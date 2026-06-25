Changan пополнит линейку Deepal в РФ за счёт гибридного кроссовера S07

На сегодняшний день модель китайской марки уже получила ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), цены на российском рынке станут известны позже.

Суббренд поднебесной компании Changan под названием Deepal официально появился на российском рынке в 2026 году. Роль его первенца исполнил кроссовер Deepal G318 с «оквадраченным» дизайном, сборка этой модели для РФ налажена на мощностях калининградского завода Автотор. В конце минувшей весны стало известно о том, что местную линейку пополнит полностью электрический паркетник Deepal S05, а теперь местная пресс-служба рассказала ещё об одной грядущей новинке – гибридном кроссовере Deepal S07.

На фото: Deepal S07 (версия для европейского рынка)

Как отметили в компании, Deepal S07 уже получил ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) и сейчас готовится к старту продаж в России, дата выхода на рынок будет обнародована позднее. В основе этого среднеразмерного кроссовера лежит модульная платформа EPA1, его габаритная длина равна 4750 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1625 мм, а расстояние между осями составляет 2900 мм.

В родном Китае кроссовер под названием Deepal S7 (он же Shenlan S7) был представлен весной 2023 года, на сегодняшний день модель под экспортным именем – Deepal S07 – представлена в том числе в Европе, правда, только с полностью электрической «начинкой». Российским клиентам же пообещали паркетник с гибридной установкой, уже раскрыты некоторые технические подробности.

Как рассказали в местной пресс-службе Changan, Deepal S07 – это последовательный гибрид, в состав системы которого входит тяговая батарея ёмкостью 31,73 кВт*ч. При быстрой зарядке пополнить запас аккумулятора с 30 до 80% можно за 30 минут. При движении только на электротяге запас хода этого SUV равен 174 км, а совокупная дальнобойность – 992 км (цикл, по которому вели расчёт, не уточняется). Предназначенному для РФ Deepal S07 на разгон с места до «сотни» требуется 7,7 секунды.

Отметим, у модели для китайского рынка в состав установки входит установленный спереди под капотом 1,5-литровый атмосферный бензиновый двигатель, максимальная мощность которого равна 95 л.с. Он не имеет механической связи с колёсами и работает в качестве генератора для тяговой батареи. В движение кроссовер приводит установленный на задней оси электромотор, его отдача – 238 л.с.

В Changan отметили, что экстерьер Deepal S07 был разработан в европейском дизайн-центре компании в Турине (Италия) под руководством главного дизайнера Бертрана Баха. Паркетник получил покатые капот и крышу, головную оптику узкой формы, обвес по периметру кузова из чёрного глянцевого пластика, включая округлые накладки на колёсные арки, двухцветные колёсные диски, выдвижные дверные ручки, а также спойлер в верхней части багажной двери.

На фото: салон Deepal S07 (версии для Европы) 1 / 2 На фото: салон Deepal S07 (версии для Европы) 2 / 2

Ещё модель снабдили панорамной крышей площадью 1,9 кв.метра с электрической шторкой, поворотным мультимедийным тачскрином диагональю 15,6 дюйма (с поддержкой управления жестами и голосом), а также аудиосистемой Sony c 14 динамиками, при этом пара из них встроена в подголовник водителя и может создавать «персональную акустическую зону».

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Предназначенный для российского рынка Deepal S07 получил зимний пакет, включающий в себя подогрев всех сидений (включая спинки второго ряда), рулевого колеса, а также обогрев форсунок омывателя, наружных зеркал и заднего стекла. Ещё в пресс-службе марки отметили, что кузовные панели получили антикоррозийную оцинковку. Гарантия на двигатель действует в течение 5 лет или 150 000 км пробега, на батарею – 8 лет или 160 000 км. Стоимость кроссовера будет обнародована позже.