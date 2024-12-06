Автоэксперты еще долго будут обсуждать, как так получилось, что автомобили китайской марки Lixiang даже без официального представительства и дилеров в течение очень короткого времени стали настоящими бестселлерами в России, стоило западным конкурентам уйти с нашего рынка, а правительству – разрешить параллельный импорт. Естественно, эта ситуация требовала ответа со стороны официально представленных в нашей стране марок. Одним из таких ответов и стал большой и роскошный кроссовер Wey 07.

Марка Wey входит в концерн Great Wall Motors, и ее специализацией являются премиальные автомобили с гибридными силовыми установками. Флагман марки Wey 07, относящийся к сегменту Е-SUV (полноразмерных кроссоверов), – модель довольно свежая, представленная в Китае в 2023 году. Там кроссовер продается под названием Lanshan – в честь горного хребта в центральной части страны. Для некоторых рынков зарезервировано название Blue Mountain, продолжающее «кофейную» линию – младшие модели марки в Китае называются Latte, Mocha и Macchiato. Но в Россию автомобиль пришел со скромным индексом 07. А вот станет ли он тем «агентом 007», который лихо расправится со всеми конкурентами? Это покажет время, а мы попробуем оценить шансы.

Всегда ли хороша простота

Как ни удивительно, но это не первый вариант внешности Wey 07. Изначально кроссовер должен был выглядеть несколько иначе, но та версия, как говорится, «не зашла» придирчивой китайской аудитории. В итоге дизайнеры Wey утверждают, что сегодняшний экстерьер автомобиля призван навевать ассоциации с частными виллами в стиле конструктивизма со строгими линиями и минимализмом в деталях. Их должны подчеркивать и очертания передней части, оформленные в рамках «Н»-концепции, и резкая подштамповка, соединяющая фары головного света с задними фонарями, и сами задние фонари, соединенные единой светящейся линией. Все это вместе дизайнеры называют «эстетикой комфорта». Ну что же, вполне возможно…

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Правда, у меня при первой встрече с Wey 07 не возникло ощущения, что передо мной стоит люксовый кроссовер. Мы как-то привыкли, что на фасаде премиального автомобиля должно быть много хрома, заранее извещающего о финансовом статусе владельца, как в случае Toyota Land Cruiser 300 или Lexus LX, или он должен выглядеть хищно и грозно, как Audi Q7 или Porsche Cayenne. А тут – сплошной домашний уют и никакой агрессии.

Кое-что о режимах питания

Что касается технической стороны вопроса, то тут есть что обсудить. Кроссовер построен на модульной платформе с хорошо известным названием L.E.M.O.N., на вариациях которой базируются практически все кроссоверы марки Haval. Здесь платформа была адаптирована под установку гибридной силовой установки. Прежде всего ей обеспечили оптимальное размещение под полом салона тяговой батареи емкостью 42,5 кВт⋅ч с собственной системой терморегуляции. Попутно батарея смещает вниз центр тяжести, что для кроссоверов весьма актуально. Полный привод обеспечивается за счет отдельного заднего электромотора, что позволяет сохранить ровный, без трансмиссионного тоннеля, пол в пассажирском салоне.

1 / 2 2 / 2

Под капотом разместился 1,5-литровый турбомотор E15BE мощностью 150 л.с., который имеет непосредственную связь с колесами через автоматическую двухступенчатую трансмиссию DHT. Почему всего две ступени? А больше-то и не нужно. Первая работает в диапазоне 35-65 км/ч, вторая – свыше 65 км/ч, но, разумеется, не до 180. Понятно, что без помощи электромоторов ДВС такой мощности в принципе не может разогнать автомобиль полной массой более 3 тонн даже до трассовых 110 км/ч, не говоря уж о паспортном максимуме. И медленней 35 км/ч автомобиль на бензине ехать не сможет: чтобы тронуться с места и достичь этой отметки, требуется работа электрической части гибридной установки. В принципе, если Wey 07 уже находится в движении и при этом батарея разрядилась до нуля, он все-таки может двигаться только при помощи ДВС, расходуя при этом 6,3 л/100 км. Принудительно включить такой режим нельзя, а вот режим движения на чистой электротяге – можно, причем в некоторых жизненных обстоятельствах и вполне разумно.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Например, если счастливый обладатель такого кроссовера полностью зарядил батарею, он гарантированно может съездить на работу, завезти детей в школу, заскочить в магазины за продуктами – запаса энергии в батарее точно хватит на целый день. Особенно в случае, если включить «режим одной педали» с максимально жесткой рекуперацией энергии торможения. В этом случае Wey 07 замедляется очень эффективно, причем до полной остановки. А вот на трассе ехать в режиме «чистой электрички» невыгодно: даже на скорости 110-120 км/ч запас хода на индикаторе убывает с пугающей скоростью, буквально по пять километров на один пройденный.

Так что, если на маршруте будут участки городских скоростных магистралей вроде МКАД, лучше включить режим «Приоритет EV».

1 / 2 2 / 2

В этом случае движение в основном будет обеспечиваться электротягой, но в «пиковой ситуации, критическом положении» в работу включится ДВС, в основном для подзарядки батареи. Ну а если владелец отправится в дальнюю поездку, тут сам автомобильный бог велел включить режим гибрида, и пусть уже электронный мозг решает, как обеспечить максимальную экономичность и пробег без дозаправки и подзарядки. И если не злоупотреблять скоростью, то заряженная батарея и полный бак теоретически позволят прокатиться, к примеру, от Москвы до Архангельска! Кстати, если выбрать в меню приложений на главном экране приложение «Потребление энергии», то красивый «мультик» на экране наглядно покажет, какие двигатели крутят колеса в текущий момент времени, а какие заряжают батарею.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Настоящий премиум?

Управлять Wey 07 по-настоящему легко и приятно. Открываешь водительскую дверь, потянув за выдвижную ручку, и попадаешь в царство рыжей кожи наппа, которой отделано все – и кресла водителя и пассажиров, и внутренние панели. Всего предусмотрено три цветовых варианта отделки салона: бежевый, рыжий, который в документах назван «коричневым», и черный. Людям невысокого роста понравятся аккуратные выдвижные подножки, но мне они оказались без надобности. Кресло здесь по-американски широкое, «покойное», с массой регулировок, обогревом и вентиляцией. Руль – просто круглый, с постоянным сечением, очень ухватистый, обтянутый все той же кожей наппа и совершенно не скользящий в руках.

1 / 11 2 / 11 3 / 11 4 / 11 5 / 11 6 / 11 7 / 11 8 / 11 9 / 11 10 / 11 11 / 11

Далее переходишь к настройке автомобиля. Выбираешь подходящий режим энергопитания, затем – режим вождения. Режимов этих семь, три основных – «Normal», «Sport» и «Eco» плюс четыре специальных «внедорожных» – «Снег», «Песок», «Грязь» и универсально-внедорожный «4WD». Выбирая из последних, стоит помнить, что «Снег», как правило, подразумевает заснеженный асфальт, а в снежной целине нередко оптимальным оказывается «Песок». Находишь и включаешь «Режим одной педали», затем – уровень загрузки руля. Просишь пассажиров на втором ряду пристегнуться – иначе в правом поле на приборном экране вместо интересующих вас показателей повиснет предупреждение о непристегнутых ремнях. Все, можно трогаться в путь: «ноль седьмой» практически бесшумно берет с места.

1 / 2 2 / 2

А вот и главный недостаток

Шумоизоляцию салона я бы назвал безукоризненной – звук работающего ДВС не проникает в салон ни при каких режимах, а специальное остекление качественно отсекает аэродинамические шумы. Что касается дорожного шума, то он все-таки слышен, но лишь потому, что на участвовавших в тесте автомобилях штатные шины с внутренним звукопоглощающим слоем заменили на зимнюю шипованную резину.

К обзорности никаких претензий нет, а в сложной ситуации включаешь видеообзор, выбираешь подходящий режим (например, «прозрачного шасси») – и вперед. Например, когда мы решили съехать на грунт, нам потребовалось пересечь горную речку по очень узкому мосту с металлическим ограждением. На первый взгляд было непонятно, пройдет по нему настолько крупный автомобиль или нет, но круговой обзор позволил точно прицелиться в створ моста и проехать его без особого напряжения.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Приборная панель, а точнее, 12,3-дюймовый экран, вполне информативен, тем более что его дополняет отличный проекционный дисплей, который можно настроить и по содержанию выводимой на стекло информации, и по высоте ее расположения. Многим проекционные дисплеи не нравятся и даже раздражают, я же могу только приветствовать любое решение, которое позволяет не отрывать взгляд от дороги, и не одобряю все, что заставляет переводить взгляд куда-то еще. Увы, несмотря на наличие под большим 14,6-дюймовым тачскрином блока физических кнопок, обращаться к сенсорному дисплею на ходу все-таки приходится – и это я считаю главным недостатком Wey 07.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

«Бешеный, как электричка»

На ходу Wey 07 ведет себя как типичный мощный электромобиль – очень быстро и ровно разгоняется и с места, и с трассовой скорости во время обгонов, и в городе при энергичных перестроениях. Правда, честно скажу: чересчур уж шустрить, устраивать «шашечки» и светофорные гонки на нем не хочется. Вся атмосфера салона и плавность хода настраивают на быструю, но достаточно спокойную езду. В скоростных поворотах автомобиль практически не кренится и цепко держит траекторию, что позволяет проходить их, не сбавляя хода. Это явная заслуга многорычажной задней подвески, многие элементы которой изготовлены из легкого алюминиевого сплава, и низкого центра тяжести. Неплохо подвеска справляется и с неровностями, включая «лежачих полицейских».

1 / 2 2 / 2

Добавляет комфорта для водителя и очень корректно работающий адаптивный круиз-контроль, которым можно пользоваться не только на трассе, но и в городе. Во всяком случае система исправно замедляет автомобиль до полной остановки и сама трогается вслед за лидером, даже если вам пришлось простоять на светофоре порядка минуты. Что приятно, разгон в таком режиме тоже получается вполне адекватным, и вклиниться в поток перед вами никто не пытается.

Переключение из моноприводного в полноприводный режим происходит практически незаметно, и его можно отследить только по анимации на большом экране (если, конечно, вы включили соответствующее приложение). Но вот что я заметил: на петлях скользкого местами горного серпантина электронный мозг кроссовера включает режим 4WD, и тогда автомобиль демонстрирует практически заднеприводную управляемость, поскольку задний электромотор на 68% мощней и на 47% тяговитей переднего, а вот на сухом асфальте вы чувствуете, что едете на переднеприводном автомобиле. Эти ощущения не меняет даже подключение задних колес во время ускорений.

Кстати, теоретически гибридный привод «ноль седьмого» позволяет движение с использованием только ДВС, только заднего или только переднего электромоторов, двух электромоторов одновременно или всех трех двигателей. Однако в ситуации, когда работал бы только ДВС или только задний электромотор, мне попасть не довелось. Принудительно такие режимы не включаются, а электроника, по всей видимости, применяет их исключительно редко.

Это емкое слово «комфорт»

Увы, проверить, как работают «внедорожные» режимы, не получилось, их у нас на маршруте просто не было. Дорога к участкам, где предполагалось это делать, оказалась перекрыта из-за обильных снегопадов, обрушившихся на Северный Кавказ, так что мы ездили исключительно по уже расчищенным трассам, огорчаясь только отсутствием возможности остановиться на смотровых площадках, все еще засыпанных снегом глубиной чуть ли не по пояс. Здесь оставалось вспоминать, что главным качеством Wey 07 является отнюдь не проходимость, а комфорт.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Комфорт – слово емкое, оно вбирает в себя целый ряд отдельных параметров. Среди них – и отменная плавность хода, и великолепная динамика, и оборудование салона. Судите сами: салон – трехрядный, шестиместный, но «галерка» предоставляет два полноценных посадочных места для взрослых пассажиров. Да, у этих кресел меньше регулировок, чем у кресел второго ряда, они не снабжены выдвижной подставкой для ног, но в них без особых мучений можно провести несколько часов. Доступ на третий ряд организован несколько менее удобно, чем в минивэне Wey 80 Business Lounge с его широченными сдвижными дверьми, но не требует акробатической гибкости.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Wey 07, в отличие от прямых конкурентов, сертифицирован для буксировки прицепа и имеет штатное место, подготовленное для установки фаркопа. Ну а приехав с прицепом в живописное место, можно использовать Wey 07 в качестве источника электроэнергии для привезенных с собой бытовых приборов, например, электрогриля или кофеварки.

Конечно, самые комфортабельные посадочные места – справа от водителя и во втором ряду. Тут создатели автомобиля не поскупились на жизненные блага. Все эти три кресла имеют сервоприводы регулировок, обогрев, вентиляцию, массажный режим и выдвижные подножки-оттоманки. Пассажиры на этих местах могут самостоятельно управлять микроклиматом, к услугам обитателей второго ряда – удобные откидные столики с нескользящим покрытием, а пассажир на «штурманском» месте еще и может воспользоваться конфигурацией Zero Gravity, которая обеспечивает комфортное положение полулежа со сниженным давлением на позвоночник.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Есть ли у агента шанс?

У Wey 07 действительно много достоинств и не так уж много недостатков, по крайней мере – тех, которые можно почувствовать и увидеть во время короткого тест-драйва. Но вот сможет ли «ноль седьмой» одолеть в конкурентной борьбе многочисленных противников из сегмента SUV-E, в том числе – семейство Lixiang?

Главным преимуществом Wey 07 в сравнении со многими конкурентами является больший размер и внутренний объем при каталожной цене в 6,9 миллиона рублей. В то же время Voyah Free все-таки стоят заметно меньшe, 4,49 – 5,59 миллиона, а Aito M7 – даже чуть дороже, 6,4 – 7,5 миллиона. За Li L7 параллельные импортеры просят от 7,3 до 8,9 миллиона, и это при чуть меньших габаритах, чуть худшей динамике и экономичности. А вот Li L9 имеет чуть большие габариты и колесную базу, при этом оснащен пневмоподвеской, так что соревнование по плавности хода он точно выиграет. При этом L9 стоит от 8,95 до 10,9 миллиона рублей, то есть как минимум на 3 миллиона дороже «ноль седьмого». Плюс кроссоверы Wey будут продаваться и обслуживаться в тех же салонах, что и внедорожник марки Tank, а салонов этих достаточно много, и они есть во всех крупных городах. Одни словом, шанс на победу у Wey 07 есть, а вот сможет ли марка его реализовать, узнаем по итогам следующего года.