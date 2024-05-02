Удлинённый Renault Captur объявлен отдельной моделью Symbioz

Новый паркетник дебютировал в виде полноценного гибрида с установкой E-Tech, однако позже гамму могут расширить. Заказы на модель начнут принимать летом.

В последнее время среди «старосветских» профильных медиа активизировались слухи о том, что у популярного еврокросса Renault Captur на платформе CMF-B (не путать с российским почившим Kaptur) появится растянутая версия. Этому варианту даже придумывали разнообразные приставки: Grand, Long или XL. Что ж, информация подтвердилась – марка действительно разработала удлиненную модификацию. Вот только такой паркетник объявлен отдельной новой моделью сегмента C, которой присвоили имя концепта семилетней давности – Symbioz. Онлайн-презентацию новинки провели сегодня, 2 мая. Сообщается, что в модельной гамме Renault кроссовер Symbioz займет место между, собственно, Captur и Austral.

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Спереди паркетник практически дословно повторил «короткий» модернизированный SUV (исходный паркетник пережил рестайлинг в начале апреля текущего года). Все отличия начинаются за задними стойками: у Renault Symbioz увеличенные окошки, собственные задний бампер, багажная дверь и фонари. Кроссоверу положены 18- или 19-дюймовые колеса.



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Длина новинки равна 4413 мм, что на 174 мм больше, чем у рестайлингового Captur. Колесная база почему-то уменьшена, хотя и на символический миллиметр: показатель Symbioz – 2638 мм. Ширина и высота у машин совпадают – 1797 и 1575 мм соответственно. Дорожный просвет тоже един для обеих моделей – 169 мм.



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Передняя часть пятиместного салона также в целом идентична Renault Captur, разве что эмблема марки на руле оформлена иначе. Для Symbioz предусмотрены виртуальная приборка и вертикальный планшет мультимедийной системы, который повернут к водителю. Задний диван можно сдвинуть вперед на 16 см: заявлено, что в этом случае объем багажника увеличится с 492 до 624 литров. Со сложенными спинками второго ряда и придвинутой к передним креслам галеркой грузовой отсек вмещает 1582 л. Для сравнения, объем багажника базового Captur – 487 л.



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Разумеется, в списке оборудования значатся все современные электронные ассистенты. А еще для Renault Symbioz можно заказать панорамную крышу Solarbay (без сдвижной секции), как у флагманского кросс-купе Renault Rafale (для Captur такая не предусмотрена): она не пропускает ультрафиолет и сама может менять уровень прозрачности.



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Удлиненный паркетник пока представлен в единственной полноценной гибридной версии с передним приводом. Техника – такая же, как у аналогичного Captur. Установка E-Tech включает бензиновый атмосферник 1.6, стартер-генератор, тяговый электромотор и батарею емкостью 1,2 кВт*ч. Совокупная отдача – 145 л.с. и 205 Нм. Такой гибрид может трогаться только на электротяге. Позже гамму могут расширить. Так, «короткий» Renault Captur еще доступен с бензиновой турботройкой 1.0 и в «мягкогибридном» исполнении с турбочетверкой 1.3 и 12-вольтовым стартер-генератором.



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Заказы на Renault Symbioz начнут принимать в июне, первые поставки стартуют осенью. Цены пока не объявлены. Обновленный гибрид Renault Captur E-Tech во Франции стоит от 28 900 евро, а цена базового «короткого» кроссовер там начинается с отметки в 24 900 евро.

