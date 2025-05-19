Deepal – ещё один суббренд компании Changan, которому всего лишь три года от роду. В отличие от Avatr, у марки нет премиальных амбиций – она занимается автомобилями попроще и подешевле. А самой бюджетной моделью в линейке стал кроссовер S05, который мы пощупали в Китае.

Уже не секрет, что марка Дипал вот-вот появится и в России. Более того, в нынешнем году бренд придёт и на Запад – продажи стартуют с Норвегии, Дании, Германии, Нидерландов и Великобритании, в 2026 году география расширится до Италии и Испании, а к 2028 году – на всю Европу.

Младший новичок

Модельный ряд бренда Deepal, который в Китае, к слову, называется Shenlan, насчитывает уже пять моделей: седан L07, а также кроссоверы S05, S07, S09 и G318. «Пятёрка» – самая компактная и свежая модель в линейке, хотя маленькой её не назвать. Габариты кроссовера составляют 4620×1900×1600 мм, колёсная база – 2880 мм, то есть по размерам S05 примерно как Haval H7.

Внешне новинка похожа на другие модели марки – двухэтажная оптика, глухой передний бампер без радиаторной решётки, до сих пор любимые китайцами выдвижные ручки дверей и единая планка фонарей а-ля Порше. Ну и как нынче модно, сверху расположены только ходовые огни, а двойные прожекторы головного света спрятаны в бампер.

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Фары, кстати, тут неожиданно продвинутые для бюджетного автомобиля – это матричные модули производства Huawei, которые умеют не только освещать дорогу, но и рисовать перед машиной всякие послания для пешеходов. Дисплея на капоте же тут нет, как иначе общаться? Система, которая называется xPixel, может выступать в качестве 120-дюймового проектора с разрешением 1,3 миллиона пикселей.

Ещё одна довольно безумная штука – видеокамера с разрешением 4K, которая установлена на крыше. Она нужна, чтобы просто снимать ролики на ходу, как любой обычный видеорегистратор. Зачем для этого нужно было вытаскивать камеру из-под ветрового стекла на крышу – загадка. Видимо, чтобы пачкалась быстрее. А вот странная шайба с огоньками на левой задней стойке – всего лишь индикатор заряда батареи.

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Пустота внутри

На передней панели – ни единой кнопки, как у Avatr 06. Только дефлекторы по бокам и 15,6-дюймовый тачскрин. Нет даже панели приборов – её призван заменить проекционный дисплей, который рисует над дорогой картинку диагональю до 50 дюймов. К центральному дисплею претензий нет вообще – изображение очень красочное, анимация проигрывается без тормозов, на касания пальцев мультимедийка реагирует мгновенно.

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Ниже по центру – два дефлектора, пара зарядок для смартфонов и два подстаканника. Ещё ниже есть и традиционный «подвал» – полка для мелочей и разъёмы USB. А вот руль интересный. Во-первых, он почти круглый, что уже кажется невероятным для китайского автомобиля. Во-вторых, все кнопки на нём – аналоговые, есть и пара удобных джойстиков. В-третьих, на левой спице есть две специальных кнопки для лайков! Жаль, никто не смог внятно объяснить, как этим пользоваться.

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Правый подрулевой рычаг управляет трансмиссией – это хорошо. Левый же управляет только стеклоочистителями – это плохо. Потому что всё управление световыми приборами спрятано в меню центрального дисплея, как у Jetour Dashing. Кресла хороши по мягкости, но откровенно плоские и довольно широкие – боковой поддержки не ощущается вообще. Почти как задний диван.

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Зато в подлокотнике между передними сиденьями спрятан 13-литровый холодильник для еды и напитков. Двери у Дипала по-взрослому безрамочные, материалы отделки в целом приятны. Правда, кроме бюджетного пластика с наивным рисунком «под дерево». На левой стойке ветрового стекла притаилась видеокамера, которая наблюдает за водителем.

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Пара версий

Объём багажника у гибридной версии – 464 литра, у чисто электрической – 492 литра плюс ещё 159 литров спереди. Да, S05 точно так же, как Changan E07 и другие новинки, может быть как гибридом, так и полноценной электричкой – кому что ближе. «Пятёрка» использует ту же платформу EPA1, что и модели S07, L07 и G318. Подвеска – только пружинная, спереди – Макферсон, сзади – многорычажка.

Под капотом гибридной версии спрятан 1,5-литровый атмосферный мотор JL469Q1 мощностью 98 л.с. Как обычно, он выполняет роль только генератора для подзарядки тяговой батареи и не связан напрямую с задними ведущими колёсами. Их вращает электромотор XTDM38 мощностью 218 сил. Ёмкость тяговой батареи – 27 кВт·ч, запас хода на электротяге – 200 км, суммарная «дальнобойность» – 1234 км (и то, и другое – по китайскому циклу CLTC).

С места до 100 км/ч гибридный Deepal S05 разгоняется за 7,9 секунды, максимальная скорость – 175 км/ч. Электрическая версия кроссовера – тоже заднеприводная, но в этом случае колёса вращает электромотор XTDM40 мощностью 238 л.с. – полного привода у «пятёрки» не бывает в принципе. Ёмкость тяговой батареи – 56 кВт·ч, запас хода на одной зарядке – 510 км (тоже по CLTC). Разгон до сотни – 7,3 секунды, максимальная скорость – 180 км/ч.

Гуманные цены

Цены на S05 в Китае и впрямь довольно привлекательны – 119 900 юаней за электрическую версию, то есть около 1,3 миллиона рублей по текущему курсу. Аккурат как Lada Niva Travel. Гибридная модификация чуть дороже – 139 900 юаней, или примерно полтора миллиона рублей. Но всё равно это дешевле, чем, например, Lada Largus. Первой новинкой Deepal для России станет S07, на очереди – G318. А вот появится ли у нас S05 и сколько он будет стоить, покажет время.