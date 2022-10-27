Alfa Romeo Giulia и Stelvio обновились по образцу «дешёвой» модели Tonale

«Четырехдверка» Alfa Romeo Giulia вышла на рынок в 2016-м, год спустя к ней присоединился соплатформенный кросс Stelvio. Последнюю более-менее серьезную модернизацию обе модели пережили в 2020-м. И вот еще одно обновление: на этот раз доработок больше, однако на радикальный рестайлинг марка так и не решилась. Пока представлены «простые» седан и кроссовер, премьера посвежевших «заряженных» Giulia и Stelvio с «фамилией» Quadrifoglio еще впереди.

Вверху — было, внизу — стало

Главная обновка снаружи – трехсекционные адаптивные матричные фары в стиле паркетника Alfa Romeo Tonale, который ныне открывает гамму итальянского бренда. При этом форму головной оптики Giulia и Stelvio менять не стали. Еще подретушированы передний бампер и радиаторная решетка; задние фонари седана теперь «прозрачные», а у Stelvio они, напротив, стали темнее.



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Обе модели дебютировали в «приветственной» топ-версии Competizione (именно такие машины запечатлены на всех фирменных фото), ее особенности – эксклюзивный серый матовый цвет кузова Moon Light, адаптивная подвеска, красные тормозные суппорты и значки с названием комплектации. Кроме того, Stelvio Competizione достались 21-дюймовые колеса.



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Внутри появилась полноценная виртуальная приборка на 12,3 дюйма – опять же, как у Tonale. Графику приборов можно менять, предусмотрено три режима: Evolved, Relax и Heritage. Последний был вдохновлен моделями Alfa Romeo из 60-70-х годов прошлого века. Экран мультимедийной системы больше не стал (8,8 дюйма), зато мультимедиа теперь умеет обновляться «по воздуху». Наконец, следом за Tonale старший кроссовер и седан отныне поддерживают технологию NFT (Non-Fungible-Token): она основана на концепции «блокчейн-карты», то есть зашифрованного и защищенного от подделки цифрового реестра, в который с согласия владельца вносится основная информация о каждом автомобиле (например, данные о прохождении ТО).



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Техника прежняя, в моторную гамму Alfa Romeo Giulia и Stelvio входят турбодизель 2.2 (160, 190 или 210 л.с.) и бензиновая «турбочетверка» 2.0 (200 или 280 л.с.). Оба двигателя сочетаются с восьмиступенчатым «автоматом» ZF. Машины с младшим 160-сильным дизелем доступны только с задним приводом, для остальных версий предусмотрен полный привод Q4.



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В продажу обновленные Giulia и Stelvio поступят в феврале 2023 года, цены еще не объявлены. Дореформенный седан в Италии сегодня стоит от 49 200 евро, кроссовер – от 56 200 евро.

