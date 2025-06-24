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Jeep Cherokee следующего поколения показался на новых официальных снимках

24.06.2025 127 0 0

Презентация кроссовера шестой генерации, которому американская марка пообещала гибридную «начинку», намечена на конец 2025 года.

Бренд Jeep, ныне принадлежащий автогиганту Stellantis, начал выпускать модель под названием Cherokee ещё в 1974 году. Кроссовер пятого поколения (заводской индекс – KL) дебютировал в 2013-м, обновление пережил в конце 2017-го, а в отставку был отправлен в 2023 году. Ранее производитель не единожды намекал на то, что история этого SUV ещё не закончена, причём предполагалось, что преемник получит иное имя: с этим требованием к производителю ещё в 2021 году обращался вождь индейского народа чероки. Однако Jeep не внял, так что у официально анонсированного в конце прошлого месяца кроссовера шестого поколения будет прежнее название – Cherokee.

На фото: Jeep Cherokee нового поколения

Напомним, внешность предшественника в своё время вызвала волну критики в адрес дизайнеров, так как у «пятого» Jeep Cherokee изначально была двухъярусная головная оптика. Впоследствии такое решение использовали многие автопроизводители, однако Чероки в ходе рестайлинга всё же изменили форму фар на более стандартную. Кстати, у грядущей новинки тоже будет «одноэтажная» оптика с ходовыми огнями в виде буквы «U».

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Радиаторная решётка нового Cherokee по-прежнему имеет семь фирменных прорезей, но они оформлены по-новому. В целом у будущей модели более брутальный характер за счёт «оквадраченных» форм, а также массивного обвеса по периметру кузова из некрашеного пластика, включая накладки на колёсные арки. Ещё следующий кроссовер получил утопленные дверные ручки, чёрный верх с аналогичными рейлингами, передними и центральными стойками крыши, этот же цвет используется для корпусов наружных зеркал.

Сегодня марка опубликовала новые изображения Jeep Cherokee шестой генерации, на одном из них запечатлена корма кроссовера, которая ранее не демонстрировалась. Судя по снимку, будущую новинку снабдили лаконичным спойлером в верхней части багажной двери, а также визуально единым массивным элементом, который объединяет в себе заходящие на задние крылья фонари и шестиугольную площадку для установки автомобильного номера.

Интерьер нового Cherokee марка пока что держит в секрете. Нет официальной информации и о платформе, которая легла в основу кроссовера. По предварительным данным, он будет базироваться на «тележке» STLA Large, что породнит его не только с электрический Jeep Wagoneer S, но и с новым пока не представленным Alfa Romeo Stelvio (итальянская марка тоже принадлежит Stellantis).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, Stellantis намерен предложить «шестой» SUV с «новой, эффективной и мощной» гибридной силовой установкой, правда, подробностей о ней пока нет. Судя по фотографии кормы с шильдиком «4x4», будущую модель снабдили полноприводной системой. Известно, что в иерархии бренда новый Jeep Cherokee займёт место между Compass и Grand Cherokee.

Презентация кроссовера шестого поколения пройдёт ближе к концу 2025 года. Информации о стоимости новинки пока нет, но производитель пообещал следующему Jeep Cherokee «конкурентоспособную цену».

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