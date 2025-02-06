Обнародован полный прайс-лист: дилеры начали принимать заказы на кросс-лифтбек DS №8

Продажи моделей французского бренда DS (принадлежит автогиганту Stellantis) на основном для бренда рынке, в Европе, пока оставляют желать лучшего. Согласно отчёту Jato Dynamics, за прошлый год марка реализовала здесь в общей сложности 37 362 экземпляра, что на 22,4% меньше, чем в 2023-м. В середине прошлого месяца стало известно о том, что марка собирается перейти из премиального сегмента в люксовый и побороться за клиентов с Bentley и Rolls-Royce.

На фото: DS №8

Теперь в названии моделей DS используется символ «№», который, как Kolesa.ru отмечал ранее, призван подчеркнуть «принадлежность бренда DS к лучшим представителям мира французского шика», к примеру, к известной парфюмерной линейке Chanel. Первенец этой линейки – кросс-лифтбек DS №8 – был полностью рассекречен в декабре прошлого года. Теперь в компании рассказали о том, что дилеры начали принимать заказы на эту новинку и обнародовали прайс-лист.

Напомним, в основе среднеразмерного кросс-лифтбека DS №8 лежит платформа STLA Medium. Его габаритная длина равна 4,82 метра, ширина – 1,9 метра, высота – 1,58 метра, а расстояние между осями составляет 2,9 метра. Дорожный просвет у этой «электрички» равен 155 мм, передняя подвеска – типа McPherson, задняя – независимая многорычажка. В списке стандартного оснащения заявлены адаптивные амортизаторы, характеристики которых могут меняться в соответствии с показаниями, полученными с фронтальной камеры.

Для DS №8 заявлены только полностью электрические 400-вольтовые варианты «начинки». Базовой версии положен единственный электромотор, расположенный на передней оси, мощностью 260 л.с. (максимальный крутящий момент – 343 Нм) и тяговая батарея ёмкостью 74 кВт*ч. Запас хода без подзарядки составляет 572 км (при расчёте по циклу WLTP). На разгон с места до «сотни» этому варианту требуется 7,7 секунды.

Среднее исполнение Long Range получило 280-сильный электродвигатель на передней оси, а также тяговый аккумулятор большей ёмкости – 97,2 кВт*ч. У такой пятидверки дальнобойность на одной зарядке равна 750 км, а разгон от 0 до 100 км/ч составляет 7,8 секунды.

На фото: салон DS №8

Топовому полноприводному варианту положена двухмоторная силовая установка, совокупная отдача которой составляет 375 л.с., а крутящий момент – 509 Нм. Также в состав системы входит батарея ёмкостью 97,2 кВт*ч, запас хода на одной зарядке равен 686 км. На разгон с места до «сотни» у этой версии уходит 5,4 секунды. Вне зависимости от техники максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 190 км/ч.

На домашнем рынке, во Франции, цена стартового варианта DS №8 Pallas FWD равна 59 200 евро, что эквивалентно примерно 5,96 млн рублей по текущему курсу. За исполнение Pallas FWD Long Range просят не менее 63 300 евро (около 6,37 млн рублей), за Étoile FWD – 66 480 евро (около 6,68 млн рублей), а за Étoile FWD Long Range – 70 900 евро (около 7,13 млн рублей). Топовый вариант Étoile AWD Long Range обойдётся минимум в 74 600 евро (около 7,5 млн рублей).