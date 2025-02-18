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Mitsubishi Grandis вернётся в виде перелицованного кроссовера Renault

18.02.2025 165 0 0

Компания Mitsubishi поделилась свежими тизерами нового паркетника для Европы, а также объявила его имя. Модель не создана японцами с нуля: судя по всему, донором для кроссовера стал Renault Symbioz.

Марке Mitsubishi позволили остаться на европейском рынке с условием, что ее собственные совершенно новые разработки там представлены не будут. Вместо них в Старом Свете решено продавать переделанные модели Renault. Так на свет появились паркетник Mitsubishi ASX «второго поколения» и хэтчбек Mitsubishi Colt, то есть перелицованные Renault Captur и Renault Clio соответственно. В конце 2023-го бренд с «тремя бриллиантами» заявил, что готовит для европейцев полностью электрический кроссовер. Осенью прошлого года фирма Mitsubishi напомнила о грядущем электрокаре, тогда же было объявлено о том, что компанию этому автомобилю составит еще один паркетник, который будет доступен в виде гибрида. А сегодня компания раскрыла имя того самого второго кроссовера – для модели возродили название Grandis. Одновременно опубликованы свежие тизеры. Ну и напомним, что когда-то имя Grandis носил минивэн Mitsubishi.

Минивэн Mitsubishi Grandis из 2000-х

В пресс-релизе японской марки нет ни слова о том, какая именно модель Renault стала донором для кроссовера Grandis. Впрочем, новые кадры подтверждают прежнюю догадку: запечатленная на них машина имеет характерные формы Renault Symbioz

Тизеры кроссовера Mitsubishi Grandis

Реношный паркетник дебютировал в 2024 году – по сути, он является растянутой версией европейских Renault Captur и «второго» Mitsubishi ASX. При этом у нового Mitsubishi Grandis будет оригинальная радиаторная решетка, плюс надпись с названием модели разместят в нижней части багажной двери, а не посередине, как у Symbioz.

Тизеры кроссовера Mitsubishi Grandis
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Тизеры кроссовера Mitsubishi Grandis
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Тизеры кроссовера Mitsubishi Grandis
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Также сообщается, что Grandis адресован в основном молодым семьям. Для модели заявлены сервисы Google и множество водительских ассистентов. Кроссовер предложат как с полноценной гибридной установкой HEV (без возможности зарядки от электросети), так и в «мягкогибридных» версиях MHEV. Исходный Renault Symbioz в Европе сейчас представлен только в виде переднеприводного гибрида HEV, установка включает бензиновый атмосферник 1.6, стартер-генератор, тяговый электромотор и батарею емкостью 1,2 кВт*ч. Совокупная отдача – 145 л.с. 

Renault Symbioz
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Renault Symbioz
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Renault Symbioz
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Премьеру кроссовера Mitsubishi Grandis проведут в июле, старт продаж намечен на конец осени. Что же касается электрического паркетника Mitsubishi для Европы, то он тоже дебютирует в текущем году. Предполагается, что донором для электрокара станет Renault Scenic E-Tech. Производство новинок Mitsubishi наладят на европейских площадках Группы Renault.

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