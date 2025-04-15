Помнится, на официальной презентации китайцы нарекли Rox 01 не просто ещё одним кроссовером, а универсальным автомобилем, в котором сочетаются сразу три концепции – внедорожник, минивэн и даже дом на колёсах. Пришло время проверить это на практике!

Китайский «универсальный солдат» разработан при участии инженеров автомобилестроительной компании BAW и телекоммуникационного концерна Xiaomi. Причём собран автомобиль отнюдь не только из «поднебесных» деталей – в списке поставщиков указаны такие именитые бренды, как Autoliv, BASF, Borg Warner, Bosch, CATL, Continental, Hella, Mahle, Pirelli, SKF, Qualcomm, Texas Instruments, Valeo и другие.

Британская элегантность

Дизайн «ноль-первого» – плод работы сотрудников шанхайской студии итальянского ателье Pininfarina, хотя облик кроссовера получился стопроцентно британским. Кого ни спроси, все видят в нём то ли Land Rover Defender, то ли вообще Range Rover нынешнего поколения. Зато – никакой «китайщины», за что многие, и мы тоже, порой ругают автомобили из КНР. Тут машина получилась элегантной и лаконичной.

И практичной: бамперы, крылья и двери «по кругу» защищены некрашеным упругим пластиком. Ручки дверей – обычные, а не модные нынче выдвижные, под естественный хват. Двери у 01 очень тяжёлые и захлопываются с большим трудом из-за развитых уплотнителей проёмов. Доводчиков нет – только у багажной двери. Спасибо, что хотя бы так – на ней висит полноразмерное запасное колесо.

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Забраться внутрь – задача тоже не особо простая. Подножек у Рокса нет, и дорожный просвет в 205 мм фиксированный, поскольку пневмоподвески тоже нет. Облегчить решение этой задачи призваны крупные ручки на стойках кузова. Ещё один вариант, правда, на любителя – установить выдвижные подножки, которые предлагают дилеры Rox. Автомобиль довольно крупный: 5295 мм с учётом запаски на багажной двери, и 5050 мм – без неё.

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Интерьер в «ноль-первом» тоже британский: плоская передняя панель, двери с широкими подоконниками, минималистичный дизайн. Только дисплей, не считая «приборки», всего один – 15,7-дюймовый тачскрин, в который упаковали всё. Даже управление головным светом, как на Jetour Dashing, потому что левый подрулевой переключатель управляет «дворниками», а правый – адаптивным круиз-контролем. И это неудобно.

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Нехватка кнопок

Дефлекторы климат-контроля регулируются тоже через сенсорный экран. Такое мы уже видели (и осуждали) на Aito Seres M5, и здесь то же самое. Остаётся довольствоваться авторежимом, причём в тишине отчётливо слышно жужжание сервоприводов заслонок, которые управляют направлением обдува. Зато тачскрин сам по себе очень хорош: у экрана отличная графика и быстродействие благодаря чипу Snapdragon 8155.

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Даже перевод мультимедийной системы на русский язык в кои-то веки сделан на совесть! Ни досадных опечаток, ни странных сокращений – даже поиронизировать не над чем. Дожили. И наконец-то хоть кто-то додумался сделать так, чтобы на дисплее всегда оставалась активной полоска с иконками разделов меню даже в режиме Apple CarPlay. Это особенно актуально в силу того, что кнопка на панели только одна, и та – «аварийка».

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Зато беспроводных зарядок для смартфона целых две. Они отделаны замшей и расположены удачно – под наклоном на центральной консоли. Подстаканники было бы здорово закрыть шторкой, а на аккуратный джойстик управления режимами трансмиссии удобно класть руку. И это придётся делать поневоле, поскольку у руля очень неудобные спицы – слишком широкие, а вдобавок ещё и двойные. Подобрать удобный хват из-за этого очень сложно, а кроме того, сэкономили на электрорегулировках рулевой колонки, которую нужно двигать вручную.

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К водительскому креслу не придраться – здесь есть регулировки и угла наклона подушки, и её длины. У переднего пассажира, как водится, настроек минимум, не говоря уже про отсутствие оттоманки. Посадка подчёркнуто вертикальная, прямо как на Range Rover. Панель приборов – 12,3-дюймовый экран, у которого, по сути, никаких настроек нет. Посередине тут, конечно же, нарисованы машинка и анимированная дорога, а сверху – небольшие цифры спидометра.

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Проекционного дисплея нет. Материалы отделки довольно хороши – кожа нежная, замша мягкая. Деревянные вставки на передней панели и дверях похожи на настоящий шпон.

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Семья и бизнес

Компоновка салона у Rox 01 может быть различной. Она всегда будет трехрядной, но посадочная формула в версии Business Lounge Edition имеет вид 2+2+2, а в версии Family Edition – 2+2+3. То есть, второй ряд в любом случае раздельный, а вот третий может быть как двухместным, так и трёхместным. У «бизнеса» средний ряд более продвинутый, с массивными креслами, как в люксовых минивэнах, с широкими стационарными подлокотниками и выдвижными оттоманками. Family довольствуется сиденьями попроще. Они не такие крупные, а подлокотник у них только внутренний. Ещё в этом случае отсутствует вентиляция, хотя есть и подогрев, и даже массаж. Но главное – между креслами можно спокойно пройти на третий ряд. Насколько комфортно там можно разместиться, зависит от благосклонности пассажиров второго ряда и их готовности делиться личным пространством, но диванчик в любом случае плоский и установлен очень низко, чтобы при желании его можно было сложить под пол. Тоже, кстати, вручную. У нас на тесте побывал как раз «семейный» вариант.

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Заявленный объём багажника составляет 535 литров, но как получили эти цифры – решительно непонятно. На глаз тут в лучшем случае литров двести. Однако если сложить второй и третий ряды (у Business Lounge, к слову, складывается только последний), отсек увеличится до 2202 литров. Ровный пол, разумеется, можно получить только на третьем ряду. Со сложенным диваном кресла второго ряда назад до конца не отодвинуть – они упираются в его спинку.

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Мотор и батарея

С точки зрения техники Rox 01 – последовательный гибрид, концептуально такой же, как и множество других его соотечественников вроде Voyah Free EVR. Под большим плоским капотом спрятан 1,5-литровый турбомотор Xinchen Power B15F, который трудится исключительно в режиме генератора. Колёса вращают два тяговых электромотора мощностью 150 киловатт на передней оси и 200 кВт – на задней. Под полом салона расположена литий-ионная батарея CATL ёмкостью 56 кВт·ч.

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Несущий кузов на 87% изготовлен из высокопрочных сталей, на 32% – из боросодержащей стали горячей штамповки, навесные элементы – из алюминия. С точки зрения геометрии Рокс не представляет ничего особенного. Угол въезда – 22,2 градуса, угол съезда – 25,1 градуса, угол рампы – 19,7 градуса, максимальная глубина брода – 700 мм. Плюс традиционно высокая для гибридов снаряжённая масса – 2580 кг.

Предусмотрены три режима работы гибридной установки: исключительно электрический Electric, режим принудительной зарядки батареи от бензинового мотора e-Save и автоматический Hybrid, в котором электроника сама решает, когда запускать ДВС и сколько топлива нужно потратить на пополнение ёмкости аккумуляторов. Границы разрядки и зарядки батареи можно настраивать вручную, и это удобно: в зависимости от условий движения можно отдать приоритет сжиганию бензина или опустошению батареи.

Есть в меню и отдельный переключатель для зарядки батареи на стоянке. В этом случае мотор будет постоянно молотить на холостых оборотах, но почему-то эта функция работает только с сидящим внутри водителем. Стоит ему открыть дверь – двигатель глохнет. Если нужно, скажем, прогреть салон перед поездкой, то в меню есть пункт «Остаться активным», который не позволит машине выключиться после закрытия дверей. Но ДВС работать не будет и в этом случае, а включенным останется только бортовое питание. Ведь никакой отдельной кнопки запуска мотора тут нет – для этого надо просто нажать на педаль тормоза. Зато в меню есть «Режим невидимки», при активации которого в салоне погаснут все экраны.

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Динамика и режимы

Педаль тока настроена на редкость удачно – она в меру длинноходная и упругая. Само собой, ускоряется Rox неистово, катапультируясь под едва слышное даже сквозь отменную шумоизоляцию подвывание электромоторов. Для управления тягой есть несколько режимов: «Комфорт», «Стандарт», «Спорт» и Sport+. В комфортном режиме разгон чуть мягче, хотя почувствовать разницу непросто – она, скорее, на уровне нюансов.

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В спортивном режиме правая педаль становится острее, а ускорение – более резким. Благо, на подголовниках есть мягкие подушечки. В Sport+ разгон просто бешеный, к тому же только в этом режиме есть Launch Control. Правда, толку от него, по сути, никакого: он просто позволяет стартовать с места с двух педалей. Само ускорение быстрее или ярче по ощущениям не становится.

После испытаний динамики хочется похвалить тормоза. Замедление мощное и с отлично настроенной обратной связью. На педали всегда понятное усилие, благодаря которому дозировать торможение получается максимально комфортно. И механизмы выносливые – эффективность замедления не падает даже после нескольких весьма энергичных торможений с высоких скоростей. Да и шасси в целом ругать совершенно не за что.

Конечно, конкуренты с пневмоподвеской мягче. Но даже на пружинах Рокс на удивление комфортен. На ходу он напоминает «большой» Range Rover плавностью хода и некоторой в хорошем смысле отрешённостью от дороги. Здесь тоже тихо, уютно и мягко. С поправкой на массу «ноль-первый» хорошо рулится и очень покладисто управляется. И кренится весьма умеренно, за что следует сказать спасибо низкому центру тяжести. Встряхнуть автомобиль могут только неровности с острыми краями или жёсткие стыки на эстакадах. Что поделать: против физики и тяжеленных 21-дюймовых колёс не попрёшь.

Режимов работы силового агрегата у Rox немеряно: в каждом из основных пунктов настроек есть ещё и подпункты. Чтобы разобраться в каждом из них, пяти неполных дней теста ой как мало. Взять, например, режим «Снег», в котором предлагается выбрать, какой именно снег имеется в виду – «Нормальный снег» или «Глубокий снег». А может быть, вы вообще собираетесь исполнить некий «Snow Drift».

Или вот режим «Земля». Казалось бы, всё понятно: обычно он нужен для движения по грязи. Но здесь тоже не всё так просто – надо выбрать между «Нормальной грязью» и «Глубокой грязью». Режим «Горная дорога» делится на «Нормальную каменистость» и «Крупные камни». Даже режим «Песок» разбили на «Нормальный песок», «Мягкий песок» и «Дрифт по песку», что бы это ни значило. А к «Броду» машина относит не только «Полевой брод», но и «Городские лужи». Не хотите забивать этим голову? Включайте режим Auto.

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Киловатты и цены

Отмечу, что Рокс умеет подзаряжать батарею, пожалуй, быстрее и эффективнее всех протестированных нами последовательных гибридов. Практика показывает, что за час рутинной езды по городу в режиме e-Save батарея успевает зарядиться в среднем на 10-13%! И расход топлива при этом остаётся в разумных пределах для почти трёхтонного 476-сильного кроссовера. Отличный результат.

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К тому же в мультимедийной системе есть раздел «Статистика ­энергопотребления», где подробнейшим образом описывается, сколько автомобиль проехал на бензине, сколько – на электричестве, и даже на что именно были потрачены эти ресурсы. Из этой статистики мы узнали, что тестовый «ноль-первый» намотал на одометр 4914 километров, 4326 из которых он проехал на топливе и 588 – на электротяге. Средний расход бензина составил всего 10,1 литра на 100 км, средний расход электричества – 25,4 кВт·ч на сотню. Заявленный совокупный запас хода между тем – 1115 км по циклу WLTP.

Rox 01 в 7-местном исполнении Family Edition обойдётся в 9 169 000 рублей, 6-местная версия Business Lounge Edition стоит 9 379 000 рублей. Дорого? Весьма. Зато есть качественная русификация и официальная гарантия пять лет или 150 000 км, а на батарею – восемь лет или 240 000 км. Вполне рабочий вариант для тех, кто не хочет связываться с «серыми» поставками и кривыми схемами растаможки. Но есть нюанс: уже в нынешнем году Рокс покажет рестайлинговый «ноль-первый». В 2026 году кроссовер должен появиться в России. Автомобиль едва ли заметно изменится снаружи и внутри, зато производитель обещает как минимум пневмоподвеску, доводчики дверей и выдвижные подножки. Может, лучше немного подождать?