,5% по сравнению с АППГ), продажи Jaguar составили 2247 автомобиля (-58%).

Возрождённый Freelander должен, по сути, перезапустить CJLR: скоро под этим именем будут выпускаться разномастные кроссоверы на платформе Chery. По данным британского журнала Autocar, первый китайский Freelander сойдёт с конвейера завода в Чаншу в конце 2026 года и это будет plug-in гибридный кроссовер на позаимствованной у Chery модульной платформе T1X, на которой сегодня зиждется львиная доля компактных паркетников Chery Group. По сути, вся техническая начинка, в том числе электроника, у грядущих моделей Freelander будет китайская, но дизайн будет разработан в Великобритании под руководством шеф-дизайнера JLR Джерри Макговерна. Autocar сообщает, что у китайских Фрилендеров будет менее угловатый облик, чем у грядущего глобального кроссовера Defender Sport, чтобы не было внутренней конкуренции между дочерними брендами JLR.

Вслед за дебютным кроссовером в гамме Freelander появятся электрические и plug-in гибридные кроссоверы типа range extender, где ДВС механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею — у таких моделей, очевидно, будет другая платформа Chery, а не T1X, но пока неизвестно, какая именно.

Первые год-полтора-два китайские Фрилендеры будут продаваться только в самом Китае через собственную дилерскую сеть, но ближе к концу десятилетия ожидается выход бренда Freelander на глобальный рынок, его ждут в том числе в Великобритании и в странах континентальной Европы, но конкретные сроки пока не называются. Ожидается, что в Китае новые Фрилендеры будут предлагаться по доступным ценам, иначе они не смогут конкурировать с набравшими силу местными, китайскими брендами, в том числе теми, что наплодила сама Chery Group.

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