Вынужденный ребрендинг: Jeep всё-таки может отказаться от названия Cherokee

На такую меру может пойти руководство нового автогиганта Stellantis. В этом случае имя придётся сменить сразу нескольким моделям.

Марка Jeep до недавнего времени принадлежала итало-американскому концерну Fiat Chrysler Automobiles, однако в январе текущего года было завершено слияние FCA с французской группой PSA. Так что теперь американский бренд принадлежит новому крупному игроку глобального авторынка – его название Stellantis (имена сторон были упразднены). Новый автогигант занимает четвёртое место в мире по совокупному объёму выпускаемых машин.



На фото: Jeep Cherokee 1 / 2 На фото: Jeep Cherokee 2 / 2

Не так давно у марки Jeep возникли проблемы из-за того, что в именах моделей фигурирует название индейского народа чероки (США). Ранее стало известно о том, что вождь народа Чак Хоскин-младший обратился к компании с требованием отказаться от коммерческого использования названия национальности. Он уточнил, что считает неправильным использование названия cherokee для торговли автомобилями.



На фото: салон Jeep Cherokee

Ранее в Jeep уже ответили вождю народа чероки: представители компании пояснили, что со всем уважением используют такое название для своих моделей, в том числе, чтобы прославлять национальность чероки, как коренного населения США. Таким образом бренд отказался менять названия своих автомобилей.

Однако ситуация, судя по всему, может измениться. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на генерального директора Stellantis Карлоса Тавареса, в компании рассматривают вариант радикальных мер, то есть того, что марка всё-таки откажется от использования названия cherokee для своих моделей.



На фото: Jeep Grand Cherokee L Overland 1 / 2 На фото: Jeep Grand Cherokee L Overland 2 / 2

В случае принятия соответствующего решения, вынужденный ребрендинг ждёт модели Cherokee, Grand Cherokee, а также семиместный Grand Cherokee L 2022 модельного года. Напомним, марка Jeep использует название народа для своих машин с 1974 года: до 1983-го под этим именем выпускался полноразмерный внедорожник. В период с 1984 по 2001 годы наименование отдали компактному SUV бренда, затем он стал Liberty. В 2013-ом название Cherokee вернулось вместе со среднеразмерным кроссовером, оно используется до сих пор.



На фото: салон Jeep Grand Cherokee L Overland

Так, в 2020 году дилеры марки продали в США 135 855 экземпляров (на 29% меньше, чем годом ранее). Отметим, пиковым для этой версии был 2018-ый, когда клиенты купили 239 437 машин. Вторая модель, также использующая название народа – Grand Cherokee – это внедорожник, выпускаемый с 1993 года. Он пользуется ещё большим спросом в Штатах: за прошлый год автомобиль разошёлся тиражом 209 786 машин (-13,7%).

Тем временем, Jeep продолжается заниматься разработкой новинок. Как Kolesa.ru сообщал ранее, младший SUV бренда встанет на конвейер завода Fiat в польском городе Тыхы летом 2022 года. Здесь же наладят выпуск и родственного кроссовера итальянской марки Alfa Romeo.

