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  • Новая версия Belgee X50 готовится к старту продаж в РФ: известны подробности о комплектации

Новая версия Belgee X50 готовится к старту продаж в РФ: известны подробности о комплектации

17.09.2026 132 0 0
Новая версия Belgee X50 готовится к старту продаж в РФ: известны подробности о комплектации

В компании пока не раскрывают стоимость паркетника белорусской марки с изменённой внешностью и другой техникой, однако старт продаж, очевидно, не за горами.

Бренд Belgee начал продавать на российском рынке кроссовер X50 осенью 2023 года. Эта модель являлась близнецом «первого» Geely Coolray (образца 2018 года). Сейчас в местной линейке присутствует вариант «с плюсом»: речь идёт о Belgee X50+, который появился в марте 2026-го. Он представляет собой «клона» самой свежей версии Geely Coolray (в Китае – Binyue L), кстати, этот паркетник тоже присутствует на авторынке РФ с конца весны 2026-го.

На фото: новая версия кроссовера Belgee X50
На фото: новая версия кроссовера Belgee X50
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На фото: новая версия кроссовера Belgee X50
На фото: новая версия кроссовера Belgee X50
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Теперь на российский рынок готовится вернуться Belgee X50, но не совсем тот, что был раньше. Напомним, ему достались: галогеновые фары ближнего и дальнего света, иное оформление боковых воздухозаборников, «потерявших» противотуманки, а также обновлённый задний бампер с иным диффузоров, за которым скрыты патрубки выхлопной системы. Серийное производство этого SUV стартовало на заводе в Беларуси на прошлой неделе.

Модель поступит в продажу в России в единственной комплектации – Актив. Сегодня пресс-служба белорусского бренда рассекретила её состав. Так, в списке оснащения этой модели числятся: 16-дюймовые легкосплавные колёсные диски, светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари, повторители поворотников в наружных зеркалах (имеют электрорегулировки и обогрев). Ещё модели положены круиз-контроль, датчик света, задние парктроники.

Салон новой версии Belgee X50 отделан чёрной искусственной кожей, имеет передний центральный подлокотник, подстаканники в центральной консоли, отдельные воздуховоды системы вентиляции на центральном тоннеле для пассажиров второго ряда, для них же – откидной подлокотник с подстаканниками, разъём для подключения и зарядки смартфонов. Ещё модели положены функция запуска двигателя кнопкой и дистанционного управления с ключа, а также розетка 12 В на центральной консоли.

На фото: салон новой версии кроссовера Belgee X50

Также в перечень оборудования входят: кондиционер, информационно-развлекательная система с 8-дюймовым тачскрином, Bluetooth и функцией интеграции со смартфоном на платформе IOS, а также с функцией дублирования экрана смартфона на мультимедийном дисплее, приборная панель с аналоговыми шкалами и экранчиком диагональю 3,5 дюйма, акустика с четырьмя динамиками, а также камера заднего вида.

Зимний пакет включает в себя подогрев передних сидений, обогрев руля, зоны покоя стеклоочистителей, форсунок омывателя лобового стекла, а ещё увеличенный до пяти литров бачок стеклоомывающей жидкости. В списке оснащения также числятся четыре подушки безопасности, противоугонная сигнализация, иммобилайзер, функция информирования о падении давления в шинах, ряд систем безопасности и водительских помощников.

Под капотом у новой версии Belgee X50 располагается бензиновый четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 1,5 литра, которым также оснащается нынешний седан Belgee S50. Максимальная мощность этого двигателя равна 122 л.с., крутящий момент – 152 Нм (доступен в диапазоне от 4000 до 5000 об/мин). Расход топлива в смешанном цикле – 7 литров на 100 км. В пару ему предлагается безальтернативная шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Габаритная длина паркетника равна 4330 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1609 мм, расстояние между осями – 2600 мм, а объём багажника составляет 330 литров.

кроссовер Россия Беларусь авторынок новинки Belgee Belgee X50 Geely Geely Coolray
Обновлено 18.09.2026
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