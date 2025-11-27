Новинки ×

Новый внедорожник Ram: первые изображения

27.11.2025 273 1 0

В прошлом месяце стало известно о том, что компания Ram готовит свой первый внедорожник. Мы решили представить, что из этого может получиться.

Марка Ram появилась в 2009 году, отколовшись от Dodge. Модельная гамма компании до последнего времени состояла из полноразмерных пикапов 1500 (его фото чуть ниже в галерее), 2500 и 3500, шасси с кабиной на базе 3500 и фургона ProMaster. Пару недель назад в Европе дебютировал более компактный пикап Rampage, также к выходу на рынок готовится новый грузовичок Ram Dakota. В будущем к ним присоединится и первый внедорожник марки. Каким он будет?

Нынешний Ram 1500 после рестайлинга 2023 года
1 / 4
Нынешний Ram 1500 после рестайлинга 2023 года
2 / 4
Нынешний Ram 1500 после рестайлинга 2023 года
3 / 4
Нынешний Ram 1500 после рестайлинга 2023 года
4 / 4

Информации о его внешнем виде и габаритах пока нет, можем предположить, что это будет полноразмерный внедорожник, сделанный на базе пикапа Ram 1500.Основным ориентиром при создании рендеров стал единственный за последнее время концепт бренда, демонстрирующий новое направление в дизайне — Ram 1500 Revolution BEV, представленный в 2023 году. У него позаимствовано характерное остекление с чёрной крышей, пластика боковин, общая стилистика оформления задней оптики. Передняя часть при этом сделана более традиционной и получила трапециевидную решётку радиатора в паре с относительно узкими горизонтальными фарами. Внедорожник обладает достаточно длинной колёсной базой, что делает его потенциальным конкурентом таким моделям, как Chevrolet Suburban, Ford Expedition Max и родственному Jeep Grand Wagoneer. Фонари получили оригинальную форму и широкую светодиодную полосу между ними, что является отсылкой к ещё одной родственной модели — кроссоверу Dodge Durango.

Рендер нового внедорожника Ram

Производство нового внедорожника будет налажено на заводе Stellantis в городе Уоррен, штат Мичиган. Ожидается, что модель будет предлагаться как с двигателями внутреннего сгорания, так и в виде plug-in гибрида типа REEV (range-extended electric vehicle). Сейчас на этом заводе выпускается вышеупомянутый флагманский внедорожник Jeep Grand Wagoneer, который две недели назад пережил рестайлинг. Не исключено, что последний будет заменён на конвейере именно грядущим внедорожником Ram.

Рендер нового внедорожника Ram

Премьера новинки ожидается ближе к 2028 году. Между тем, пару месяцев назад компания Ram отказалась от полностью электрического пикапа 1500 REV.

внедорожник рендеры "Колёса.ру" новинки Ram Ram 1500

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
27.11.2025 10:33
Иван Сергеев

Рендерщик вдохновлялся Haval H3? Тот тоже приплюснутый, словно на него бетонная плита свалилась.

Новые статьи

Статьи / Практика Течёт ручей, бежит ручей: как обнаружить утечку ATF и что с ней делать Обнаружив после стоянки под днищем своего автомобиля лужицу красноватой жидкости, не пугайтесь: скорее всего, это всего лишь трансмиссионная жидкость, подтекающая из автоматической коробки п... 312 0 0 26.11.2025
Статьи / Гаджеты Видеорегистраторы с 4G онлайн-мониторингом: что это за технология, как работает и кому нужна Видеорегистраторы с 4G онлайн-мониторингом, имеющие постоянный доступ к мобильному интернету – относительно новый класс устройств. «Колеса» изучили этот сегмент гаджетов в попытке разобрат... 3128 0 0 25.11.2025
Статьи / Выбор авто Покупаем Exeed TXL: что это за автомобиль и чем он интересен Покупатели новых автомобилей обычно делятся на две категории: те, кто всегда гонится за новейшими моделями, и те, кто выжидает несколько лет, прежде чем приобрести понравившийся автомобиль,... 2655 4 0 24.11.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 48135 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 17321 15 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 16128 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
13 Купе несбывшихся надежд: как появился Volvo C30 и почему он провалился
9 Купить – сложно, продать – больно: правда ли, что китайские автомобили...
4 Покупаем Exeed TXL: что это за автомобиль и чем он интересен
Новые комментарии
Change privacy settings