Представлена фирменная лизинговая программа от ВТБ Лизинг и СТТ

ВТБ Лизинг и «Современные транспортные технологии» представляют фирменную лизинговую программу приобретения легких коммерческих автомобилей и среднетоннажных грузовиков. Клиенты лизинговой компании могут оформить новые коммерческие автомобили с дополнительной скидкой 10% от рекомендованной розничной стоимости. Предложение действует во всех официальных дилерских центрах до 30 июня 2025 года.

В фирменной лизинговой программе представлены популярные модели бортовых грузовиков и фургонов. Среди них – различные конфигурации «Газель Бизнес» и «Соболь Бизнес», «Газель NEXT» и «Газель NN», среднетоннажные грузовики «Газон NEXT», а также спецтехника на их базе.

Фирменную лизинговую программу от ВТБ Лизинг в партнерстве с «СТТ» можно комбинировать с программой льготного лизинга Минпромторга России на новый транспорт российского производства. В рамках госпрограммы стандартная льгота составляет 10% от стоимости автомобиля, но не более 500 тысяч рублей на одно транспортное средство. Субсидия покрывает часть авансового платежа, зафиксированного в лизинговом договоре.

Клиенты ВТБ Лизинг и компании «СТТ» могут получить дополнительную выгоду при покупке автомобилей 2024 года выпуска. Для некоторых моделей и модификаций доступно сезонное предложение со скидкой от 200 000 до 500 000 рублей от рекомендованной розничной цены. Размер скидки зависит от выбранной модели и конфигурации транспортного средства.

Оформите заявку на приобретение автомобиля в лизинг и узнайте размер скидки на выбранную модель онлайн на сайте www.vtb-leasing.ru или по телефону контакт-центра ВТБ Лизинг: 8 800 551 19 18.

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