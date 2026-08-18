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  • Пополнение в российской линейке: у кроссовера Belgee X50 появится версия с новой техникой

Пополнение в российской линейке: у кроссовера Belgee X50 появится версия с новой техникой

18.08.2026 1442 0 0
Пополнение в российской линейке: у кроссовера Belgee X50 появится версия с новой техникой

Стоимость нового варианта паркетника белорусской марки, а также дата старта его продаж в РФ появятся позднее.

Белорусский бренд Belgee вывел на российский рынок кроссовер с индексом X50 осенью 2023 года, он является близнецом «первого» Geely Coolray, то есть модели образца 2018 года. Сейчас такой SUV в местной линейке не представлен. В марте 2026-го марка пополнила российскую линейку за счёт обновлённого варианта «с плюсом»: речь идёт о Belgee X50+. «Донором» для него стала самая свежая версия Geely Coolray (в Китае – Binyue L), которая вышла авторынок РФ в конце минувшей весны.

«Тизер» новой версии Belgee X50

Теперь местное представительство Belgee анонсировало новую версию кроссовера X50, с иной «начинкой». В компании не раскрыли внешность грядущего SUV для российского рынка, но можно предположить, что он получит дореформенный экстерьер, как у изначального Belgee X50. Во всяком случае, у новинки прежние габариты: длина равна 4330 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1609 мм, а расстояние между осями составляет те же 2600 мм. Объём багажника – 330 литров.

На фото: «изначальный» Belgee X50

Как рассказали в офисе марки, у новой версии Belgee X50 под капотом располагается бензиновый четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 1,5 литра, которым также оснащается актуальный седан Belgee S50. Максимальная отдача этого мотора – 122 л.с., крутящий момент – 152 Нм (доступен в диапазоне от 4000 до 5000 об/мин). Двигатель работает в паре с безальтернативной классической шестиступенчатой автоматической коробкой передач, расход топлива в смешанном цикле – 7 литров на 100 км.

Для сравнения, появившийся в РФ в 2023-м Belgee X50 оснащался 1,5-литровой бензиновой турботройкой, мощность которой была равна 150 л.с., а максимальный крутящий момент – 255 Нм. В комплект ему предлагалась семиступенчатая автоматическая коробка с двумя «мокрыми» сцеплениями.

В свою очередь, у актуального паркетника Belgee X50+ под капотом находится четырёхцилиндровый турбомотор объёмом 1,5 литра, его отдача равна 147 л.с., максимальный крутящий момент – 270 Нм. Работает этот мотор тоже в паре с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Во всех случаях привод у паркетника только передний.

На фото: салон дореформенного Belgee X50

Стоимость новой версии Belgee X50 на российском рынке, список оснащения, а также дата старта продаж станут известны позже. Отметим, рекомендованная розничная цена стартовой версии актуального Belgee X50+ в РФ равна 2 319 990 рублей, а за топовую версию здесь просят 2 779 990 рублей (стоимость указана без учёта действующих акций).

Напомним, в начале прошлого месяца российский офис Belgee объявил о старте продаж четырёхдверки S50 («донором» для модели стал седан Geely Emgrand) в улучшенных комплектациях: обновки тогда получили средняя и топовая версии, при этом дизайн и технику разработчики менять не стали, сосредоточились на списке оснащения.

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