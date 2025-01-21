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  • У Land Rover Defender электрическая версия появится только в следующем поколении

У Land Rover Defender электрическая версия появится только в следующем поколении

21.01.2025 37 0 0

Внедорожник британской марки обзаведётся полностью «зелёной» версией не раньше начала следующего десятилетия.

Руководство компании JLR в 2023 году приняло решение разделить Land Rover на три отдельных бренда – Range Rover, Defender и Discovery. При этом в линейку марки Defender должно войти несколько разных моделей, которые будут объединены за счёт внедорожных возможностей и «оквадраченного» стиля оформления внешности. Сейчас британская компания продаёт на глобальном рынке Defender серии L663, ближе к концу текущего десятилетия модель, по плану, должна сменить генерацию.

На фото: актуальный внедорожник Land Rover Defender 110 P400e

В компании думали над тем, чтобы расширить линейку актуального Land Rover Defender за счёт полностью электрической версии, однако, производителю, судя по всему, пришлось отказаться от этой идеи. Коммерческий директор JLR Леннард Хорник рассказал британскому изданию Autocar, что производитель «исследовал потенциал электрификации нынешнего внедорожника и выявил трудности, которые могут оказаться непреодолимыми».

Он пояснил, что компания не будет «озеленять» нынешний автомобиль серии L663, в основе которого лежит платформа D7x, и добавил, что у него уже есть подключаемый гибрид P400e (совокупная отдача его силовой установки составляет 404 л.с.). При этом, по словам топ-менеджера, «в этом шасси нелегко найти дополнительное место для аккумуляторов, учитывая расположение осей».

Спикер напомнил о том, что компания намеревалась создать электрические серийные модели для каждого из новых брендов – Range Rover, Defender, Discovery и Jaguar. Пока что отказываться от своих планов производитель не намерен. Судя по всему, в компании решили подождать смены генерации внедорожника, который будет базироваться на некой новой платформе. Вероятно, такая модификация появится ближе к началу следующего десятилетия.

Ранее стало известно о том, что Land Rover примет участие в чемпионате мира по ралли-рейдам в 2026 году с двумя внедорожниками Defender Octa. Напомним, топовая версия модели, созданная на базе Defender 110, была рассекречена в начале июля прошлого года, а её живая премьера прошла в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде.

Вариант с прибавкой Octa к названию оснащается битурбомотором V8 разработки BMW, объёмом 4,4 литра. Его мощность равна 635 л.с., а максимальный крутящий момент – 750 Нм. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач в составе мягкогибридной системы (с «электродовеском», исполняющим роль стартер-генератора). На разгон с места до «сотни» такому внедорожнику требуется 4,0 секунды. Максимальная скорость ограничена 250 км/ч.

Ранее сообщалось о том, что линейка Defender пополнится за счёт младшего брата флагмана, который будет основан на электромобильной платформе EMA с 800-вольтовой архитектурой. Ожидается, что габаритная длина такой новинки составит около 4,6 метра. Когда именно может дебютировать этот электромобиль, пока не сообщается.

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