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  • Alfa Romeo готовит «зелёный» кроссовер Stelvio: первое изображение

Alfa Romeo готовит «зелёный» кроссовер Stelvio: первое изображение

02.07.2024 257 0 0

Ожидается, что полностью электрическая версия модели итальянской марки выйдет на европейский рынок в 2025 году.

Принадлежащая автогиганту Stellantis марка Alfa Romeo выпускает кроссовер Stelvio с 2016 года. Эта модель пережила первое серьёзное обновление в 2020 году, второй рестайлинг – осенью 2022-го. Сейчас итальянский производитель продолжает заниматься разработкой SUV следующей генерации: известно, что у этого паркетника будет в том числе полностью электрическая версия.

На фото: актуальный кроссовер Alfa Romeo Stelvio

﻿Пока что в компании держат внешность нового Alfa Romeo Stelvio в секрете. Ожидается, что в его экстерьере будут проглядывать черты представленного в этом году паркетника Junior: как Kolesa.ru сообщал ранее, изначально он получил название Milano, однако его пришлось переименовать из-за польской сборки.

Своим вариантом потенциальной внешности полностью электрического Stelvio следующего поколения с нами поделился дизайнер испанского издания Motor.es. Судя по рендеру, модель может получить схожую заглушку на месте традиционной радиаторной решётки: речь идёт о варианте Leggenda – с рисунком в виде мелкой сетки и выполненной в ретро-стиле надписи Alfa Romeo на ней.

Головная оптика, вероятно, будет выполнена в сходном стиле с фарами Alfa Romeo Junior, хотя и получит иную форму, но горизонтальные штрихи, исполняющие роль ходовых огней, останутся такими же. Аналогичным образом новому Stelvio могут оформить и воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера.

Рендер Alfa Romeo Stelvio нового поколения

У кроссовера на рендере традиционные наружные зеркала, обычные дверные ручки, рейлинги и антенна «акулий плавник» на крыше. Профиль украшен пятиспицевыми колёсными дисками, на верхней части багажной двери размещён глянцевый чёрный спойлер. Предполагается, что задние фонари будут соединены между собой через всю ширину багажной двери.

Не исключено, что будущий Stelvio окажется крупнее актуального варианта. У нынешнего кроссовера габаритная длина составляет 4687 мм, ширина – 1903 мм, высота – 1693 мм, а расстояние между осями составляет 2818 мм. Ожидается, что на передней панели под козырьком будет размещён дисплей, исполняющий роль виртуальной приборки, а в центре – интегрированный тачскрин информационно-развлекательной системы.

На фото: салон актуального кроссовера Alfa Romeo Stelvio

Ожидается, что у «зелёного» Alfa Romeo Stelvio нового поколения будут версии с одним электродвигателем, а также двух- и трёхмоторными силовыми установками. По предварительным данным, в первых двух случаях отдача составит от 240 до 450 л.с., а у топовой установки, которую получит модификация Quadrifoglio, мощность будет равна примерно 1000 л.с. Линейка литий-ионных тяговых батарей, вероятно, будет включать в себя варианты ёмкостью 85, 98 и 118 кВт*ч. Максимальный запас хода на одной зарядке составит около 800 км (при расчёте по циклу WLTP).

Производство нового Alfa Romeo Stelvio будет налажено на итальянском заводе в Кассино. Кроссовер следующего поколения дебютирует в конце первой половины 2025-го, а в продажу поступит во втором полугодии.

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