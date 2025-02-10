Внедорожник Range Rover SV получил новую дорогую спецверсию

Выпуск флагманского внедорожника Range Rover стартовал ещё в 1970 году, при этом презентация SUV актуального пятого поколения прошла в 2021-м, а производство началось в 2022 году. У модели на сегодняшний день уже есть пара спецверсий: так, в сентябре прошлого года дебютировало исполнение Ranthambore, предназначенное для рынка Индии, а в ноябре британцы показали Range Rover SV Orpheus Edition, адресованный исключительно австралийцам. Теперь марка подготовила ещё одну эксклюзивную спецверсию флагмана.

На фото: Range Rover SV Collins Edition

Новое лимитированное особенное исполнение получило название Range Rover SV Collins Edition, эти внедорожники тоже предназначены исключительно для рынка Австралии. Тираж спецверсии решили ограничить всего лишь пятью экземплярами. Удовольствие окажется не из дешёвых: цена каждого такого внедорожника составляет 507 057 австралийских долларов, что эквивалентно примерно 30,9 млн рублей по текущему курсу.

На фото: салон Range Rover SV Collins Edition

Как рассказали в компании, название спецверсия британского внедорожника получила в честь главной улицы в центральном деловом районе одного из важнейших городов страны – Мельбурна (он является вторым после Сиднея по объёму населения). Производитель отметил, что улица Коллинз (Collins Street) представляет собой мельбурнский эквивалент Елисейских полей в Париже, так как здесь сочетаются «современные здания, различные ремесленные мастерские и роскошные бутики».

Кузов Range Rover SV Collins Edition выполнен в созданном специально для этой спецверсии матовом тёмно-сером цвете. Оттенок дополнен черными декоративными элементами, а также глянцевыми вставками на боковинах, в нижней части которых можно увидеть эмблему SV. Профиль украшен 23-дюймовыми серыми легкосплавными дисками, а корпуса наружных зеркал выделили с помощью чёрного цвета.

Есть свои особенности и в интерьере внедорожника, исполнение которого назвали в честь улицы Коллинз. Салон отделан светло-коричневой кожей (цвета тмина) и дополнен декоративными чёрными древесными и керамическими вставками. На креслах и дополнительных подушках есть вышивка с названием спецверсии. Также его можно увидеть на накладках на пороги с отметкой об эксклюзивности SUV – «1 of 5».

Такой внедорожник оснащается мягкогибридной установкой, в основе которой лежит битурбомотор V8 разработки BMW, его объём составляет 4,4 литра, отдача – 578 л.с., а максимальный крутящий момент – 750 Нм. На разгон с места до «сотни» Range Rover SV Collins Edition требуется 4,5 секунды, а его максимальная скорость равна 261 км/ч.

Тем временем к премьере продолжает готовиться «зелёный внедорожник» Range Rover Electric. В конце минувшей осени производитель опубликовал снимки предсерийного прототипа без камуфляжа в ходе летних дорожных испытаний. Производство этого электромобиля будет налажено на заводе JLR в Солихалле (Великобритания).