Европа ×

Mitsubishi Eclipse Cross нового поколения для Европы: по стопам ASX и Colt

14.05.2025 366 0 0

Японская марка объявила имя своего нового паркетника для европейского рынка, который сделан из модели Renault. Одновременно опубликованы свежие тизеры. Полноценную премьеру проведут осенью.

Согласно принятой несколько лет назад стратегии альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, бренд с «тремя бриллиантами» больше не будет предлагать в Европе собственные совершенно новые разработки. Вместо них в Старом Свете решено продавать переделанные модели Renault. Так на свет появились паркетник Mitsubishi ASX «второго поколения» и хэтчбек Mitsubishi Colt, то есть перелицованные Renault Captur и Renault Clio соответственно. Затем японская марка анонсировала еще две модели для европейцев – гибридный паркетник с возрожденным именем Grandis, который сделан на базе Renault Symbioz, и полностью электрический кроссовер. Так вот теперь объявлено имя электрокара – его будут позиционировать в качестве Mitsubishi Eclipse Cross второй генерации. Одновременно опубликованы свежие тизеры «электрички».

Новый Mitsubishi Eclipse Cross для Европы

Судя по всему, за основу для «второго» Mitsubishi Eclipse Cross взяли Renault Scenic E-Tech, который, кстати, совсем недавно модернизировали на фоне вялых продаж. От донора кроссовер японского бренда отличится дизайном экстерьера. В частности, у нового европейского Eclipse Cross иначе оформлена передняя часть.

Новый Mitsubishi Eclipse Cross для Европы

Сообщается, что паркетник будет доступен с двумя вариантами батареи на выбор: в четвертом квартале текущего года на рынок выведут модель с более емким аккумулятором, а в 2026-м появится версия попроще. И это пока все технические подробности. Впрочем, начинка, очевидно, такая же, как у Renault Scenic. Последний имеет единственный электромотор на передней оси, его мощность – 170 или 218 л.с. Базовый электрокросс Рено комплектуется батареей емкостью 60 кВт*ч, вторая версия имеет аккумулятор на 87 кВт*ч, запас хода – 424 и 614 км.

Renault Scenic E-Tech
1 / 3
Renault Scenic E-Tech
2 / 3
Renault Scenic E-Tech
3 / 3

Презентация европейского Mitsubishi Eclipse Cross нового поколения намечена на сентябрь. Гибридный кроссовер Mitsubishi Grandis дебютирует раньше – в июле. Производить новинки Mitsubishi будут вместе с донорскими моделями Рено: электрокар встанет на конвейер французского завода, а гибрид «пропишется» в Испании.

Нынешний Mitsubishi Eclipse Cross
1 / 3
Нынешний Mitsubishi Eclipse Cross
2 / 3
Нынешний Mitsubishi Eclipse Cross
3 / 3

Что же касается актуального Mitsubishi Eclipse Cross, то этот паркетник в строю с 2017 года, рестайлинг он пережил в 2020-м. Модель бывает как только с ДВС, так и в виде подзаряжаемого гибрида PHEV. Перейдет ли глобальный «истинный» Eclipse Cross в следующее поколение – пока неизвестно.

кроссовер авторынок электромобиль новинки Европа Mitsubishi Mitsubishi Eclipse Cross Renault Renault Scenic

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Врезная или магнитная Си-Би-антенна: есть ли отличия и какая эффективнее Трудно поверить, но автомобильная СВ-радиосвязь в диапазоне 27 мегагерц даже в нашу эпоху скоростного и удобного доступа в Интернет с любого смартфона до сих пор жива. Более того, она и по с... 12 0 0 14.05.2025
Статьи / Выбор авто Компас покупателя: разбираем современные опции премиальных автомобилей на примере Hongqi HS5 Любой современный автомобиль устроен очень сложно. Настолько, что иногда бывает тяжело разобраться даже не в его технике, а хотя бы в списке опций. Что, например, в прайсе новой машины скрыв... 320 1 0 13.05.2025
Статьи / Новые авто Gran Turismo по-китайски: первый обзор Zeekr 007 GT Насколько версия Sport Turismo симпатичнее обычного седана Porsche Taycan, настолько же круче смотрится и пятидверная версия Zeekr 007, получившая индекс GT. Неужели это самый красивый «кита... 1793 2 0 13.05.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 27191 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26431 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12143 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
8 Дитя лорда и его прислуги: как появился Jaguar X-Type и почему он пров...
7 Деградация как прогресс: автомобили станут хуже, но это хорошо
6 Эмманюэль Макрон получил ко Дню Победы новый автомобиль — бронированны...
Новые комментарии
Change privacy settings