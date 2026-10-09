Новая Lancia Gamma: старт продаж в Италии, есть полноприводная версия HF Integrale

Марка Lancia, принадлежащая корпорации Stellantis, полностью рассекретила компактный кроссовер Gamma. Для заказа доступны четыре версии — одна гибридная и три электрические. Топовая двухмоторная электрическая версия мощностью 375 л.с. позиционируется как спортивная и носит легендарное имя HF Integrale.

В прошлом имя Gamma носила довольно крупная и престижная переднеприводная модель Lancia, которая выпускалась с 1976 по 1984 год в кузовах фастбек (седан с покатой кормой) и купе, а теперь Gamma — это купеобразный кроссовер или, если угодно, кросс-лифтбек на платформе STLA Medium. Первые тизеры новой Гаммы были опубликованы в октябре 2024 года, дизайн был рассекречен в мае этого года, а сегодня состоялась полноценная премьера, объявлены цены и технические характеристики.

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Сбоку новая Lancia Gamma очень похожа на кроссовер DS №7, с которым она делит не только платформу, но и производственную площадку — завод Stellantis в коммуне Мельфи (Италия, провинция Потенца). Lancia Gamma и DS №7 имеют общие двери, ручки, пороги, зеркала и ряд других мелких деталей, а вот спереди и сзади Gamma воспринимается именно как Lancia — хотя бы потому, что есть соответствующие надписи очень крупным шрифтом.

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Габаритная длина Lancia Gamma — 4672 мм, ширина — 1898 мм, высота — 1664-1665 мм в зависимости от модификации, колёсная база — 2783 мм у гибридной версии и 2791 мм у электрических версий. Штатные колёса — от 18-, 19-, 20- и 21-дюймовые. Подвеска — пружинная: передняя — типа McPherson, задняя — полузависимая с торсионной балкой у гибридной версии и независимая многорычажная у электрических версий. Дорожный просвет — 162 мм у гибридной версии и 175 мм у электрических версий.

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При описании интерьера новой Гаммы пресс-служба Lancia упирает на экологическую сознательность: 60% видимых поверхностей изготовлены из экологически чистых материалов, а кожа хоть и натуральная, но обработанная с помощью экологически чистого процесса дубления. Приборный экран — 10,25-дюймовый, мультимедийный — 16-дюймовый, а ещё есть проекционный 21-дюймовый экран на лобовом стекле. Топовая 690-ваттная аудиосистема Focal насчитывает 14 громкоговорителей. В полукруглый столик под передней панелью вмонтирована беспроводная зарядка для смартфона, но в базовой комплектации её нет. Объём багажника — 560 л.

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На фотографиях показана гибридная версия Lancia Gamma, силовая установка которой состоит из 1,2-литровой бензиновой «труботройки», 6-ступенчатого «робота» с двумя сцеплениями, в который вживлён 48-вольтовый тяговый электромотор, и буферной батареи ёмкостью 0,4 кВт·ч. Максимальная совокупная отдача такой силовой установки — 145 л.с. и 230 Нм, привод только передний. Разгон до 100 км/ч занимает 10,4 с, максимальная скорость — 201 км/ч. Снаряженная масса — 1558 кг.

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Младшая электрическая версия имеет один электромотор на передней оси (260 л.с., 343 Нм) и 400-вольтовую литий-никель-марганец-кобальтовую батарею ёмкостью 73,7 кВт·ч. Первую «сотню» такой кроссовер набирает за 7,7 с, максимальная скорость всех электрических версий ограничена на отметке 190 км/ч. Запас хода на одной зарядке — 543 км по циклу WLTP. Снаряженная масса — 2084 кг.

Средняя электрическая версия тоже одномоторная переднеприводная. Мотор здесь выдаёт 280 л.с. и 343 Нм, ёмкость батареи увеличена до 97,2 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 741 км по циклу WLTP. Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 с. Снаряженная масса — 2135 кг.

На топовой полноприводной версии HF Integrale максимальная совокупная отдача двух электромоторов составляет 375 л.с. и 509 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,1 с. Ёмкость батареи — 97,2 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 676 км по циклу WLTP. Снаряженная масса — 2276 кг. Как выглядит версия HF Integrale, мы пока не знаем. Для этой версии заявлена адаптивная подвеска, превентивно подстраивающая под дорожные неровности, которые распознает компьютер в изображении с фронтальной камеры.

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Гибридная Lancia Gamma стоит в Италии от 39 900 евро, младшая электрическая версия с батареей на 73,7 кВт·ч — от 45 900 евро, средняя электрическая версия с батареей на 97,2 кВт·ч — от 51 900 евро, а топовая двухмоторная версия HF Integrale обойдётся минимум в 59 900 евро. Поставки заказанных машин итальянским клиентам начнутся в ноябре. В других странах Европы новая Gamma появится в следующем году.