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  • Объявленный флагманом Зверь от Haval предложен с двумя моторами на выбор

Объявленный флагманом Зверь от Haval предложен с двумя моторами на выбор

01.11.2021 716 0 1

В Поднебесной начали принимать заказы на новый кроссовер принадлежащего Great Wall бренда. Пока модель доступна в «традиционных» версиях, позже подтянется гибрид.

 

В виде концепта под именем Haval XY этот SUV дебютировал весной, а серийную версию, которая, кстати, почти полностью сохранила облик предвестника, представили в августе. Товарный кросс назвали Shenshou, что с китайского можно перевести как beast или monster (в общем, «зверь» по-нашему), он объявлен технологическим флагманом марки. Теперь же в Китае объявлены цены, правда, они пока предварительные, да и состав каждой из комплектаций еще не раскрыт. Местные дилеры уже принимают заявки, а «живые» продажи должны стартовать до конца текущего года.

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Напомним, в основе Haval Shenshou лежит свежая платформа Lemon, на которой построены все последние новинки бренда. Длина пятиместного паркетника равна 4780 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1675 мм, колесная база – 2800 мм. Таким образом, по своим габаритам Shenshou сопоставим с рестайлинговым Hyundai Santa Fe.

Дизайн кросса выполнен в нехарактерном для остальных Хавейлов стиле. Особенности экстерьера – сделанные в виде полоски ходовые огни (она расположена под кромкой капота, боковые секции также выполняют роль поворотников), слившиеся с радиаторной решеткой фары (у топ-версии они матричные), выдвижные ручки дверей и раздвоенный спойлер.

В салоне – табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы. При этом у Shenshou панель состоит из разномастных дисплеев: «приборка» — диагональю 12,3 дюйма, а из нее «вытекает» более крупный экран – на 14,6 дюйма. Физических клавиш почти нет, а «рычаг» переключения передач находится не на центральном тоннеле, а под рулем (место селектора коробки на тоннеле заняла площадка для зарядки смартфона). Также кроссоверу обещаны большой проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль, автопарковщик, система распознавания лиц, панорамная крыша и обновление «по воздуху».

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На данный момент Haval Shenshou предложен с двумя бензиновыми «турбочетверками» на выбор: мотор 1.5 выдает 184 л.с. и 275 Нм, отдача двигателя 2.0 – 224 л.с. и 345 Нм. Оба сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Полный привод положен только самой дорогой комплектации с двухлитровым движком. Следом появится гибридная версия: по предварительным данным, у такого паркетника будет установка на основе 1.5T, как у купеобразного Haval H6S, ее совокупная мощность составляет 243 л.с. (530 Нм).

«Традиционный» Haval Shenshou с полуторалитровым мотором пока стоит от 132 000 до 149 000 юаней (около 1 463 000 – 1 651 000 рублей по текущему курсу), с 2.0T – от 149 000 до 169 000 юаней ( 1 463 000 – 1 873 000 рублей). Между тем в Китае реальные цены обычно ниже предварительных, так что после старта «живых» продаж кроссовер, скорее всего, окажется чуть доступнее.

Новый флагманский SUV наверняка отправят на экспорт, но для других стран могут выбрать иное название.

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