В прошлом месяце фотошпионами были впервые замечены прототипы второго поколения итальянского кроссовера, благодаря чему у нас есть возможность оценить характер изменений в его внешнем виде.

Паркетник Stelvio первого и единственного пока поколения, названный в честь горного перевала на севере Италии, дебютировал в 2016 году на Международном автосалоне в Лос-Анджелесе, став первым серийным кроссовером бренда. Осенью 2022 года модель получила рестайлинг, а сейчас итальянская компания готовит полностью новый автомобиль, и тестовые образцы уже демонстрируют некоторые детали внешности грядущей новинки.

Нынешний кроссовер Alfa Romeo Stelvio 1 / 3 Нынешний кроссовер Alfa Romeo Stelvio 2 / 3 Нынешний кроссовер Alfa Romeo Stelvio 3 / 3

На шпионских фотографиях видно, что второе поколение Stelvio будет существенно отличаться внешне от нынешнего. Здесь совершенно другая передняя часть, частично перекликающаяся с самой свежей новинкой бренда — маленьким паркетником Junior. Stelvio получит схожие габаритные огни, расположенные вдоль кромки капота, при этом передняя оптика впервые для марки станет раздельной: основные блоки фар расположатся чуть ниже и будут встроены в бампер. У кроссовера второго поколения несколько иные пропорции кузова, который благодаря покатой задней части крыши будет больше похож на так называемые кросс-купе. Судя по фотографиям прототипов, новинка получит выдвижные дверные ручки, а за задними дверьми появятся дополнительные окошки. Что же касается задней части, то здесь мы можем ориентироваться на тизер, опубликованный в конце прошлого года. На нём изображены, по всей вероятности, растянутые во всю ширину кормы задние фонари с двумя полосками светодиодных ходовых огней.

Рендер нового кроссовера Alfa Romeo Stelvio

Второе поколение Stelvio будет построено на платформе STLA Large концерна Stellantis, которую уже используют такие модели, как Dodge Charger последней генерации и Jeep Wagoneer S. Уже известно, что кроссовер получит как полностью электрические силовые установки, так и гибридные. Ожидается, что самая мощная электрическая версия Quadrifoglio будет располагать мощностью чуть менее 1000 л.с.

Рендер нового кроссовера Alfa Romeo Stelvio

Премьера новинки может состояться в течение этого года. Между тем ранее в этом месяце появилась информация о возможной продаже марки Alfa Romeo концерном Stellantis.