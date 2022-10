Российский дилер анонсировал новый Changan CS55 и рестайлинговый CS35 Plus (с ценами)

В начале этого года компания Changan получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) сразу на два свежих кросса: рестайлинговый CS35 Plus и CS55 следующего поколения, которому тоже присвоена приставка Plus. Российский офис марки старт продаж до сих не анонсировал, но паркетники уже появились на сайте крупного столичного дилера «Авилон», оба – с пометкой «скоро в наличии» и ценами. Впрочем, тут уж лучше дождаться прайс-листа от Changan (если официальный запуск вообще последует), к тому же у обоих кроссоверов есть некая «дополнительная опция» от дилера (какая именно – не раскрывается).

Напомним, рестайлинг принес Changan CS35 Plus иные бамперы, фары и задние фонари. Радиаторная решетка стала больше, кроме того, у кросса теперь два патрубка выпускной системы, выставленных напоказ. При этом паркетник слегка усох: длина обновленной модели составляет 4330 мм против 4335 мм у дореформенного CS35 Plus. Остальные габариты не изменились: ширина – 1825 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2600 мм. В салоне – новые передняя панель и карты дверей, экран мультимедиа-системы объединен с виртуальной «приборкой».

Рестайлинговый Changan CS35 Plus 1 / 4 Рестайлинговый Changan CS35 Plus 2 / 4 Рестайлинговый Changan CS35 Plus 3 / 4 Рестайлинговый Changan CS35 Plus 4 / 4

В России преобразившийся Changan CS35 Plus сертифицирован с двумя моторами: это прежний «атмосферник» 1.6 (117 л.с., 153 Нм) и новая для нашей модели «турбочетверка» 1.4 (150 л.с., 255 Нм). Согласно ОТТС, оба двигателя работают в паре с пятиступенчатой «механикой», турбомотор вдобавок может сочетаться с семиступенчатой роботизированной коробкой, тогда как атмосферному положен классический шестиступенчатый «автомат» Aisin. Между тем на сайте дилера «висит» только турбоверсия с 7DCT. Привод же в любом случае исключительно передний.



Облик нового Changan CS55 Plus выполнен в стиле флагманского кроссовера Uni-K: у младшей модели аналогичный обтекаемый силуэт, схожей формы радиаторная решетка и фары, а в спойлер встроен двухсекционный стоп-сигнал. Длина Плюса равна 4515 мм (на 15 мм больше, чем у нашего прежнего CS55), ширина– 1865 мм (+10 мм по сравнению с российским «просто» CS55), высота – 1680 мм (-10 мм), колесная база – 2656 мм (+6 мм). Интерьер тоже полностью перекроили, главные «фишки» — двухэтажный центральный тоннель, приплюснутый руль и придвинутый к лобовому стеклу экран «приборки».

Новый Changan CS55 Plus 1 / 7 Новый Changan CS55 Plus 2 / 7 Новый Changan CS55 Plus 3 / 7 Новый Changan CS55 Plus 4 / 7 Новый Changan CS55 Plus 5 / 7 Новый Changan CS55 Plus 6 / 7 Новый Changan CS55 Plus 7 / 7

В РФ для CS55 Plus заявлена 181-сильная бензиновая «турбочетверка» 1.5 в сочетании с 7DCT. Паркетник предыдущего поколения у нас тоже доступен с полуторалитровым турбомотором, но мощностью 143 л.с., прежний Changan CS55 предложен с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом». Эта модель тоже бывает только с передним приводом.



На момент публикации новости на сайте дилера у рестайлингового Changan CS35 Plus было две комплектации (не забываем про таинственные «дополнительные опции»): цена версии Advance – 2 379 900 рублей, исполнения Tech – 2 429 900 рублей. К слову, у дореформенного CS35 Plus комплектации называются иначе; согласно официальному прайс-листу Changan, такой кросс сегодня стоит от 1 989 900 рублей (без учета спецпредложений). Новый паркетник CS55 Plus у дилера представлен в единственном варианте Tech (тоже с «опцией») за 2 789 900 рублей. Официальная цена прежнего «просто» CS55 – от 2 189 900 рублей (у кросса предыдущей генерации версии под названием Tech также нет).