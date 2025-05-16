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  • Новый купеобразный Haval F7x стартует в России: топовый мотор и полный привод

Новый купеобразный Haval F7x стартует в России: топовый мотор и полный привод

16.05.2025 1776 2 2

Российский офис Haval объявил о старте продаж кросс-купе второго поколения. На данный момент клиентам предложены две богатые комплектации с топовой техникой.

Прайс-лист купеобразного паркетника Haval F7x новой, второй по счет генерации в РФ опубликовали в конце апреля. А с сегодняшнего дня модель стала доступна к покупке в дилерской сети Haval City, которая занимается реализацией и стандартного Haval F7. Обе модификации производит тульский завод марки (семейство предыдущего поколения тоже имело российскую прописку). Также напомним, что в России в качестве «второго» F7 позиционируют кроссовер, который в Китае был представлен под именем Shenshou («зверь» или «монстр» с китайского). На родине модель пользовалась вялым спросом, так что там ее уже сняли с производства. Еще любопытно то, что в Поднебесной у Haval Shenshou купеобразной версии не было, хотя такую модификацию и ловили во время испытаний на местных дорогах.

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Новый Haval F7x на 32 мм выше традиционной модели – 1707 против 1675 мм. Остальные габариты совпадают: длина – 4780 мм, ширина – 1890 мм, колесная база – 2800 мм. Паспортный дорожный просвет «купе» равен 191 мм. Объем багажника – те же 376 литров, но со сложенным вторым рядом кресел этот показатель составит 1278 литров вместо 1328 литров у Haval F7.

Внешне от базового кроссовера купеобразная версия отличается не только оформлением кормы, но также отсутствием большей части хромированного декора. У Haval F7x черная радиаторная решетка, аналогичного цвета окантовка стекол, вставки на бамперах и молдинги на дверях. В салоне установлен новый руль. В остальном интерьер такой же, как у обычного F7.

Haval F7x доступен только со старшей бензиновой турбочетверкой 2.0 (192 л.с., 320 Нм) и полным приводом. Стандартный Haval F7 еще можно купить с турбомотором 1.5 (150 л.с., 230 Нм) и передним приводом. Все машины имеют семиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями. Первую «сотню» кросс-купе наберет за те же 9,4 секунды, что и обычный кроссовер с 2.0T и 4WD. Максимальная скорость – 190 км/ч.

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Купеобразный кроссовер предложен в комплектациях Premium и Tech Plus (у F7 еще есть «простая» версия Elite). В список стандартного оборудования новинки входят: 19-дюймовые колеса, светодиодная оптика (включая полоску между фарами), выдвижные ручки дверей, электропривод багажной двери, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, обивка из эко-кожи с перфорацией, подогрев руля и всех кресел, виртуальная приборка на 12,3 дюйма, мультимедиа с тачскрином диагональю 14,6 дюйма, телематика, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, система выбора режима движения, камеры кругового обзора, системы мониторинга «слепых» зон, помощи при выезде с парковки задним ходом и предупреждения о наезде сзади. Вторая версия – это еще система бесконтактного открывания багажника, панорамный люк, вентиляция передних сидений, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль вместо обычного, системы автоторможения, удержания в полосе движения, предотвращения столкновений при проезде перекрестков.

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Цена нового Haval F7x Premium без учета акций – 3 499 000 рублей, Haval F7x Tech Plus – 3 699 000 рублей. Стандартный Haval F7x 2025 года выпуска с 2.0T и полным приводом стоит 3 249 000 – 3 649 000 рублей, кроссовер с 1.5T и передним приводом обойдется в 2 849 000 – 3 049 000 рублей.

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2 комментария
17.05.2025 09:09
eeeMan.rg Rori

смешные клоуны, за 3.7 пытаются его впарить, когда монжаро можно за 3.5 купить

17.05.2025 19:00
Ярослав

Пожалуй, лучший купеобразный кроссовер с поперечным расположением двигателя на российском рынке.

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