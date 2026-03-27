G318 стал первой моделью китайского бренда Deepal, с которой тот пришёл в Россию. Причём кроссовер, официальные продажи которого стартовали сегодня, уже успел обрести российскую прописку и встать на конвейер калининградского завода «Автотор». Мы побывали на презентации автомобиля и спешим поделиться первыми впечатлениями.

Для тех, кто запутался в хитросплетениях китайского брендообразования: Deepal – ещё один доселе незнакомый россиянам суббренд компании Changan. В фирменной табели о рангах он находится на ступеньку ниже Аватра – как по характеристикам, так и по стоимости. Правда, на презентации нам рассказали, что для Дипала – по крайней мере, на первых порах – не планируется выделять отдельных дилерских центров. Вся эта иерархия напоминает семейный ужин, где младший брат уже носит пиджак старшего, но сидит пока на краешке стула.

В отличие от Avatr, в России марка будет позиционироваться не как отдельный бренд, а как линейка Deepal внутри Changan. То есть новичок получит имя Changan Deepal G318. Кстати, что за странный индекс? Оказывается, это название самой длинной и живописной дороги Китая, которая насчитывает 5476 км – из Шанхая в Тибет. Вот такой непрозрачный намёк на путешествия и приключения. Маркетологи, как обычно, не просто придумали имя – они выдали биографию с прицелом на будущие подвиги.

Обманчивые размеры

Что интересно, на фото кроссовер выглядит компактным, однако это довольно крупная машина: 5010 х 1985 х 1960 мм, пусть длина и указана с учётом полноразмерной запаски. Колёсная база – 2880 мм. На крыше есть массивный багажник, который выдерживает 80 кг, но гораздо больше внимания привлекают четыре диодных прожектора на его переднем торце. Внешняя пара включается вместе с дальним светом, а внутренняя – только в режиме кемпинга.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Заявлено, что таким образом где-нибудь на стоянке можно осветить площадку в 250 квадратных метров. Дорожный просвет G318 с помощью пневмоподвески регулируется в диапазоне 21-24 см, угол въезда составляет 27 градусов, съезда – 31. Deepal сложно назвать красивым автомобилем, но в целом он получился эффектным – на него оборачиваются даже избалованные новинками мирового автопрома жители коттеджных посёлков в Завидово.

1 / 2 2 / 2

Интерьер продолжает эксплуатировать тему брутальной внедорожной эстетики: здесь нарочито грубоватые материалы и крупные поручни по бокам передней панели. Руль уже не круглый, но ещё не угловатый штурвал – спасибо и на этом. Диапазоны регулировки по вылету и углу наклона меньше, чем хотелось бы, а настроить зеркала или сменить режим работы фар можно только через мультимедийную систему.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

14,6-дюймовый тачскрин приятен с точки зрения качества изображения и быстродействия, но перевод местами небрежный, а над правилами переноса слов, кажется, вообще никто не думал. Под экраном расположены физические кнопки управления климатом и подогревами, ставшие в наше время редкостью, но огорчает, что этот самый климат в машине – однозонный. «Ну неужели вам действительно нужно больше?», – парируют представители Changan.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Панель приборов – типично китайская. Кресла удобны, но подушка традиционно коротковата и ей явно не хватает регулировки по углу наклона. Кроме того, при росте 180 см я выбрал весь диапазон продольной регулировки водительского сиденья. В общем, посадка – как компромисс на переговорах: вроде всем удобно, но никто не остался в восторге. Сзади довольно просторно, спинка регулируется по углу наклона, а в дверях есть разъёмы USB – оригинальное решение! Багажник довольно объёмный, есть розетка на 220 вольт.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Гибридная начинка

В России G318 выпускается исключительно в полноприводном гибридном исполнении. Под капотом прячется 1,5-литровый бензиновый турбомотор JL469ZQ2 в роли генератора для подзарядки тяговой батареи ёмкостью 35 кВт·ч, а колёса вращает пара электромоторов – по одному на ось. Суммарная мощность силовой установки – 439 лошадиных сил, крутящий момент – 575 Н·м. Максимальный запас хода достигает 1000 километров.

Дипал умеет передвигаться и на электротяге – в этом режиме он может проехать 174 км (по циклу CLTC). Разгон с места до 100 км/ч занимает 6,3 секунды. Из интересного – есть электромагнитная блокировка заднего дифференциала, которая включается кнопкой на центральном тоннеле, а также имитация блокировки «центра». Кроме стандартного режима вождения, есть пять внедорожных: «Грязь», «Песок», «Снег», «Вода» и «Бездорожье».

Кроме того, G318 оснащается фаркопом (масса буксируемого прицепа – до 1600 кг) и «зимним пакетом», включающим подогрев всех кресел, руля, ветрового стекла, форсунок омывателя и зеркал. Кузов кроссовера оцинкован полностью, кроме крыши, уверяет производитель. К сожалению, ездовая программа была крайне сжатой, но даже в мимолётной поездке Deepal удивляет плавностью хода.

Подвеска настроена на редкость удачно – автомобиль едет мягко, аккуратно разглаживая микропрофиль дорожного полотна и совершенно не обращая внимания на мелкие неровности. При этом нет и раскачки – подвеска достаточно упругая, чтобы оставаться собранной на волнах и не допускать неприятных кренов даже в быстрых виражах. В общем, уровень комфорта здесь куда выше ожидаемого.

А вот с динамикой не всё так однозначно. Нет, конечно, тяга здесь по-электромобильному линейная, но даже в спортивном режиме силовой установки отклик на резкое нажатие педали тока сильно сглажен – Дипал не заставит водителя биться затылком о подголовник. Разгон здесь скорее про уверенное «поехали», чем про драматичное «ну, держитесь». А при падении заряда батареи примерно до 25% кроссовер заметно теряет резвость, пока снова не напитается электричеством. Разъём для зарядки – китайский GB/T.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Цены и бонус

Итак, новичок доступен в двух комплектациях: Techno за 5 650 000 рублей и Everest ровно за 6 000 000 рублей. Что важно, на G318 распространяется государственная субсидия в 925 000 рублей, так что указанные выше цены можно сходу «уронить» почти на миллион – это приятно. Версия Techno оснащается 18-дюймовыми колёсами, аудиосистемой с восемью динамиками и рейлингами на крыше.

Исполнение Everest добавляет 20-дюймовые колёса, пневмоподвеску, аудиосистему с 16 динамиками, контурную подсветку салона, климат-контроль с ионизацией воздуха, оттоманку для переднего пассажира и светодиодную «люстру» на багажнике. Кажется, это вполне разумная доплата. Deepal G318 оставил ощущение автомобиля, который умеет многое. Это уже не перспективный новичок, а игрок, который понимает, зачем вышел на поле.

А самое интересное в этом автомобиле, как часто бывает с гибридами, пока осталось за кадром. Как он поведёт себя в повседневной эксплуатации и не начнёт ли экономить энтузиазм вместе с зарядом батареи? Пока это было лишь знакомство на бегу: вроде всё понравилось, но делать выводы о характере рановато. Так что отложим окончательный вердикт до более обстоятельной встречи.