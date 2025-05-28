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  • Новый кроссовер Audi Q3: официальное изображение и сроки премьеры

Новый кроссовер Audi Q3: официальное изображение и сроки премьеры

28.05.2025 684 0 0

Презентация паркетника Q3 нового поколения состоится уже в июне. Ожидается, что, как и предшественник, свежий кроссовер будет доступен с бензиновыми и дизельными моторами. Разумеется, в гамме останутся и гибриды.

Марка Audi поделилась тизером паркетника Q3 новой, третьей по счету генерации. В анонсе говорится о том, что модель покажут в Ингольштадте 17 и 18 июня в рамках специального «летнего мероприятия». Впрочем, не исключено, что онлайн-премьеру проведут уже в начале следующего месяца.

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В новом поколении у Audi Q3 будет двухъярусная головная оптика. Хотя это давно не новость, ведь тестовые прототипы почти без камуфляжа уже попадались фотошпионам. Как и нынешнюю модель, свежий кроссовер предложат с двумя типами кузова – клиенты смогут выбрать стандартный Q3 или купеобразную версию Sportback. В салоне же появятся более крупные экраны приборки и мультимедийной системы, причем, судя по шпионским снимкам, их вроде бы объединят в табло. А вот отдельный пассажирский дисплей кроссоверу, вероятно, не достанется.

Нынешний Audi Q3
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Нынешний Audi Q3
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Нынешний Audi Q3
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По предварительным данным, новый Audi Q3 по-прежнему будет доступен с бензиновыми и дизельными двигателями. Ну и конечно, в гамме останутся гибриды. Все подробности о паркетнике третьего поколения узнаем уже в следующем месяце.

Актуальный Audi Q3 Sportback
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Актуальный Audi Q3 Sportback
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Актуальный Audi Q3 Sportback
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Напомним, предыдущий Q3 дебютировал в 2018 году, купеобразную версию кроссовер обрел в 2019-м. Кстати, в середине мая 2025-го Audi объявила о том, что с конвейера венгерского завода сошел миллионный паркетник второго поколения. Еще любопытно то, что, согласно статистике JATO Dynamics, в Европе купеобразная пятидверка популярнее стандартного SUV. В январе-апреле текущего года было продано 13 895 кроссоверов Audi Q3 Sportback (-16%), тогда как обычный паркетник разошелся тиражом 12 451 экземпляр (-22%).

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