Компания Jeep готовится к премьере нового поколения своего компактного кроссовера Compass, а пока мы, пользуясь имеющимися шпионскими фотографиями и тизерами, составили собственное представление о его внешнем виде.

Модель Compass впервые была представлена в начале 2006 года, став серийной версией одноимённого концепта 2002 года. Сегодня на конвейере всего лишь второе поколение паркетника, и оба являются долгожителями: первая генерация продержалась на конвейере 10 лет, а вторая, дебютировавшая в 2016 году, лишь на год отстаёт от аналогичной продолжительности жизни. В начале 2021 года кроссовер получил рестайлинг, а сейчас заключительные доводочные испытания проходят прототипы третьего поколения, и несколько дней назад они попались в объектив фотошпионов.

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Тестовые образцы пока скрыты под толстым слоем камуфляжа, а пропорции в целом практически такие же, как у нынешней модели. Особенности же дизайна позволяют оценить несколько тизеров, которые были опубликованы начиная с прошлой осени. По ним видно, что Compass получит более угловатую стилистику кузова. У него решётка традиционной для бренда формы, при этом в её верхней части появятся 7 штрихов светодиодной подсветки по числу её сегментов. Фары теперь более простой формы, практически прямоугольной, и у них будет оригинальная графика светодиодных огней в виде вертикальных элементов по краям. Сбоку интерес представляют новая форма остекления со скрытыми задними стойками, а также созвучная ей выштамповка в районе задних колёсных арок. Тизеров кормы пока не было, а на шпионских фотографиях пока видны лишь фрагменты достаточно высоко расположенных фонарей, которые будут объединены, вероятно, контрастной декоративной перекладиной, под которой расположится ниша номерного знака.

Рендер нового Jeep Compass

Новый Jeep Compass будет построен на платформе STLA Medium, которую также используют паркетники Peugeot 3008 / 5008, Opel Grandland и новый DS №8. Кроссовер будет представлен с гибридными силовыми установками (мягкий e-Hybrid и подзаряжаемый вариант e-Hybrid plug-in), а также в полностью электрической версии.

Рендер нового Jeep Compass

Премьера новинки должна состояться до конца весны. Напомним, ранее на этой неделе мы опубликовали большую статью, посвящённую Jeep Wrangler третьего поколения с пробегом.