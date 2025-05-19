Надо Li? Почему Lixiang запоздал с выходом на российский рынок

Едва ли не главной новостью прошлой недели стало объявление официальных розничных цен на кроссоверы Lixiang, которые в 2024 году стали настоящим хитом серого импорта. Правда, есть ощущение, что Лисян конкретно припозднился, и вот почему.

Как известно, с марта нынешнего года интересы Lixiang в России представляет компания Sinomach Auto – теперь это официальный дистрибьютор, который возьмёт на себя сертификацию, маркетинг и послепродажное обслуживание Лисянов. Директор департамента по развитию дилерской сети Sinomach Auto в России Дмитрий Роткин даже заявил, что с 15 мая Li, дескать, «прекращает работу» каналов серого импорта – конечно же, ради того, чтобы обеспечить покупателям «более высокий уровень сервиса и поддержки». Как они собираются это реализовать, вопрос интересный, но речь сейчас не об этом.

Официальных дилеров Lixiang набралось уже более трёх десятков. Это крупные дилерские холдинги, которые, как правило, уже ввозили эти китайские кроссоверы самостоятельно ещё до появления российского дистрибьютора. Но, судя по результатам продаж, россияне уже наелись Лисянами сполна: в 2024 году было продано более 23 тысяч кроссоверов, а в нынешнем году результат будет явно ниже. Причём сильно. Для примера: если в декабре прошлого года было куплено чуть более 2000 машин, то в текущем году столько Lixiang продали за весь первый квартал. То есть продажи упали втрое.

И едва ли дело в подорожании автомобилей из-за повышения утильсбора и жажды наживы серых импортёров. Есть ощущение, что Лисяны просто всем надоели. Рынок попросту насытился. Ну серьёзно, эти вездесущие «моноброви» уже набили оскомину. Кажется, что за последние пару лет Lixiang уже купили себе все, кто хотел сделать это. Судя по статистике, в основном это бывшие владельцы европейских автомобилей. Там либо закончилась гарантия, либо захотелось чего-то нового, либо и то, и другое сразу. Лисян казался им самым очевидным и оптимальным выбором, но сейчас это вряд ли так.

Ведь с тех пор на российском рынке у Li Auto появилось немало конкурентов, причём представленных официально – Voyah, Aito Seres, Wey, Rox, Avatr… И это не считая всяких Denza, Yangwang, Zeekr и прочих. А сколько ещё интересных новинок вот-вот появится! Вдобавок Лисяны с обретением дистрибьютора ощутимо прибавили в цене. Понятно, что это произошло не просто так – у автомобилей как минимум появится гарантия и русифицированный интерфейс, а также российский мастер-аккаунт без возни с китайскими телефонными номерами.

За всё это придётся доплатить около миллиона рублей в случае с каждой моделью. Много ли найдётся желающих, зависит от того, как на практике будет реализовано грозное обещание «прекратить работу каналов серого импорта». Рычагов влияния на это у дистрибьютора фактически нет никаких – кроме, конечно, ценовой политики. Желающие сэкономить всё равно найдут способ привезти Lixiang дешевле. Разве что Sinomach Auto может договориться с китайцами об ограничении эксплуатации Лисянов, как это было обещано сделать с Rox. То есть, удалённо заблокировать дисплеи или что-нибудь ещё.

Правда, спецы говорят, что перепрошить Lixiang давно не составляет никакого труда. Наверное, китайцы могли бы придумать какие-то ограничения на экспорт со своей стороны, но оно им надо? Главное, чтобы машины покупали. В любом случае за последние два года Лисяны стали появляться в продаже на вторичке, так что выбор есть – те, кто не хочет переплачивать за новый автомобиль, пусть и официальный, просто купят его подержанным. Так что появление дилеров точно добавит бренду популярности – шоурумов с большими буквами Li скоро появится много. А вот продажи от этого взлетят едва ли.