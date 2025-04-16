Jeep Wrangler – мечта почти каждого ребенка из девяностых. В боевиках на таких ездили самые дерзкие персонажи, потому что нет ничего круче, чем внедорожный кабриолет. Сейчас эти дети из девяностых уже выросли и могут свою мечту реализовать. Давайте посмотрим, с чем им придется столкнуться при выборе желанного автомобиля на вторичном рынке. В этом материале мы рассмотрим основные проблемы кузова, салона и электрики подержанного Wrangler, во второй – моторов, трансмиссий и ходовой части этого внедорожника.

Техника

Мы не будет рассказывать уже давно всеми пережеванную историю происхождения Wrangler от Willys MB и Jeep CJ. Но при этом нужно еще раз отметить, что линейка Wrangler действительно уникальна в своем роде. Главная идея, положенная в основу автомобиля, очень старая и утилитарная, но в отличие от нашего УАЗа и английских Land Rover, шасси и кузов Wrangler развивались куда более активно. Во многом, конечно, благодаря тому, что машина представляет собой «конструктор» из мостов и коробок, которые American Motors, а затем и Chrysler с Daimler закупали и выпускали для целой гаммы автомобилей. Это требовало постоянной «синхронизации» с производством, которое скорее подгоняло, чем тормозило разработчиков модели. Кроме того, американский потребитель всегда был весьма требовательным к постоянному развитию даже утилитарной машины. В итоге Wrangler сочетает в себе умеренно консервативную рамную конструкцию с мостами на «клюшках» с жестким компактным кузовом со съемной крышей. Последнему с помощью каркаса придали жесткость, достаточную для использования двух подушек безопасности.

В поколении JK машина впервые получила серийную заводскую версию с пятью дверями с длинной базой и дизельный мотор. Формально у предыдущего Wrangler была версия Unlimited с растянутой на 250 мм колесной базой, но в пятидверном исполнении она была не совсем серийной. Также внедорожник впервые получил систему контроля тяги, а заодно и антиблокировочную систему даже в базовой комплектации. В этой генерации кардинально обновили всю электронную начинку, и Wrangler наконец-то стал похож на современный автомобиль, на котором преодолевать броды по шею в воде стало уже сложно. В начале двухтысячных Mercedes купил Chrysler и тратил много сил и средств на изменение имиджа, повышение качества и расширения линейки агрегатов. Участие Mercedes не ограничивалось только деньгами – он щедро делился и своими технологиями, и услугами специалистов. Новые владельцы компании рассматривали Wrangler как одну из важнейших моделей и на его обновлении не экономили.

Разрабатывать новый дизайн начали в 2001 году. Машина стала на сорок сантиметров длиннее и заметно шире предшественника даже в базовой короткой версии. При этом внешние пропорции почти не изменились, за что следует сказать спасибо дизайнеру Марку Мушегяну. Рэнглер стал комфортнее и безопаснее, что позволило расширить его аудиторию в несколько раз. Правда, основной причиной роста популярности стало появление в этом поколении пятидверной длиннобазной версии, которая по практичности сильно опережала трехдверки.



Wrangler JK – рамная машина с зависимыми пружинными подвесками спереди и сзади. Передний мост – Dana 30 или 44, задний – Dana 35 или 44. Мосты крепятся на двух рычагах каждый. Существуют два заводских варианта колесной базы, но широкая программа кастомизации при поддержке производителя позволяет создавать не только трехосные версии с удлиненной базой, но даже и полугусеничные модификации. Компоновка Рэнглера классическая, с базовым приводом на заднюю ось и подключаемым через раздаточную коробку передом. От маломощных бензиновых четырехцилиндровых моторов отказались полностью, поэтому под капотом Wrangler JK могут быть только либо мощные бензиновые V6, либо 2,8-литровый четырехцилиндровый дизель. Кузов – стальной, с мягкой или жесткой пластиковой крышей и трубчатым каркасом безопасности. У короткобазной версии он трехдверный, у длиннобазной – пятидверный. Двери у всех версий съемные, и, что занятно, при этом они могут быть с электрическими стеклоподъемниками. В открытом всем ветрам салоне присутствуют полноценная мультимедийная система с навигацией, комфортные кресла (опционально – с электрорегулировками), кондиционер и широчайший выбор дополнительного оборудования.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Хронология

Январь 2004 года. Утвержден дизайн модели.

5 декабря 2004 года. Показан концепт Jeep Gladiator – пикап, использующий дизайн и технические решения будущего нового поколения Wrangler JK.

Август 2006 года. Начало продаж нового поколения 2007 модельного года. Машину предлагают в двух вариантах базы и в трех комплектациях: X, Sahara и Rubicon. Двигатели – бензиновый 3,8-литровый серии EGH (199 л.с.) или дизельный 2,8-литровый RA 428 производства VM motori (160 л.с.), коробки передач – 6-ступенчатая механическая NSG370 или 4-ступенчатый автомат серии 42RLE. В Европе дизельный мотор комплектуется пятиступенчатой АКП Mercedes серии 722.6. Привод – задний или полный. Полный привод – парт-тайм Command-Trac с раздаточной коробкой NV231HD или более новая система парт-тайм Rock-Trac на базе раздатки NV241OR с электрическим централизованным управлением блокировками мостов и отключением переднего стабилизатора поперечной устойчивости.

12 апреля 2006 года. Представлена длиннобазная версия Unlimited.

Август 2010 года. Обновление модели 2011 модельного года. Изменены интерьеры и комплектации. 3,8-литровый двигатель остался в линейке до 2012 года.

Август 2012 года. Появился новый бензиновый базовый мотор Pentastar объемом 3,6 литра (285 л.с.), для внешних рынков возможна версия объемом 3,0 литра. Дизель модернизирован и получил мощность 177 л.с. В пару с этими моторами начали ставить 5-ступенчатую АКП от Mercedes серии 722.6.

Ноябрь 2016 года. Представлено следующее поколение модели. Производство JK продолжалось на ряде заводов до начала 2018 года.

Кузов

Внешние панели

Wrangler – машина специфическая как по конструкции, так и по применению. В первую очередь это очень дорогая игрушка, и отношение к ней у владельцев обычно соответствующее. Но некоторые дети игрушки берегут, а некоторые – ломают. Вот и хозяева этих очень недешевых автомобилей, цены на которые только начинаются от двух миллионов, попадаются разные. Большинство хочет обладать красивой игрушкой, но кому-то нравится, когда она вся в грязи, царапинах и вмятинах.

Арки колес, передняя панель и крыша Рэнглера сделаны из прочной и эластичной пластмассы, поэтому ржаветь они не могут. Их основная возрастная проблема – это коробление из-за воздействия солнечных лучей и перегревов. Но эти неприятности некритичные – скорее, их правильнее считать небольшим нюансом, который желательно учитывать, если не хотите проблем с основной частью кузова.

Еще одной его особенностью является простота частичной разборки. Снять двери – задача несложная, капот с его внешними петлями снимается ещё легче. Чуть сложнее снять панели колесных арок, но они тоже задуманы сменными, чтобы при желании можно было поставить колеса побольше или пошире штатных. На родине Джипа продается множество кастомизированных элементов на любые вкус и кошелек и для любого применения. У нас их выбор скудный, но даже сейчас можно привезти и запчасти, и детали для тюнинга из известных интернет-магазинов.

В отличие от Defender, кузов тут достаточно современной конструкции: цельный, прочный, с развитыми зонами безопасности и силовыми элементами внутри. Жаль, что окрашен он весьма средненько, а учитывая вертикальное расположение лобового стекла и область применения машины в целом, ЛКП страдает регулярно. Металл по современной традиции оцинкован слегка, и надолго его это не спасает: сколы зацветают достаточно быстро. Так что осмотреть кузов на предмет царапин и сколов стоит. По машине сразу видно, была ли она специализированным болидом для бездорожья или автомобилем на каждый день. И еще можно понять, насколько хозяин заботился о своей игрушке. Как ни странно, очень часто грязевая резина и внедорожная подготовка сочетаются с неплохим внешним состоянием и небольшими пробегами в силу гаражного хранения и хорошего обслуживания машины.

Кузов корродирует достаточно непривычно: помимо вертикальной рамки лобового стекла, которая склонна подгнивать из-за многочисленных повреждений ЛКП, нужно обратить пристальное внимание на все петли. В местах их крепления к кузову ржавчина, скорее, правило, чем исключение. Даже странно, что петли алюминиевые, но в качестве катодной защиты они не работают. У капота нужно смотреть на боковую часть, где вырез под шноркель и замки – там тоже может быть ржавчина. Ну и еще одно не совсем обычное место – это панель стеклоочистителей, на которой ржавеют болты крепления.

Остальные проблемные места кузова банальны. Нужно очень внимательно осмотреть места крепления расширителей к крыльям, на дверях – их участки по низу и места крепления зеркал. Ну и не поленитесь глянуть на порожек, который корродирует в местах точечной сварки. Особенно если установлена подножка и его плохо промывают после внедорожных приключений.

Снизу

Еще одна особенность кузова заключается в том, что он не очень герметичный. Даже если установлен жесткий верх и его ни разу не снимали, наверняка у него за много лет потеряны прокладки-уплотнители между верхней и нижней частями. А их много, и не всегда их потерю или поломку замечают сразу. И в любом случае качество контакта рамок дверей, рамки лобового стекла и других элементов оставляет желать лучшего, отчего затяжные дожди, ветер и неаккуратная мойка зальют салон обязательно. Даже хорошие сливы не спасут от намокания штатный напольный ковер, он просто не успевает просыхать, и полы под ним корродируют. У хорошего владельца войлочный ковер заменен на невпитывающий. А полы при покупке стоит проверить обязательно, поскольку переваривают их даже на машинах последних лет выпусков. И особенно печально, что на заводе клеят войлок прямо на голый металл и только потом грунтуют. Решение гениальное, но о проблеме знают, и в продаже есть новые «ванны», которые позволяют просто и быстро восстановить полы, уголки кузова у дверей, новые рамки, порожки и вообще все элементы, которые теоретически можно повредить.

Если на машине установлены силовые бамперы, то нужно проверить кузов сзади под ними: первое поколение штатных бамперов было неудачным, отчего сгнивали низ задней двери и задняя панель кузова.

Еще стоит проверить целостность эвапоратора топливного бака и состояние топливных трубок. Дело в том, что конструкторы умудрились проложить пластиковые трубки топливопроводов над катализатором, на котором в случае остановки в неподходящем месте очень любит загораться трава. Следом за травой обычно горит сам JK. Если повезет, то сгорит только моторный отсек. Владельцы наговаривают на немецких инженеров, но история имени того, кто это придумал, не сохранила. Сам топливный бак расположен в центре рамы и неплохо защищен, но все вспомогательные компоненты ничем не прикрыты, и их можно сломать. В продаже можно найти кастомный медный топливопровод, так как об этой проблеме знают давно. Правда, не все, поэтому проверить трубки нужно обязательно.

И помните: у Wrangler есть рама, и ее нужно осмотреть. Сквозные дыры пока встречаются редко, но отгнившие поперечины и трещины уже попадаются. Номер на раме расположен примерно под пассажирской дверью и подгнивает часто. Проверять его при покупке надо обязательно: машин с «вечным учетом» уже довольно много.

Оборудование кузова

Дорого Wrangler стоит только у нас, а для жителей многих других стран это обычная, практичная и достаточно бюджетная машина. Так что лопающиеся на морозе фары, коробящийся пластик, выпадающие уплотнители, отвратительно работающие дворники, ручки дверей с грубым и жестким срабатыванием – это всего лишь намек на необходимость проведения небольшого тюнинга. Ну а на бездорожье можно сломать что угодно, так что обычные мерки к таким авто слабо применимы. В целом, даже фанаты отмечают, что качество оборудования кузова могло бы быть и повыше, но настоящее страдание демонстрируют только некоторые из них. Есть у них что-то общее с нашими уазоводами…

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Салон

Типовые проблемы в салоне тоже не совсем обычные. В первую очередь это выгорание на солнце всего подряд, лопнувший пластик, мокрые ковры и вода в сиденьях. На машинах до рестайлинга салон совсем простой как по использованным материалам, так и по дизайну. С 2011 года он стал значительно лучше, особенно подросло качество сидений и передней панели. Но износостойкость в любом случае завидная: даже с пробегами за 200 тысяч все можно отмыть до состояния нового и только по фактуре материала получится приблизительно оценить количество пройденных километров. Изнашиваются в первую очередь те нежные покрытия, которые страдают от воздействия песка и солнца. Каких-то особенных слабых мест в салоне Wrangler нет: все сделано грубо, но с хорошим запасом прочности. Само внутри этой машины ничего не ломается – нужно, чтобы кто-то постарался.

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

Климатика простая, и иногда потрепать нервы могут только заслонки смешения. Может забиться радиатор печки, и вот тут для его замены нужно разобрать весь салон. Но опытные владельцы уже выяснили, что можно обойтись частичной разборкой и подрезать трубки радиатора. Или попросту промыть радиатор прямо на месте – это тоже вполне эффективный способ. И еще может подвести блок управления климатикой, он же HVAC. Из-за его неисправности обычно не может дуть вентилятор, реже перестают двигаться заслонки. Чаще всего проблема заключается в перегоревшем силовом транзисторе регулятора, но иногда он тянет за собой что-то еще.

Электрика

Самая распространенная проблема в электрике, помимо залитого генератора и сгнивших точек масс, – это поломка шлейфа руля (клокспринга). Он слабоват, и его неисправность приводит к появлению ошибки по подушкам. О поломках блока климата мы рассказали выше, но немного дополним: иногда зловредный HVAC сажает шину CAN и может даже заблокировать пуск двигателя. Ну а в целом проводка не самая надежная, но сильных затрат она пока не требует. Таких катастрофических неприятностей, как на следующем поколении модели, тут нет: ключи массово не слетают, блоки не отваливаются.

Промежуточный итог

Jeep Wrangler JK – это действительно неплохая внедорожная игрушка, не так ли? Кастомизация предусмотрена заводская, ремонтируется он легко, разбирается ещё проще. Правда, все это получается намного дороже, чем в случае с УАЗом. Кроме того, мы еще ничего не рассказали о моторах, коробках и ходовой части, но совсем скоро сделаем это во второй части разбора этого джипа.