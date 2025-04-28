Внешность Alfa Romeo Stelvio нового поколения раскрылась на патентных изображениях

Бренд Alfa Romeo в настоящий момент входит в состав автогиганта Stellantis. Компания наладила выпуск кроссовера Stelvio в 2016 году. Эта модель пережила первое серьёзное обновление в 2020-м, а второй рестайлинг прошёл осенью 2022-го. Ранее стало известно о том, что итальянская марка сейчас продолжает заниматься разработкой SUV следующей генерации.
Первый тизер будущей новинки был опубликован в конце прошлого года, правда, тогда в компании не уточнили, что на изображении видна часть фонарей именно «второго» Alfa Romeo Stelvio. Позже фотошпионы ловили замаскированный прототип в ходе дорожных тестов, на основе тех снимков дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предположил, как будет выглядеть кроссовер следующей генерации.
Теперь внешность нового Alfa Romeo Stelvio раскрылась на патентных изображениях, которые оказались в Сети. Судя по ним, у кроссовера второго поколения будет длинный капот с необычными выштамповками, покатая линия крыши, чёрный верх, стойки, а также корпуса боковых зеркал, обвес по периметру кузова из некрашеного пластика, выдвижные дверные ручки, антенна «акулий плавник».
Ещё в профиль можно увидеть новые колёсные диски, а также довольно большой спойлер в верхней части багажной двери. «Лицо» будущего Stelvio получило головную оптику очень узкой формы, фирменный треугольник радиаторной решётки, большие центральный и боковые воздухозаборники, интегрированные в нижнюю часть переднего бампера. На корме можно увидеть тот самый запечатлевшийся на тизере большой «монофонарь», элементы которого затрагивают задние крылья.
Как стало известно в прошлом месяце, в Alfa Romeo подтвердили, что у Stelvio следующего поколения будут версии с ДВС, хотя ранее амбициозные планы Stellantis предполагали полный переход на электромобили к 2027 году. Напомним, в основе «второго» кроссовера будет лежать «мультиэнергетическая» платформа STLA Large. По словам генерального директора марки Санто Фичили, у новинки будут и полностью «зелёные», и гибридные версии. Подробности появятся позже.
Новый кроссовер Alfa Romeo Stelvio дебютирует в конце текущего года, а в продаже он появится в 2026-м. Известно, что следом линейку пополнит и ближайший родственник – Седан Giulia, который разделит с паркетником «начинку». Как глава бренда сообщил ранее, производство обеих новых моделей будет налажено на заводе в Италии.
Информации о том, какой окажется стоимость Stelvio следующей генерации, пока нет. На домашнем рынке, в Италии, стартовый ценник актуального кроссовера составляет 61 600 евро (эквивалентно примерно 5,82 млн рублей по текущему курсу), а за топ-версию здесь просят не менее 72 100 евро (около 6,81 млн рублей).
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