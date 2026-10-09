Гибридные авто ×
  • Новая Lancia Gamma: старт продаж в Италии, есть полноприводная версия HF Integrale

Новая Lancia Gamma: старт продаж в Италии, есть полноприводная версия HF Integrale

09.10.2026 1099 0 0
Новая Lancia Gamma: старт продаж в Италии, есть полноприводная версия HF Integrale

Марка Lancia, принадлежащая корпорации Stellantis, полностью рассекретила компактный кроссовер Gamma. Для заказа доступны четыре версии — одна гибридная и три электрические. Топовая двухмоторная электрическая версия мощностью 375 л.с. позиционируется как спортивная и носит легендарное имя HF Integrale.

В прошлом имя Gamma носила довольно крупная и престижная переднеприводная модель Lancia, которая выпускалась с 1976 по 1984 год в кузовах фастбек (седан с покатой кормой) и купе, а теперь Gamma — это купеобразный кроссовер или, если угодно, кросс-лифтбек на платформе STLA Medium. Первые тизеры новой Гаммы были опубликованы в октябре 2024 года, дизайн был рассекречен в мае этого года, а сегодня состоялась полноценная премьера, объявлены цены и технические характеристики.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Сбоку новая Lancia Gamma очень похожа на кроссовер DS №7, с которым она делит не только платформу, но и производственную площадку — завод Stellantis в коммуне Мельфи (Италия, провинция Потенца). Lancia Gamma и DS №7 имеют общие двери, ручки, пороги, зеркала и ряд других мелких деталей, а вот спереди и сзади Gamma воспринимается именно как Lancia — хотя бы потому, что есть соответствующие надписи очень крупным шрифтом.

1 / 2
2 / 2

Габаритная длина Lancia Gamma — 4672 мм, ширина — 1898 мм, высота — 1664-1665 мм в зависимости от модификации, колёсная база — 2783 мм у гибридной версии и 2791 мм у электрических версий. Штатные колёса — от 18-, 19-, 20- и 21-дюймовые. Подвеска — пружинная: передняя — типа McPherson, задняя — полузависимая с торсионной балкой у гибридной версии и независимая многорычажная у электрических версий. Дорожный просвет — 162 мм у гибридной версии и 175 мм у электрических версий.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

При описании интерьера новой Гаммы пресс-служба Lancia упирает на экологическую сознательность: 60% видимых поверхностей изготовлены из экологически чистых материалов, а кожа хоть и натуральная, но обработанная с помощью экологически чистого процесса дубления. Приборный экран — 10,25-дюймовый, мультимедийный — 16-дюймовый, а ещё есть проекционный 21-дюймовый экран на лобовом стекле. Топовая 690-ваттная аудиосистема Focal насчитывает 14 громкоговорителей. В полукруглый столик под передней панелью вмонтирована беспроводная зарядка для смартфона, но в базовой комплектации её нет. Объём багажника — 560 л.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

На фотографиях показана гибридная версия Lancia Gamma, силовая установка которой состоит из 1,2-литровой бензиновой «труботройки», 6-ступенчатого «робота» с двумя сцеплениями, в который вживлён 48-вольтовый тяговый электромотор, и буферной батареи ёмкостью 0,4 кВт·ч. Максимальная совокупная отдача такой силовой установки — 145 л.с. и 230 Нм, привод только передний. Разгон до 100 км/ч занимает 10,4 с, максимальная скорость — 201 км/ч. Снаряженная масса — 1558 кг.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Младшая электрическая версия имеет один электромотор на передней оси (260 л.с., 343 Нм) и 400-вольтовую литий-никель-марганец-кобальтовую батарею ёмкостью 73,7 кВт·ч. Первую «сотню» такой кроссовер набирает за 7,7 с, максимальная скорость всех электрических версий ограничена на отметке 190 км/ч. Запас хода на одной зарядке — 543 км по циклу WLTP. Снаряженная масса — 2084 кг.

Средняя электрическая версия тоже одномоторная переднеприводная. Мотор здесь выдаёт 280 л.с. и 343 Нм, ёмкость батареи увеличена до 97,2 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 741 км по циклу WLTP. Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 с. Снаряженная масса — 2135 кг.

На топовой полноприводной версии HF Integrale максимальная совокупная отдача двух электромоторов составляет 375 л.с. и 509 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,1 с. Ёмкость батареи — 97,2 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 676 км по циклу WLTP. Снаряженная масса — 2276 кг. Как выглядит версия HF Integrale, мы пока не знаем. Для этой версии заявлена адаптивная подвеска, превентивно подстраивающая под дорожные неровности, которые распознает компьютер в изображении с фронтальной камеры.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Гибридная Lancia Gamma стоит в Италии от 39 900 евро, младшая электрическая версия с батареей на 73,7 кВт·ч — от 45 900 евро, средняя электрическая версия с батареей на 97,2 кВт·ч — от 51 900 евро, а топовая двухмоторная версия HF Integrale обойдётся минимум в 59 900 евро. Поставки заказанных машин итальянским клиентам начнутся в ноябре. В других странах Европы новая Gamma появится в следующем году.

кроссовер электромобиль новинки гибридные авто Lancia Lancia Gamma
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

Новые статьи

Статьи / Авторынок Почему китайский автопром придумал собственный дизайнерский язык Ещё недавно китайский автомобильный дизайн напоминал студента, который пришёл на экзамен с чужой шпаргалкой. Берём что-нибудь немецкое, добавляем немного японского, прикручиваем большую решё... 334 0 1 09.10.2026
Статьи / Колёсная база Как бизнесу выбрать FTL, LTL или контейнерную перевозку Выбор формата доставки напрямую влияет на стоимость, сроки и организацию логистики. Для крупных партий на международных направлениях подходят международные FTL-перевозки, тогда как для небол... 196 0 0 08.10.2026
Статьи / Практика Почему осенью автомобиль хуже заводится: аккумулятор, масло, свечи и первые холода Чем короче становятся дни, а ночи – длиннее, тем капризнее может стать автомобиль. Все чаще возникают сложности с запуском двигателя: порой для этого требуется гораздо дольше обычного крутит... 789 2 2 07.10.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 52486 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 15959 11 7 04.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Безмятежность и одна плохая новость: тест-драйв Li L6 Есть автомобили, которые пытаются понравиться водителю. Есть те, которые делают ставку на пассажиров. А есть Li L6, который, похоже, вообще решил никого не напрягать. Его философия значитель... 10962 6 3 25.08.2026
Обсуждаемое
13 Это не ИИнтересно: почему искусственный интеллект сделает всё, кроме B...
9 Новое имя, три экрана и российский паспорт: тест-драйв Esteo MX
6 Мечты сбываются: как один из самых крутых концептов стал серийным Isuz...
Новые комментарии
Change privacy settings