Changan пополнит линейку Deepal в РФ за счёт гибридного кроссовера S07

Суббренд поднебесной компании Changan под названием Deepal официально появился на российском рынке в 2026 году. Роль его первенца исполнил кроссовер Deepal G318 с «оквадраченным» дизайном, сборка этой модели для РФ налажена на мощностях калининградского завода Автотор. В конце минувшей весны стало известно о том, что местную линейку пополнит полностью электрический паркетник Deepal S05, а теперь местная пресс-служба рассказала ещё об одной грядущей новинке – гибридном кроссовере Deepal S07.
Как отметили в компании, Deepal S07 уже получил ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) и сейчас готовится к старту продаж в России, дата выхода на рынок будет обнародована позднее. В основе этого среднеразмерного кроссовера лежит модульная платформа EPA1, его габаритная длина равна 4750 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1625 мм, а расстояние между осями составляет 2900 мм.
В родном Китае кроссовер под названием Deepal S7 (он же Shenlan S7) был представлен весной 2023 года, на сегодняшний день модель под экспортным именем – Deepal S07 – представлена в том числе в Европе, правда, только с полностью электрической «начинкой». Российским клиентам же пообещали паркетник с гибридной установкой, уже раскрыты некоторые технические подробности.
Как рассказали в местной пресс-службе Changan, Deepal S07 – это последовательный гибрид, в состав системы которого входит тяговая батарея ёмкостью 31,73 кВт*ч. При быстрой зарядке пополнить запас аккумулятора с 30 до 80% можно за 30 минут. При движении только на электротяге запас хода этого SUV равен 174 км, а совокупная дальнобойность – 992 км (цикл, по которому вели расчёт, не уточняется). Предназначенному для РФ Deepal S07 на разгон с места до «сотни» требуется 7,7 секунды.
Отметим, у модели для китайского рынка в состав установки входит установленный спереди под капотом 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель, максимальная мощность которого равна 95 л.с. Он не имеет механической связи с колёсами и работает в качестве генератора для тяговой батареи. В движение кроссовер приводит установленный на задней оси электромотор, его отдача – 238 л.с.
В Changan отметили, что экстерьер Deepal S07 был разработан в европейском дизайн-центре компании в Турине (Италия) под руководством главного дизайнера Бертрана Баха. Паркетник получил покатые капот и крышу, головную оптику узкой формы, обвес по периметру кузова из чёрного глянцевого пластика, включая округлые накладки на колёсные арки, двухцветные колёсные диски, выдвижные дверные ручки, а также спойлер в верхней части багажной двери.
Ещё модель снабдили панорамной крышей площадью 1,9 кв.метра с электрической шторкой, поворотным мультимедийным тачскрином диагональю 15,6 дюйма (с поддержкой управления жестами и голосом), а также аудиосистемой Sony c 14 динамиками, при этом пара из них встроена в подголовник водителя и может создавать «персональную акустическую зону».
Предназначенный для российского рынка Deepal S07 получил зимний пакет, включающий в себя подогрев всех сидений (включая спинки второго ряда), рулевого колеса, а также обогрев форсунок омывателя, наружных зеркал и заднего стекла. Ещё в пресс-службе марки отметили, что кузовные панели получили антикоррозийную оцинковку. Гарантия на двигатель действует в течение 5 лет или 150 000 км пробега, на батарею – 8 лет или 160 000 км. Стоимость кроссовера будет обнародована позже.
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