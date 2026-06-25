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Honda может вернуть в модельную линейку кроссовер Element

25.06.2026 73 0 0
Honda может вернуть в модельную линейку кроссовер Element

По предварительным данным, возрождённый SUV японской марки появится в 2029 году, ему прочат гибридную «начинку».

Как и ряду других автопроизводителей, не так давно Хонде пришлось пересмотреть свою стратегию развития из-за недостаточно высокого интереса клиентов к электромобилям. В результате компания решила в том числе сфокусироваться на гибридах и вспомнить ушедшие в историю модели. Так, после успешного возрождения Honda Prelude, японская компания думает о возвращении в линейку ещё одного имени из прошлого.

На фото: отправленный в отставку кроссовер Honda Element первого поколения

Как сообщает Automotive News со ссылкой на собственные источники, знакомые с планами компании, Honda намерена возродить кроссовер Element. Напомним, этот SUV, напоминающий минивэн, выпускался в США в одном поколении – с 2002 по 2011 годы. Модель предлагалась с четырёхцилиндровым двигателем объёмом 2,4 литра (перед отставкой его отдача была равна 169 л.с., максимальный крутящий момент – 220 Нм), привод – передний или полный.

Пиковым для ушедшей в историю модели стал 2003 год: тогда Honda Element разошёлся в Штатах тиражом около 67,5 тыс. единиц. Затем показатели продаж стали постепенно снижаться на протяжении всего жизненного цикла. К моменту завершения производства в 2011 году годовой объём продаж кроссовера упал до 11,5 тыс. экземпляров.

По данным информационного агентства, производство нового Honda Element планируется начать во втором квартале 2029 года на заводе компании, расположенном в штате Огайо. Ожидается, что машины будут сходить только с этого конвейера, причём уже в первый полный год Хонда хочет выпустить около 100 тыс. экземпляров возрождённой модели. По предварительным данным, продажи в Штатах начнутся позже в том же году.

На фото: салон Honda Element первого поколения

Предполагается, что в американской модельной линейке новый Element займёт место между Honda HR-V и CR-V. Вероятно, в Штатах грядущий SUV составит конкуренцию Ford Bronco Sport, который дебютировал в 2020 году и был обновлён в 2024-м. Напомним, в его основе лежит легковая платформа C2, которая роднит кроссовер с пикапом Ford Maverick. Актуальный Bronco Sport предлагается либо с 1,5-литровой турботройкой, либо с 2,0-литровой турбочетвёркой.

В свою очередь, возрождённому кроссоверу Honda Element прочат гибридную силовую установку, правда, никаких подробностей о ней пока нет. Ожидается, что дизайн новинки будет оформлен с тяготением к стилю предшественника, то есть SUV может получить «оквадраченные» формы, расширенные колёсные арки и массивный обвес.

Не исключено, что разработчики могут сохранить и главные фишки «первого» Element – боковые распашные двери и двусоставную багажную дверь, верхняя часть которой открывается, как обычно, наверх, а нижняя может превращаться в откидной борт и использоваться в качестве скамьи.

Официальных подробностей о новом кроссовере Honda Element пока нет. Вероятно, его стартовая стоимость окажется между начальными ценниками HR-V, за который в США просят не менее 26 600 долларов (эквивалентно примерно 2 млн рублей по текущему курсу) и CR-V, покупка которого обходится как минимум в 30 920 долларов (около 2,33 млн рублей), а за гибридный Honda CR-V американцы платят не менее 35 630 долларов (около 2,68 млн рублей).

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