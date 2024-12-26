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  • Alfa Romeo показала тизер будущей новинки, вероятно, это следующий Stelvio

Alfa Romeo показала тизер будущей новинки, вероятно, это следующий Stelvio

26.12.2024 17 0 0

В тизере итальянской марки мелькнула только часть задних фонарей автомобиля, никаких подробностей о нём пока нет.

Бренд Alfa Romeo, входящий в состав автогиганта Stellantis, выпускает кроссовер Stelvio с 2016 года. Первое серьёзное обновление эта модель пережила в 2020 году, а второй рестайлинг случился осенью 2022-го. Как мы сообщали ранее, сейчас итальянский производитель продолжает заниматься разработкой SUV следующей генерации, подробностей о будущей новинке пока немного.

На фото: Alfa Romeo Stelvio Tributo Italiano

Тизер, на котором была запечатлена часть задней оптики некой неназванной новинки, стал «пасхалкой» в видеоролике под названием «Best of», с помощью которого итальянский производитель попрощался с 2024 годом. Скриншот-тизер опубликовало издание Сarscoops, здесь же предположили о том, что на изображении запечатлены светодиодные задние фонари Alfa Romeo Stelvio следующего поколения.

На кадре виден элемент, созданный из непрерывающейся светодиодной линии. Он выполнен в форме вытянутого «щита» Scudetto, который является неотъемлемой частью фамильного дизайна передней части (его форму имеют решётки радиатора моделей Alfa Romeo). Отметим, у актуального Stelvio задние фонари тоже украшены треугольниками со скруглёнными углами, но новый элемент, судя по всему, раскинется на всю ширину багажной двери.

На фото: салон Alfa Romeo Stelvio Tributo Italiano

Ожидается, что в оформлении передней части следующего Stelvio многое будет позаимствовано у паркетника Alfa Romeo Junior (который изначально планировалось продавать под именем Milano). Напомним, он получил покатый капот с выштамповками, светодиодную головную оптику сложной формы, укороченную фирменную радиаторную решётку с эмблемой марки, а также большой воздухозаборник в нижней части переднего бампера.

Тизер предположительно нового Alfa Romeo Stelvio

В основу Alfa Romeo Stelvio нового поколения ляжет платформа STLA Large, которая будет роднить итальянский кроссовер с дебютировавшим в этом году Jeep Wagoneer S (марка Jeep тоже принадлежит автогиганту Stellantis). Ожидается, что со сменой генерации Stelvio подрастёт: напомним, габаритная длина актуального кроссовера равна 4687 мм, ширина – 1903 мм, высота – 1693 мм, а расстояние между осями составляет 2818 мм.

На фото: фонарь актуального кроссовера Alfa Romeo Stelvio

Стоит ожидать, что в свете нынешней ситуации на рынке модели оставят варианты с ДВС. При этом в компании уже анонсировали появление полностью электрических модификаций. По предварительным данным, у следующего Stelvio будут версии с одним электродвигателем, а также с двух- и трёхмоторными силовыми установками, при этом у топового исполнения Quadrifoglio максимальная отдача может составить около 1000 л.с.

Известно, что производство нового Alfa Romeo Stelvio будет налажено на итальянском заводе в Кассино. Дебют кроссовера следующего поколения намечен на лето 2025-го, а в продажу он поступит предположительно во втором полугодии.

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