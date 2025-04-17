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Новый «маленький» Land Rover Defender Sport: первые изображения

17.04.2025 606 0 0

Английский автопроизводитель готовит новую модель, свидетельством чему являются первые шпионские фотографии замаскированных прототипов. На основе этих фотографий мы решили представить, как будет выглядеть внедорожник.

Нынешний Land Rover Defender дебютировал осенью 2019 года. Он пока представлен только в версиях с двигателями внутреннего сгорания, а полностью электрическая модификация может появиться ближе к следующему десятилетию вместе со сменой поколений. Однако значительно раньше к нему добавится младшая модель семейства Defender, которая получит электрическую силовую установку.

Land Rover Defender
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Land Rover Defender
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Land Rover Defender
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Пока у нас в распоряжении лишь несколько шпионских фотографий, сделанных с большого расстояния, однако уже можно составить первое представление о внешнем виде новой модели. Угловатая стилистика кузова в значительной степени пересекается со старшей моделью, при этом по пропорциям новинка ближе к моделям Freelander/Discovery Sport: здесь увеличенный наклон лобового стекла, существенно более низкий уровень крыши, восходящая подоконная линия и, вероятно, окрашенные в цвет кузова стойки за задними дверьми. Передняя часть пока сильно замаскирована, проглядываются лишь очертания более узких по сравнению с обычным Defender фар прямоугольной формы. Боковины сделаны практически плоскими, а двери, вероятно, получат выдвижные ручки. Корма внедорожника на первый взгляд вызывает ассоциации с Hyundai Santa Fe последнего поколения за счёт массивной двери багажника и низко расположенных фонарей. Тестовый прототип лишён запасного колеса на багажной двери, а на крыше расположилась пара «плавников», как у новых моделей Range Rover.

Рендер нового Land Rover Defender Sport

Новый маленький Defender будет построен на модульной платформе EMA (Electrified Modular Architecture), которую будут использовать будущие электрические кроссоверы компании. Его премьера может состояться в следующем году, а предполагаемое имя — Defender Sport по аналогии с Discovery Sport и Range Rover Sport.

Рендер нового Land Rover Defender Sport

Между тем к дебюту готовится флагманский внедорожник Range Rover в электрическом исполнении.  

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