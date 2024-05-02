Гибридные авто ×

Удлинённый Renault Captur объявлен отдельной моделью Symbioz

02.05.2024 49 1 0

Новый паркетник дебютировал в виде полноценного гибрида с установкой E-Tech, однако позже гамму могут расширить. Заказы на модель начнут принимать летом.

В последнее время среди «старосветских» профильных медиа активизировались слухи о том, что у популярного еврокросса Renault Captur на платформе CMF-B (не путать с российским почившим Kaptur) появится растянутая версия. Этому варианту даже придумывали разнообразные приставки: Grand, Long или XL. Что ж, информация подтвердилась – марка действительно разработала удлиненную модификацию. Вот только такой паркетник объявлен отдельной новой моделью сегмента C, которой присвоили имя концепта семилетней давности – Symbioz. Онлайн-презентацию новинки провели сегодня, 2 мая. Сообщается, что в модельной гамме Renault кроссовер Symbioz займет место между, собственно, Captur и Austral.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Спереди паркетник практически дословно повторил «короткий» модернизированный SUV (исходный паркетник пережил рестайлинг в начале апреля текущего года). Все отличия начинаются за задними стойками: у Renault Symbioz увеличенные окошки, собственные задний бампер, багажная дверь и фонари. Кроссоверу положены 18- или 19-дюймовые колеса.

Renault Symbioz
1 / 2
Renault Captur
2 / 2

Длина новинки равна 4413 мм, что на 174 мм больше, чем у рестайлингового Captur. Колесная база почему-то уменьшена, хотя и на символический миллиметр: показатель Symbioz – 2638 мм. Ширина и высота у машин совпадают – 1797 и 1575 мм соответственно. Дорожный просвет тоже един для обеих моделей – 169 мм.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Передняя часть пятиместного салона также в целом идентична Renault Captur, разве что эмблема марки на руле оформлена иначе. Для Symbioz предусмотрены виртуальная приборка и вертикальный планшет мультимедийной системы, который повернут к водителю. Задний диван можно сдвинуть вперед на 16 см: заявлено, что в этом случае объем багажника увеличится с 492 до 624 литров. Со сложенными спинками второго ряда и придвинутой к передним креслам галеркой грузовой отсек вмещает 1582 л. Для сравнения, объем багажника базового Captur – 487 л.

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12

Разумеется, в списке оборудования значатся все современные электронные ассистенты. А еще для Renault Symbioz можно заказать панорамную крышу Solarbay (без сдвижной секции), как у флагманского кросс-купе Renault Rafale (для Captur такая не предусмотрена): она не пропускает ультрафиолет и сама может менять уровень прозрачности.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Удлиненный паркетник пока представлен в единственной полноценной гибридной версии с передним приводом. Техника – такая же, как у аналогичного Captur. Установка E-Tech включает бензиновый атмосферник 1.6, стартер-генератор, тяговый электромотор и батарею емкостью 1,2 кВт*ч. Совокупная отдача – 145 л.с. и 205 Нм. Такой гибрид может трогаться только на электротяге. Позже гамму могут расширить. Так, «короткий» Renault Captur еще доступен с бензиновой турботройкой 1.0 и в «мягкогибридном» исполнении с турбочетверкой 1.3 и 12-вольтовым стартер-генератором.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Заказы на Renault Symbioz начнут принимать в июне, первые поставки стартуют осенью. Цены пока не объявлены. Обновленный гибрид Renault Captur E-Tech во Франции стоит от 28 900 евро, а цена базового «короткого» кроссовер там начинается с отметки в 24 900 евро.

кроссовер авторынок новинки Европа гибридные авто Renault Renault Symbioz Renault Captur

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
02.05.2024 14:20
Георгий

Этот автомобиль имеет шедевральный внешний облик, с какой стороны ни посмотри!

Новые статьи

Статьи / Авторынок Нет цели, только путь: почему у авторынка России хаотичное настоящее и неясное будущее Сегодняшний рынок новых автомобилей в России – несомненно, странный и противоречивый. Но если взглянуть на него в более глобальном смысле, с точки зрения стратегии, направления развития и пе... 50 0 0 02.05.2024
Статьи / История Среднемоторный, алюминиевый, полноприводный: каким мог стать Chevrolet Corvette в 60-х – 70-х Дебютировавший в июле 2019 года среднемоторный Chevrolet Corvette C8 общественность восприняла весьма неоднозначно, разделившись на два лагеря. Одни восторгались тем, что консерваторы из Gen... 375 0 1 30.04.2024
Статьи / Авторынок Самые дешевые машины с автоматом: что можно купить в 2024 году В США доля новых машин с механикой в последние годы не превышает 0,9-1,3%, причем это не бюджетные модели, а дорогущие спорткары. В России ситуация пока не такая однозначная, но доля автомат... 4577 0 0 28.04.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 57342 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 13952 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 11249 17 168 14.03.2024
Change privacy settings