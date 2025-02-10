Авторынок ×

Внедорожник Range Rover SV получил новую дорогую спецверсию

10.02.2025 355 0 1

Британская марка выпустит особенный вариант модели, получивший прибавку Collins Edition, весьма скромным тиражом – всего пять экземпляров.

Выпуск флагманского внедорожника Range Rover стартовал ещё в 1970 году, при этом презентация SUV актуального пятого поколения прошла в 2021-м, а производство началось в 2022 году. У модели на сегодняшний день уже есть пара спецверсий: так, в сентябре прошлого года дебютировало исполнение Ranthambore, предназначенное для рынка Индии, а в ноябре британцы показали Range Rover SV Orpheus Edition, адресованный исключительно австралийцам. Теперь марка подготовила ещё одну эксклюзивную спецверсию флагмана.

На фото: Range Rover SV Collins Edition

Новое лимитированное особенное исполнение получило название Range Rover SV Collins Edition, эти внедорожники тоже предназначены исключительно для рынка Австралии. Тираж спецверсии решили ограничить всего лишь пятью экземплярами. Удовольствие окажется не из дешёвых: цена каждого такого внедорожника составляет 507 057 австралийских долларов, что эквивалентно примерно 30,9 млн рублей по текущему курсу.

На фото: салон Range Rover SV Collins Edition

Как рассказали в компании, название спецверсия британского внедорожника получила в честь главной улицы в центральном деловом районе одного из важнейших городов страны – Мельбурна (он является вторым после Сиднея по объёму населения). Производитель отметил, что улица Коллинз (Collins Street) представляет собой мельбурнский эквивалент Елисейских полей в Париже, так как здесь сочетаются «современные здания, различные ремесленные мастерские и роскошные бутики».

Кузов Range Rover SV Collins Edition выполнен в созданном специально для этой спецверсии матовом тёмно-сером цвете. Оттенок дополнен черными декоративными элементами, а также глянцевыми вставками на боковинах, в нижней части которых можно увидеть эмблему SV. Профиль украшен 23-дюймовыми серыми легкосплавными дисками, а корпуса наружных зеркал выделили с помощью чёрного цвета.

Есть свои особенности и в интерьере внедорожника, исполнение которого назвали в честь улицы Коллинз. Салон отделан светло-коричневой кожей (цвета тмина) и дополнен декоративными чёрными древесными и керамическими вставками. На креслах и дополнительных подушках есть вышивка с названием спецверсии. Также его можно увидеть на накладках на пороги с отметкой об эксклюзивности SUV – «1 of 5».

Такой внедорожник оснащается мягкогибридной установкой, в основе которой лежит битурбомотор V8 разработки BMW, его объём составляет 4,4 литра, отдача – 578 л.с., а максимальный крутящий момент – 750 Нм. На разгон с места до «сотни» Range Rover SV Collins Edition требуется 4,5 секунды, а его максимальная скорость равна 261 км/ч.

Тем временем к премьере продолжает готовиться «зелёный внедорожник» Range Rover Electric. В конце минувшей осени производитель опубликовал снимки предсерийного прототипа без камуфляжа в ходе летних дорожных испытаний. Производство этого электромобиля будет налажено на заводе JLR в Солихалле (Великобритания).

внедорожник Австралия авторынок Land Rover Land Rover Range Rover

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Автоспорт Баха «Россия – Северный лес» завершена Пилоты команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов и Александр Семенов забрали золото и серебро в зачете рейд-спорт. 116 0 0 10.02.2025
Статьи / Популярные вопросы Я проехал на красный сигнал светофора: что за это будет Все знают, что ехать на красный свет нельзя – но не все помнят, какое наказание грозит за первое и повторное нарушение. К тому же не все учитывают, что трактовка этого нарушения предполагает... 363 0 0 10.02.2025
Статьи / Авто и общество Возможна ли продажа автомобиля без вступления в наследство: что нужно знать Если вы получили автомобиль в наследство и хотите его продать, сначала надо зарегистрировать переход права собственности. Для оформления наследства необходимо обратиться к нотариусу, но необ... 2818 0 0 07.02.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 67965 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 23320 3 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Быстрее, чем АВТОВАЗ: тест-драйв нового Lada Largus Roof от Промтех Пока все ждут начала выпуска семиместных Ларгусов в Ижевске, которое ВАЗ анонсировал до конца текущего года, нижегородский Завод автомобилей LCV «Промтех» уже выпустил свою версию этого авто... 14903 7 5 05.11.2024
Обсуждаемое
34 Хэтчбек Выбираем хэтчбек B-класса с пробегом за 1,5 миллиона рублей: моторы – одни, коробки – разные
15 Кроссовер Новая Lada Niva: первые изображения
2 Внедорожник Новый большой внедорожник от Nissan и DFM: каким он может быть
Новые комментарии
Change privacy settings