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Jeep Cherokee возвращается: официальные фото кроссовера нового поколения

29.05.2025 197 0 0

Кроссовер Jeep шестой генерации дебютирует в конце текущего года. Известно, что модель предложат с гибридной установкой. Кроме того, марка пообещала «конкурентоспособную цену».

Предыдущий Jeep Cherokee с заводским индексом KL дебютировал в 2013 году. Тот кроссовер поразил поклонников марки оформлением передней части – у него была двухъярусная оптика. Образ модели нещадно критиковали, так что после рестайлинга, который провели в самом конце 2017-го, Cherokee обрел обычные фары. И это при том, что впоследствии двухэтажная светотехника стала нормой – такую получит даже новый Audi Q3. Как бы то ни было, производство Jeep Cherokee пятого поколения свернули в 2023-м. Еще перед тем, как выпуск прекратился, было известно, что у модели появится преемник. И вот сегодня североамериканское подразделение концерна Stellantis опубликовало первые изображения и тизерный ролик кроссовера шестой генерации. И да, модель сохранила имя Cherokee: ранее появлялась информация, будто Jeep может отказаться от этого названия в знак уважения к индейскому народу чероки.

Новый Jeep Cherokee
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Новый Jeep Cherokee
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Экспериментировать с дизайном марка на этот раз не стала – следующий Jeep Cherokee получил вполне себе традиционный облик. При этом кроссовер нового поколения оказался брутальнее предшественника: у него «заквадраченный» кузов, внушительный передний бампер и фары более строгой формы. Разумеется, на радиаторной решетке Cherokee есть фирменные прорези. Корму и интерьер еще не показали.

Новый Jeep Cherokee
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Новый Jeep Cherokee
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Новый Jeep Cherokee
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В Stellantis сообщили, что кроссовер предложат с «новой, эффективной и мощной» гибридной силовой установкой. Но подробностей о технике пока нет. Про платформу тоже ни слова. Некоторые зарубежные профильные медиа считают, что в основе Jeep Cherokee лежит «тележка» STLA Large, на которой базируется и электрический Jeep Wagoneer S. Согласно другой версии, как и только что представленный новый Jeep Compass, «шестой» Cherokee построен на платформе STLA Medium.

Предыдущий Jeep Cherokee после рестайлинга
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Предыдущий Jeep Cherokee после рестайлинга
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Предыдущий Jeep Cherokee после рестайлинга
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Предыдущий Jeep Cherokee, дореформенная версия
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Премьеру кроссовер нового поколения справит в конце года. В гамме марки он займет нишу между Compass и Grand Cherokee. При этом в Stellantis пообещали «конкурентноспособную цену».

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