«Зимняя» версия Range Rover Sport SV вернулась и стала более эксклюзивной

На этот раз компания решила выпустить особенное исполнение для любителей лыжного спорта Park City Edition тиражом всего в три экземпляра.

Британская марка Land Rover наладила выпуск внедорожника Range Rover Sport в 2005 году, а актуальное третье поколение дебютировало в мае 2022-го. Топовая версия, получившая прибавку в виде литер SV к названию, присоединилась к семейству в конце весны 2023-го. О том, что у Range Rover Sport SV появилось особенное «зимнее» исполнение, мы сообщали в марте прошлого года: тогда тираж насчитывал семь экземпляров.

На фото: Range Rover Sport SV Park City Edition

Теперь в Land Rover рассказали о возвращении спецверсии Range Rover Sport SV Park City Edition (с иным оформлением), при этом отметили, что исполнение стало ещё более эксклюзивным: на этот раз тираж ограничен всего тремя единицами. В компании отметили, что особенный внедорожник вдохновлён «высокогорными пейзажами» и «создан специально для любителей зимних видов спорта класса люкс». Он является официальным автомобилем на горнолыжном курорте Deer Valley Resort (расположен в штате Юта, США).

С учётом «снежного» стиля оформления неудивительно, что кузов внедорожника окрашен в белый цвет Lyra White Gloss, разработанный специально для этого исполнения. Он дополнен чёрными акцентами и карбоновыми декоративными элементами, в том числе на радиаторной решётке, воздухозаборниках и патрубках выхлопной системы. Кроме того, спецверсии положены 23‑дюймовые колёсные диски из углеволокна, карбон-керамическая тормозная система с суппортами SV Blue Nebula.

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В салоне сохранено двухцветное оформление: для внутренней отделки была использована белая и чёрная кожа, ещё здесь можно увидеть множество элементов из карбона, в том числе спинки передних сидений SV Satin Twill Carbon Fiber. Помимо этого, интерьер украсили созданными для спецверсии подстаканниками и накладками на пороги с надписью Park City Edition 1 of 3.

Техника у полноприводного Range Rover Sport SV Park City Edition стандартная, но не та же, что в версии 2024 года. «Зимний» внедорожник оснащается MHEV-установкой, в основе которой лежит битурбомотор V8 объёмом 4,4 литра, его мощность равна 635 л.с., а максимальный крутящий момент – 749 Нм. В пару ему предлагается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) этому SUV требуется 3,6 секунды, а его максимальная скорость равна 290 км/ч.

Цена каждого из трёх экземпляров Range Rover Sport SV Park City Edition стартует в Штатах с 239 000 долларов (эквивалентно примерно 20,6 млн рублей по текущему курсу), стоимость указана без учёта платы за доставку (1625 долларов). Отметим, начальный ценник «обычного» Range Rover Sport на американском рынке на сегодняшний день составляет 83 700 долларов (около 7,2 млн рублей).

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Напомним, Land Rover сейчас продолжает заниматься разработкой полностью электрической версии Range Rover Sport. Летом 2024 года фотошпионы заметили соответствующий прототип на тестах.