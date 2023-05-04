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Вместо Kia Rio и Cerato: в Россию едут седаны Changan

04.05.2023 166 0 0

Местное подразделение китайской марки анонсировало сразу две новые для нашего рынка легковушки.

Нынешний год оказался богат на премьеры Changan в России. Так, зимой у нас стартовали официальные продажи лифтбека Uni-V и купеобразного паркетника CS85, а в апреле на рынок вышел большой кроссовер CS95. И вот анонсированы еще две новинки, на этот раз седаны: силуэты моделей с обещанием «скоро» появились на сайте марки. Названия машин пока не раскрыты. Однако ранее одну из «четырехдверок» застукали в РФ, кроме того, некоторые дилеры Changan уже вывесили седаны на своих онлайн-площадках. И пусть последний факт может означать параллельный импорт, мы все же будем ориентироваться на продавцов. Итак, скорее всего, к нам привезут компактный Changan Alsvin и Eado Plus. Начнем с младшей «четырехдверки».

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Седан Changan Alsvin актуального поколения дебютировал в 2018-м. К слову, в некоторых странах модель сейчас продают под именем V3, таким образом, все же есть шанс, что в РФ не будут использовать неблагозвучное для нашего уха название (впрочем, у дилеров компакт выставлен именно как Alsvin). По своим габаритам эта модель близка к фактически почившему российскому Kia Rio: длина «китайца» равна 4390 мм, ширина – 1725 мм, высота – 1490 мм, колесная база – 2535 мм. Объем багажника – 430 литров против 460 литров у четырехдверного Рио.

Changan Alsvin
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Changan Alsvin
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Changan Alsvin
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На экспортных рынках Alsvin представлен с бензиновыми «атмосферниками» 1.4 и 1.5 (например, в Чили они выдают 93 и 95 л.с. соответственно), первый сочетается с «механикой», второму положена роботизированная коробка. В списке оборудования значатся мультимедиа-система, климатическая установка, камера заднего вида и круиз-контроль.

Changan Alsvin
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Changan Alsvin
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Changan Alsvin
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«Четырехдверку» Changan Eado уже продавали в России, но она провалилась: с 2014 по 2016 гг. у нас было реализовано около 200 машин первой генерации. У модели второго поколения (в строю с 2018 года) шансов куда больше, особенно на опустевшем рынке. Отметим, на родине «второй» седан неоднократно модернизировали, в последний раз его там освежили в 2022-м. Но на экспорт сейчас в основном поставляют машины с приставкой Plus после предыдущего рестайлинга – образца 2019 года.

Changan Eado Plus образца 2019 года в оспортивленной версии S
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Changan Eado Plus образца 2019 года в оспортивленной версии S
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По размеру колесной базы (2700 мм) Плюс совпадает с Kia Cerato, при этом по остальным габаритам «китаец» превосходит «корейца»: длина – 4730 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1505 мм (размеры Cerato: 4640/1800/1450 мм). Вместимость грузового отсека – 500 литров (у Cerato – 502 литра).

В моторную гамму Changan Eado Plus входят бензиновые «турбочетверка» 1.4 (160 л.с.) и «атмосферник» 1.6 (128 л.с.). Турбомотор работает в паре с 7DCT, атмосферный двигатель комплектуется «механикой» или вариатором. Для этой модели предусмотрены виртуальная приборка, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Changan Eado Plus образца 2019 года

Подробности о седанах Changan для России последуют в ближайшее время. Между тем один из дилеров просит за Alsvin минимум 1 710 000 рублей (указан атмосферный мотор 1.5 на 106 л.с.), цен на Eado Plus еще нет. Впрочем, в любом случае все же стоит дождаться официального релиза.

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