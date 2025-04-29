Citroen рассекретил новый C5 Aircross: три варианта техники и дизайн от предвестника

Поставки кроссоверов следующего поколения дилерам французского бренда начнутся во второй половине 2025 года, цены станут известны позже.

Марка Citroеn на сегодняшний день входит в состав автогиганта Stellantis. Напомним, производство C5 Aircross стартовало в 2017 году, рестайлинг модель пережила в 2022-м. Предвестника кроссовера нового поколения бренд представил осенью 2024-го в рамках Парижского автосалона. Ранее стало известно о том, что внешность серийного варианта многое позаимствует у шоу-кара, теперь это подтвердилось: «второй» Citroen C5 Aircross рассекречен официально.

На фото: Citroen C5 Aircross нового поколения

В иерархии бренда новинка располагается выше семейств C3 и C4, а в её основе лежит платформа STLA Medium, которая роднит паркетник, в частности, с актуальными Peugeot 3008 и Opel Grandland. Габаритная длина Citroen C5 Aircross составляет 4652 мм, а расстояние между осями увеличилось до 2784 мм (прибавка дала дополнительное пространство для ног пассажиров второго ряда). Объём багажника составляет 651 литр, а со сложенными сидениями второго ряда – 1668 литров.

Визуально серийный SUV действительно мало чем отличается от прошлогоднего концепта. У него слегка крупнее головная оптика, при этом световой рисунок не поменялся, пластиковые накладки на колёсных арках исполнены проще, оригинальные диски имеют другой дизайн (диаметр – до 20 дюймов). Кроме того, модель снабдили «обычными» наружными зеркалами и дверными ручками, тогда как у шоу-кара были выдвижные.

Корма отличается за счёт иного оформления нижней части заднего бампера, иного спойлера на верхней части пятой двери, наличия щётки стеклоочистителя заднего стекла, антенны «акулий плавник» на крыше и отсутствия рейлингов. Фонари же оформлены аналогичным образом – в виде группы горизонтальных тонких полос.

Citroen C5 Aircross нового поколения получил комбинированную обивку салона, мультифункциональное двухспицевое рулевое колесо с усечённым ободом, 10-дюймовую виртуальную приборку, по центру располагается вертикальный планшет информационно-развлекательной системы, с помощью которого можно управлять функциями кроссовера, также в этом помогает голосовой помощник, активируемый фразой «Hello Citroën» (с поддержкой искусственного интеллекта от ChatGPT).

На фото: салон Citroen C5 Aircross нового поколения

Паркетнику доступны модернизированные сидения, две цветовые схемы для отделки салона – в светлых и тёмных тонах, настраиваемая подсветка. Пассажирам, расположившимся во втором ряду, предлагаются подстаканники и пара портов для зарядки с разъёмами USB-C.

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Новый C5 Aircross доступен с тремя вариантами «начинки». Стартовый вариант получил мягкогибридную 145-сильную установку, в основе которой лежит турботройка объёмом 1,2 литра (136 л.с.), работающая в тандеме с 28-сильным электромоторчиком, интегрированным в шестиступенчатый автомат ë-DCS6 с двойным сцеплением, также в состав системы входит батарея ёмкостью 0,9 кВт*ч.

Ещё кроссовер оснащается plug-in гибридной установкой, в составе которой числятся 150-сильная турбочетвёрка объёмом 1,6 литра, 125-сильный электромотор, семиступенчатая коробка ë-DCS, тяговый аккумулятор ёмкостью 21 кВт*ч. Совокупная отдача системы составляет 195 л.с. Запас хода при движении только на электротяге составляет 86 км (при расчёте по циклу WLTP).

Также у нового Citroen C5 Aircross есть пара полностью «зелёных» версий. Вариант с 213-сильным электромотором работает в тандеме с тяговой батареей полезной ёмкостью 73 кВт*ч, а исполнению с 231-сильным электродвигателем положен аккумулятор на 97 кВт*ч. В первом случае дальнобойность без подзарядки составляет 520 км, а во втором – 680 км.

Известно, что продажи Citroen C5 Aircross второй генерации начнутся во второй половине текущего года, цены будут обнародованы позже.