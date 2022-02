Обновлённый Changan CS35 Plus готовится к премьере в России

Вообще, рестайлинговый Changan CS35 Plus к нам собирались привезти еще в прошлом году, однако в продажу такой кроссовер так и не поступил – впрочем, как и остальные заявленные ранее новинки марки. Зато год нынешний для компании должен оказаться богат на премьеры: вот-вот стартует флагманский паркетник Uni-K, на прошлой неделе мы также рассказали о том, что в РФ легализован кросс CS55 Plus нового поколения, а теперь в открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) и на модернизированный CS35 Plus.

Напомним, в родном Китае обновленный младший SUV дебютировал в январе 2021-го. Модель обзавелась иными фарами, бамперами и задними фонарями. Радиаторная решетка стала больше, вдобавок у кроссовера теперь два патрубка выпускной системы, выставленных напоказ. При этом рестайлинговый CS35 Plus слегка «усох», его длина составляет 4330 мм против 4335 мм у дореформенного паркетника. Остальные габариты не изменились: ширина – 1825 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2600 мм.



Интерьер тоже серьезно переделали, тут новые передняя панель и карты дверей. Тачскрин мультимедийной системы объединен со ставшей виртуальной «приборкой», причем это табло «прилеплено» к панели, а не встроено в нее.

В России рестайлинговый CS35 Plus сертифицирован с двумя бензиновыми моторами: это прежний «атмосферник» JL478QEP 1.6 (117 л.с., 153 Нм) и новая для нашей модели «турбочетверка» JL473ZQ9 1.4 (150 л.с., 255 Нм). Оба двигателя «питаются» АИ-92, оба же работают в паре с пятиступенчатой «механикой», вдобавок турбомотор может сочетаться с семиступенчатой роботизированной коробкой, тогда как атмосферному положен классический шестиступенчатый «автомат» Aisin. Но пока неизвестно, можно ли будет выбрать двигатель, или же 1.4T придет на смену 1.6 (ну или, наоборот, оставят старый «атмосферник»). А вот привод в любом случае только передний.



Дореформенный Changan CS35 Plus в России сегодня по прайсу стоит от 1 519 900 рублей (без учета акций), рестайлинговый кроссовер, скорее всего, окажется дороже.