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  • Теперь официально: в России объявлены цены и комплектации обновлённого Changan CS35 Plus

Теперь официально: в России объявлены цены и комплектации обновлённого Changan CS35 Plus

15.12.2022 228 0 0

Китайский паркетник не только преобразился снаружи и внутри, но и обрел турбомотор. На нашем рынке модель представлена в двух богатых комплектациях.

Рестайлинговый кроссовер Changan CS35 Plus российский офис марки анонсировал еще в прошлом году. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на такой паркетник выдали в самом начале 2022-го, а осенью модель появилась на сайте одного из столичных дилеров. И вот, наконец, сама компания Changan объявила цены и комплектации и открыла прием заявок.

Напомним, паркетник получил иные оптику и бамперы, радиаторная решетка стала больше, вдобавок у CS35 Plus теперь два патрубка выпускной системы, выставленных напоказ. После рестайлинга кросс слегка усох: длина составляет 4330 мм против 4335 мм у дореформенной модели. Остальные габариты не изменились: ширина – 1825 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2600 мм, паспортный дорожный просвет – 180 мм. В салоне – новые передняя панель и карты дверей, экран мультимедийной системы отныне объединен с виртуальной приборкой. Объем багажника – те же 403 литра.

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В России обновленный Changan CS35 Plus сертифицирован с двумя моторами: это прежний «атмосферник» 1.6 (117 л.с., 153 Нм) и новая для нашей модели «турбочетверка» 1.4 (150 л.с., 255 Нм). Согласно ОТТС, оба двигателя «питаются» АИ-92, оба же работают в паре с пятиступенчатой «механикой», турбомотор вдобавок сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, тогда как атмосферному положен классический шестиступенчатый «автомат» Aisin. Но в продаже пока только машины с 1.4T и 7DCT – видимо, чтобы дистанцировать рестайлинговый кросс от дореформенного, который все еще в строю. Привод же в любом случае исключительно передний.

Преобразившийся Changan CS35 Plus представлен в двух богатых комплектациях Advance и Tech. В списке стандартного оборудования модели значатся: светодиодная оптика, цифровая приборка диагональю 7 дюймов, мультимедиа с 10-дюймовым тачскрином, обогрев лобового стекла, климат-контроль, камера заднего вида, подогрев передних сидений, передние и боковые подушки безопасности, задний парктроник, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя. Версия Advance – это еще 17-дюймовые колеса, комбинированная тканевая отделка сидений и круиз-контроль. В исполнении Tech появляются 18-дюймовые диски, панорамная крыша со сдвижной секцией, «кожаная» обивка, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев задних кресел, воздуховод для пассажиров второго ряда, датчик дождя, боковые шторки безопасности, адаптивный «круиз», системы автоторможения и предотвращения фронтального столкновения.

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Любопытно, что «слитые» осенью дилером цены совпадают с официальными, хотя у продавца еще были указаны некие «допы»: CS35 Plus Advance стоит 2 379 900 рублей, версия Tech – 2 429 900 рублей (без учета акций).

Дореформенный кроссовер с «атмосферником» 1.6 по прайсу сегодня стоит 1 989 900 – 2 159 900 рублей (версии Comfort и Luxe). У такого кроссовера «в базе» 16-дюймовые колеса, обычный кондиционер и только два «эйрбэга».

Между тем неделю назад в России стартовали продажи другой новинки Changan – паркетника CS55 второго поколения.

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