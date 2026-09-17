Новая версия Belgee X50 готовится к старту продаж в РФ: известны подробности о комплектации

Бренд Belgee начал продавать на российском рынке кроссовер X50 осенью 2023 года. Эта модель являлась близнецом «первого» Geely Coolray (образца 2018 года). Сейчас в местной линейке присутствует вариант «с плюсом»: речь идёт о Belgee X50+, который появился в марте 2026-го. Он представляет собой «клона» самой свежей версии Geely Coolray (в Китае – Binyue L), кстати, этот паркетник тоже присутствует на авторынке РФ с конца весны 2026-го.
Теперь на российский рынок готовится вернуться Belgee X50, но не совсем тот, что был раньше. Напомним, ему достались: галогеновые фары ближнего и дальнего света, иное оформление боковых воздухозаборников, «потерявших» противотуманки, а также обновлённый задний бампер с иным диффузоров, за которым скрыты патрубки выхлопной системы. Серийное производство этого SUV стартовало на заводе в Беларуси на прошлой неделе.
Модель поступит в продажу в России в единственной комплектации – Актив. Сегодня пресс-служба белорусского бренда рассекретила её состав. Так, в списке оснащения этой модели числятся: 16-дюймовые легкосплавные колёсные диски, светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари, повторители поворотников в наружных зеркалах (имеют электрорегулировки и обогрев). Ещё модели положены круиз-контроль, датчик света, задние парктроники.
Салон новой версии Belgee X50 отделан чёрной искусственной кожей, имеет передний центральный подлокотник, подстаканники в центральной консоли, отдельные воздуховоды системы вентиляции на центральном тоннеле для пассажиров второго ряда, для них же – откидной подлокотник с подстаканниками, разъём для подключения и зарядки смартфонов. Ещё модели положены функция запуска двигателя кнопкой и дистанционного управления с ключа, а также розетка 12 В на центральной консоли.
Также в перечень оборудования входят: кондиционер, информационно-развлекательная система с 8-дюймовым тачскрином, Bluetooth и функцией интеграции со смартфоном на платформе IOS, а также с функцией дублирования экрана смартфона на мультимедийном дисплее, приборная панель с аналоговыми шкалами и экранчиком диагональю 3,5 дюйма, акустика с четырьмя динамиками, а также камера заднего вида.
Зимний пакет включает в себя подогрев передних сидений, обогрев руля, зоны покоя стеклоочистителей, форсунок омывателя лобового стекла, а ещё увеличенный до пяти литров бачок стеклоомывающей жидкости. В списке оснащения также числятся четыре подушки безопасности, противоугонная сигнализация, иммобилайзер, функция информирования о падении давления в шинах, ряд систем безопасности и водительских помощников.
Под капотом у новой версии Belgee X50 располагается бензиновый четырёхцилиндровый атмосферник объёмом 1,5 литра, которым также оснащается нынешний седан Belgee S50. Максимальная мощность этого двигателя равна 122 л.с., крутящий момент – 152 Нм (доступен в диапазоне от 4000 до 5000 об/мин). Расход топлива в смешанном цикле – 7 литров на 100 км. В пару ему предлагается безальтернативная шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Габаритная длина паркетника равна 4330 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1609 мм, расстояние между осями – 2600 мм, а объём багажника составляет 330 литров.
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