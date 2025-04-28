Внешность Alfa Romeo Stelvio нового поколения раскрылась на патентных изображениях

Согласно плану производителя, кроссовер итальянской марки дебютирует в конце 2025-го, а в продажу поступит в следующем году.

Бренд Alfa Romeo в настоящий момент входит в состав автогиганта Stellantis. Компания наладила выпуск кроссовера Stelvio в 2016 году. Эта модель пережила первое серьёзное обновление в 2020-м, а второй рестайлинг прошёл осенью 2022-го. Ранее стало известно о том, что итальянская марка сейчас продолжает заниматься разработкой SUV следующей генерации.

На фото: актуальный кроссовер Alfa Romeo Stelvio 1 / 2 На фото: актуальный кроссовер Alfa Romeo Stelvio 2 / 2

Первый тизер будущей новинки был опубликован в конце прошлого года, правда, тогда в компании не уточнили, что на изображении видна часть фонарей именно «второго» Alfa Romeo Stelvio. Позже фотошпионы ловили замаскированный прототип в ходе дорожных тестов, на основе тех снимков дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предположил, как будет выглядеть кроссовер следующей генерации.

Патентное изображение кроссовера Alfa Romeo Stelvio нового поколения

Теперь внешность нового Alfa Romeo Stelvio раскрылась на патентных изображениях, которые оказались в Сети. Судя по ним, у кроссовера второго поколения будет длинный капот с необычными выштамповками, покатая линия крыши, чёрный верх, стойки, а также корпуса боковых зеркал, обвес по периметру кузова из некрашеного пластика, выдвижные дверные ручки, антенна «акулий плавник».

Ещё в профиль можно увидеть новые колёсные диски, а также довольно большой спойлер в верхней части багажной двери. «Лицо» будущего Stelvio получило головную оптику очень узкой формы, фирменный треугольник радиаторной решётки, большие центральный и боковые воздухозаборники, интегрированные в нижнюю часть переднего бампера. На корме можно увидеть тот самый запечатлевшийся на тизере большой «монофонарь», элементы которого затрагивают задние крылья.

Как стало известно в прошлом месяце, в Alfa Romeo подтвердили, что у Stelvio следующего поколения будут версии с ДВС, хотя ранее амбициозные планы Stellantis предполагали полный переход на электромобили к 2027 году. Напомним, в основе «второго» кроссовера будет лежать «мультиэнергетическая» платформа STLA Large. По словам генерального директора марки Санто Фичили, у новинки будут и полностью «зелёные», и гибридные версии. Подробности появятся позже.

Новый кроссовер Alfa Romeo Stelvio дебютирует в конце текущего года, а в продаже он появится в 2026-м. Известно, что следом линейку пополнит и ближайший родственник – Седан Giulia, который разделит с паркетником «начинку». Как глава бренда сообщил ранее, производство обеих новых моделей будет налажено на заводе в Италии.

Рендер кроссовера Alfa Romeo Stelvio нового поколения 1 / 2 Рендер кроссовера Alfa Romeo Stelvio нового поколения 2 / 2

Информации о том, какой окажется стоимость Stelvio следующей генерации, пока нет. На домашнем рынке, в Италии, стартовый ценник актуального кроссовера составляет 61 600 евро (эквивалентно примерно 5,82 млн рублей по текущему курсу), а за топ-версию здесь просят не менее 72 100 евро (около 6,81 млн рублей).