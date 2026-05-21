21.05.2026 296 0 0
Changan расширит линейку Deepal в России: к дебюту готовится полноприводный кроссовер S05

Для нашего рынка анонсирован паркетник Deepal с полностью электрической двухмоторной установкой. В продажу новинка должна поступить в ближайшее время.

Deepal – это суббренд компании Changan. На российский рынок он официально вышел в текущем году, его первенцем стал брутальный кроссовер Deepal G318. Так вот скоро к этому SUV присоединится более компактный паркетник Deepal S05. Как сообщили в местном представительстве Changan, младший кросс уже получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Кстати, сборка G318 ведется на калининградском заводе Автотор. И пусть в сегодняшнем анонсе об этом не говорится, но не исключено, что и S05 получил местную прописку. К тому же совсем недавно российский офис заявил о планах локализовать производство нескольких новинок.

Напомним, в Китае Deepal S05 дебютировал осенью 2024 года. В 2025-м модель появилась на зарубежных рынках, включая Европу. Среди особенностей внешности – гладкая панель спереди, двухэтажная головная оптика, безрамочные двери с выдвижными ручками и монофонарь.

Сообщается, что длина нашего паркетника составляет те же 4620 мм, что и у версии для КНР, тогда как «старосветский» паркетник короче (4598 мм). Остальные габариты едины для всех стран. Ширина – 1900 мм, высота – 1600 мм, колесная база – 2880 мм.

В салоне установлены крупный планшет мультимедийной системы, усеченный руль и двухъярусный центральный тоннель. Привычной приборки нет, ее роль возложена на проекционный дисплей.

Deepal S05 бывает в виде гибрида или электрокара, но для России пока заявлена только электроверсия. Причем, как и на некоторых других экспортных рынках, у нас кроссовер будет представлен с двухмоторным полным приводом (в Китае паркетник исключительно заднеприводный). Силовая установка российского Deepal S05 «развивает до 381 л.с.», кроссу обещан запас хода до 500 км (по какому циклу он рассчитан – не уточняется). И это пока все подробности о нашей версии. В Европе, например, у полноприводного паркетника спереди установлен 163-сильный электромотор, сзади – 272-сильный, там модель доступна с батареей емкостью 68,8 кВт*ч.

В продажу Deepal S05 должен поступить в ближайшее время, больше информации о версии для РФ раскроют ближе к дате запуска.

