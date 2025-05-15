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  • Путешествие по правилам: профессиональный гонщик делится советами об отпуске на колёсах

Путешествие по правилам: профессиональный гонщик делится советами об отпуске на колёсах

15.05.2025 63 0 0

Всё больше россиян выбирают автомобиль как транспорт для отпуска: свобода маршрута, возможность взять всё с собой и посмотреть больше. Но поездка на своей машине – это не просто дорога, а проект, который требует подготовки. Совсем как у гонщиков. Пилот и спортивный директор G-Drive Racing – чемпион мира Роман Русинов рассказывает, как готовиться к таким поездкам и что нужно предусмотреть, чтобы отдых не обернулся лишними тратами и прошёл максимально комфортно.

Для начала общие советы, которые знакомы любому автопутешественнику:

  • Проверить прогноз погоды на весь маршрут и запастись соответствующей одеждой (особенно если едете через несколько регионов с разным климатом).
  • Продумать ночёвки, особенно если собираетесь спать в машине: не везде можно безопасно остановиться.
  • Определиться с точками отдыха, перекусов и пополнения запасов – ехать наугад не лучший вариант, особенно в малонаселённых районах.

Теперь к тому, что действительно влияет на надёжность и комфорт поездки – и нередко недооценивается.

Проверьте тормоза и подвеску, особенно если маршрут проходит по регионам с плохими дорогами

Перед дальней дорогой важно не просто заглянуть под капот. Главное – убедиться, что тормозная система работает стабильно, а подвеска не изношена. Проще потратить немного времени и денег на диагностику в сервисе, чем искать СТО в дороге.

«На гоночном треке мы знаем каждую неровность. Но на обычных дорогах вы не угадаете, где поджидает сюрприз, – рассказывает Роман Русинов. – Лучше быть уверенным в технике до выезда, а не после того, как влетите в яму на скорости 100 км/ч».

Используйте технологии с умом

Даже если едете с включённой навигацией, изучите маршрут заранее. Посмотрите объезды, ремонты, плохие участки, точки сотовой связи. Бывали случаи, когда карты уводили водителей на грунтовки или участки без покрытия. Плюс встроенные навигаторы не всегда актуальны – лучше обновить карты перед выездом. Гоночный принцип «знай трассу заранее» работает и здесь.

Заправляйтесь только на проверенных АЗС – заправки «наугад» могут испортить вам отпуск

«Заправка сомнительным топливом может обернуться ремонтом всей топливной системы, – предупреждает гонщик. – Поэтому планируйте заправки заранее, чтобы не пришлось на "последних парах" сворачивать на первую попавшуюся АЗС. Лучше выбирать станции крупных сетей – они дорожат репутацией и тщательно контролируют качество топлива. Сам я заправляюсь на «Газпромнефть». Выбираю топливо G-Drive, которое мы уже много лет используем в тестовых заездах и соревнованиях».

Заправлять полный бак на станциях сети «Газпромнефть» сейчас особенно выгодно: на первые 30 литров в чеке будет действовать скидка 3 рубля с литра. А при покупке кофе за каждый литр дополнительно начислят 2 бонуса по программе лояльности «Нам по пути». Эти бонусы можно потратить на топливо, еду или покупки на АЗС при следующей запланированной остановке в пути.

Не забывайте про микроклимат в салоне

Кондиционер должен не просто дуть, а охлаждать. Перед поездкой проверьте систему охлаждения, при необходимости заправьте фреон. Также важно протереть фильтры вентиляции. Простое действие, но именно грязные фильтры чаще всего вызывают неприятный запах или аллергические реакции у пассажиров.

Делайте паузы не только для заправки, но и для отдыха

После нескольких часов за рулем внимание притупляется. Пауза с кофе в долгой дороге – не каприз, а элемент безопасности. Планируйте остановки хотя бы раз в 2–3 часа, даже если кажется, что «ещё часик дотерплю». Машине тоже нужен перерыв. Долгая езда в жару с полной нагрузкой может перегревать агрегаты.

«В гоночных заездах мы всегда рассчитываем ресурс не только человека, но и техники. Этот принцип полезен и на обычной дороге», – говорит спортсмен.

Не относитесь к багажнику как к складу на колёсах

Взвесьте, что действительно нужно взять с собой. Перегруженный автомобиль хуже управляется, дольше тормозит и расходует больше топлива. Учитывайте и распределение веса: тяжелое – ближе к центру и ниже. Если собираетесь устанавливать багажник на крышу – проверьте, как это повлияет на устойчивость авто, особенно при боковом ветре и резких поворотах.

Не экономьте на страховке и не забывайте документы

В дороге всё может случиться. Даже если вы водитель аккуратный – не все такие. Страховка и документы должны быть под рукой, а не где-то в чемодане на дне багажника. Как опытный водитель, Роман Русинов советует иметь и электронные копии в телефоне, и бумажные версии.

«К этому же пункту добавлю про аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки – всё это обязательно должно быть в машине и не просрочено», – говорит гонщик.

И, наконец, настройтесь на спокойную езду

«Это, возможно, самый главный мой совет. Я привык к скорости, но всегда подчеркиваю: дороги общего пользования – не гоночный трек. Здесь важны безопасность, уважение к другим участникам движения и уверенность в себе».

Правильно спланированное автопутешествие – это удовольствие, а не стресс. Качественное топливо, продуманный маршрут, безопасность и комфорт – залог удачного отпуска. Профи не рискуют понапрасну. Делайте, как профи – и отдых пройдет идеально!

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авто и общество путешествия
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