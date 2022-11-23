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  • Jeep обновил Compass до 2023 модельного года: изменения затронули технику

Jeep обновил Compass до 2023 модельного года: изменения затронули технику

23.11.2022 31 0 0

Кроссовер американского бренда получил 2,0-литровый четырёхцилиндровый турбомотор с отдачей в 203 л.с. Кроме того, система полного привода теперь входит в стандартное оснащение.

 

Марка Jeep, входящая в состав автогиганта Stellantis, представила актуальный Compass в Бразилии в 2016 году, а до Штатов кроссовер добрался в 2017-ом. По данным Carsalesbase, продажи модели на домашнем рынке снижаются в течение последних нескольких лет. Так, по итогам 2021-го американцы купили 75 642 экземпляра, что на 30% меньше, чем годом ранее. В текущем году у SUV пока положительная динамика: за первые три квартала дилеры реализовали 66 966 единиц, что на 15,4% больше, чем в январе-сентябре предыдущего года.

На фото: Jeep Compass

Теперь производитель решил «освежить» Jeep Compass до 2023 модельного года. Главной обновкой стала новая «начинка»: под капотом базового кроссовера теперь находится 2,0-литровый рядный четырёхцилиндровый турбомотор с прямым впрыском топлива. Его отдача составляет 203 л.с., а максимальный крутящий момент – 300 Нм. Новый двигатель работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач (она входит в стандартное оснащение SUV).

Напомним, американская версия кроссовера текущего модельного года оснащается 180-сильным «атмосферником» Tigershark объёмом 2,4 литра. При этом переднеприводному Compass положен шестиступенчатый «автомат», а полноприводной модификации – 9АКП.

На фото: новый двигатель Jeep Compass

В свою очередь у всех версий Compass 2023 модельного года, включая базовую, есть система полного привода Jeep Active Drive: она работает автоматически (без вмешательства водителя и на любой скорости). А комплектацию Trailhawk снабдили системой Jeep Active Drive Low с понижающим рядом. Предусмотрено несколько режимов ездовой электроники Jeep Selec-Terrain: Auto, Snow, Sand/Mud, а для варианта Trailhawk есть ещё Rock.

Производитель снабдил свой кроссовер следующего модельного года расширенным комплексом функций безопасности. Теперь и базовые варианты имеют системы мониторинга за состоянием водителя, а также напоминания о необходимости проверить задние сидения. У исполнения Latitude и выше в список оборудования также входит функция автоматической смены дальнего света на ближний.

На фото: салон Jeep Compass

Покупателям Jeep Compass 2023 модельного года по-прежнему за доплату будут доступны три пакета, с помощью которых можно индивидуализировать внешность кроссовера, в том числе выбрать из расширенной палитры отличный от стандартных цвет кузова. Ещё модели в версиях Sport и Latitude предлагаются новые 17-дюймовые колёсные диски оригинального дизайна. Опционально доступны 18- и 19-дюймовые «катки».

Уже сейчас Jeep Compass 2023 года доступен для заказа у дилеров марки. По плану компании, живые продажи «посвежевших» кроссоверов начнутся на американском рынке в первом квартале следующего года. Стоимость автомобилей следующего модельного года станет известна позднее. Сейчас стартовый ценник Compass в США равен 27 285 долларам.

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