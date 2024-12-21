Под конец года список китайских автомобильных брендов, официально представленных в России, пополнился ещё одной строкой. Молодая компания Rox Motor, основанная в 2021 году, привезла к нам свою первую модель, без лишних заморочек получившую название 01. Мы побывали на первой презентации кроссовера – пока лишь статической – и делимся впечатлениями.

На домашнем рынке этот автомобиль знают под именем Jishi, на других – как Polar Stone и Polestones. Кстати, кроме КНР, «ноль-первый» уже продаётся в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Российским дистрибьютором стала компания «Гиперион Лизинг» из группы Sinomach, которая поставляет внедорожники Oting. Эти же дилеры и займутся маркой Rox – сейчас их 32 по всей стране, но в 2025 году должно стать уже 80.

И швец, и жнец

Китайцы представили «ноль-первый» как некий универсальный мультитул 3-в-1 – дескать, это и внедорожник, и дом на колёсах, и минивэн. Правда, после того, как с машины стащили покрывало, перед публикой предстал почти «цельнотянутый» Defender. Да, дизайн Rox 01 разработала шанхайская студия именитого итальянского ателье Pininfarina, но не нужно ставить два автомобиля рядом, чтобы заметить, как он похож на «британца» актуального поколения.

Заменить ему Т-образную оптику, добавить фирменное окошко в задней части крыши, и будет вылитый Land Rover. Об этом напоминает и выпуклая решётка радиатора, и даже детали вроде декоративных решёток на передних крыльях или квадратных зеркал. Впрочем, образец для подражания выбран неплохой, да и брутальные угловатые внедорожники у нас всегда любили.

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Машина получилась большая – 5295 мм длины (с учетом запаски), 1980 мм ширины и 1869 мм высоты при колёсной базе в 3010 мм. Для внедорожника, каковым его считают в Rox, геометрия не впечатляет: угол въезда – 22,2 градуса, съезда – 25,1 градуса, рампы – 19,7 градуса, а максимальная глубина преодолеваемого брода – 700 мм. Но дорожный просвет из-за отсутствия пневмоподвески не регулируется – это «фиксированные» 215 мм. Штатные колёса – массивные «катки» 275/45 R21. Автомобиль получился довольно тяжёлым – минимум 2580 кг снаряжённой массы.

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Электричество и немного бензина

Кузов, сделанный на 87% из высокопрочной стали, удивляет заявленной жёсткостью – 40 469 Н·м/градус. Остальная техника плюс-минус стандартна для китайских «гибридов». Подвеска – пружинная с адаптивными амортизаторами, двойные поперечные рычаги спереди и многорычажка сзади. Представители Rox 01 гордятся, что в конструкции 01 использованы детали таких всемирно известных фирм, как Autoliv, BASF, Borg Warner, Bosch, CATL, Continental, Hella, Mahle, Pirelli, Valeo и многих других.

Под увесистым плоским капотом обнаружилась «турбополторашка» B15F производства китайской компании Xinchen China Power. Однако маленький 156-сильный мотор не связан с колёсами и работает в режиме генератора, заряжая батарею CATL ёмкостью 56 кВт·ч. Колёса вращают два электромотора: 204 л.с. выдаёт передний и 272 л.с. – задний. Совокупная мощность силовой установки – 476 сил, крутящий момент – 740 Н·м.

Максимальная мощность зарядки батареи – 100 кВт, а зарядить её с нуля до 80% можно за 28 минут. Полная зарядка мощностью 7 кВт займёт 8 часов 40 минут – по паспорту. Заявленный запас хода исключительно на электротяге составляет 306 км по китайскому циклу CLTC, а в гибридном режиме с полностью заряженной батареей и заправленным 70 литрами бензина топливным баком – 1362 км. Динамика обещана неплохая – 5,5 секунды до «сотни», максимальная скорость – 190 км/ч. Впрочем, до ходовых испытаний все это просто цифры, которые еще предстоит подтвердить на практике.

Много кожи и одна кнопка

В салоне лендроверовский вайб усиливается многократно – начиная с плоских дверей с широким подлокотником и заканчивая общей архитектурой передней панели. Rox 01 предлагает на выбор два варианта компоновки. В любом случае это три ряда кресел, но посадочная формула может быть либо 2+2+2 – с раздельными креслами второго ряда (такая версия называется Business lounge edition), либо 2+3+2 – с трёхместным диваном (Family edition).

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Объём багажника у 6-местной версии – 548 литров, у 7-местной – 535 литров. Судя по крохотному отсеку, в который помещается только коробка с фирменной зарядной станцией, объём указан при измерении под крышу. У «бизнес-версии» складывается только третий ряд – так багажник можно увеличить до 1404 литров, а у «семейной» – и второй, и третий. Таким образом можно получить отсек в 2202 литра.

Выдвижная подножка и водительское кресло живо напоминают Range Rover – здесь высокая «капитанская» посадка и похвальные диапазоны регулировок. Сиденья обиты тактильно приятной наппой и снабжены мягкими замшевыми подушечками для затылка. Приятно, хоть всё это мы уже видели на Lixiang и не только. Качество материалов весьма неплохое, смутила только неряшливая строчка на D-образном рулевом колесе и пластик кнопок на спицах руля – похоже, что он мигом покроется микроцарапинами.

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Ручка открывания двери, судя по холодку в руке, металлическая. Центральная консоль неожиданно напрочь лишена кнопок – за единственным исключением в виде «аварийки». Здесь только небольшой селектор, пара подстаканников и две беспроводных зарядки. Дефлекторы вентиляции регулируются через меню центрального дисплея – это 15,7-дюймовый тачскрин на мощном чипе Qualcomm Snapdragon 8155. Меню полностью русифицировано и при беглом взгляде лишено ляпов перевода с китайского.

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Приборная панель – 12,3-дюймовый экран, а в потолке перед вторым рядом прячется 15,6-дюймовый дисплей, к которому можно подключить игровую консоль. Вообще, на втором ряду – простор! По крайней мере – в 6-местной версии. Регулировки позволяют подобрать удобную позу, есть откидные подлокотники и собственная зона климата. Кресла тоже снабжены электрорегулировками. Ну а на третьем ряду ожидаемо тесновато – низкая посадка вынуждает сидеть с задранными коленками, и сиденья откровенно плоские, хотя детям тут будет не так уж и плохо.

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Платите или страдайте

За «официальный» 7-местный Rox 01 с 5-летней гарантией придётся раскошелиться на 9 169 000 рублей, а 6-местный стоит ещё дороже – 9 379 000 рублей. Особая версия Black Edition обойдётся в 9 229 000 или 9 449 000 рублей – доплатить предлагается за «глубокий чёрный» цвет кузова и колёс, чёрные шильдики и декоративные накладки на крыльях, дверных ручках и заднем бампере.

Да, у серых импортёров кроссовер стоит примерно на 20% дешевле, но любителям сэкономить китайцы приготовили сюрприз. Представители Rox пообещали, что ввезённые к нам после декабря 2024 года кроссоверы иных рынков сбыта, кроме российского, подвергнутся удалённой блокировке всех трёх дисплеев в салоне. Стран СНГ это тоже касается, подчеркнули в компании – купленный, например, в Казахстане и пригнанный в Россию «ноль-первый», учитывая полное отсутствие кнопок в салоне, будет фактически окирпичен.

Благо, ранее ввезённые автомобили в безопасности – на них эти санкции распространяться не будут. Более того, их можно будет обслуживать у дилеров Rox, но ремонтировать такие кроссоверы придётся, разумеется, за собственные деньги. Старт продаж Rox 01 намечен на январь. Причём, что любопытно, уже в 2025 году модель ожидает плановый рестайлинг – то есть, первая проданная партия машин «устарела» ещё до выхода на рынок. Что ж, посмотрим, как это скажется на продажах.